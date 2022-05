Oroscopo di oggi 2 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: concedersi un'indulgenza sarà gratificante. La Luna del Toro che si allinea con Venere e Giove può ispirarti a soddisfare un desiderio segreto. Sarai loquace e socievole quando la luna incontrerà Mercurio. Ti divertirai a conversare con un Gemelli.

Amore/Amicizia: Con Venere che entra nel tuo segno, presterai maggiore attenzione al tuo aspetto. Fino al 28 maggio, questa corroborante influenza ti ispirerà a rinfrescare il tuo look. Aggiornare il tuo guardaroba o provare un nuovo taglio di capelli o colore saranno ottimi modi per scrollarsi di dosso la stasi invernale. Può elevare il tuo fattore attrattore e renderti più attraente per le parti interessate. Nessuno può vedere il tuo cuore e la tua mente dall'altra parte della stanza. È il tuo look che cattura per primo l'attenzione.

Carriera/Finanza: l'impulso di concedersi il lusso può essere difficile resistere poiché l'indulgente Venere si scontra con l'irregolare Urano nella tua casa di beni. La spesa potrebbe essere il tuo modo per calmarti e darti l'attenzione di cui hai bisogno. Può fornire un conforto temporaneo, sebbene sia un misero sostituto dell'amore. Aggrappati alle ricevute e non acquistare nulla contrassegnato come vendita finale. Un acquisto d'impulso potrebbe essere qualcosa di cui ti pentirai nei giorni a venire.

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere passivo-aggressivo mentre il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno dietro le quinte si scontra con il signore supremo Plutone. Non accetterai di buon grado l'essere comandato. Tuttavia, dovrai guardare i tuoi passi con un genitore, un capo o una figura autoritaria

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: un allineamento mattutino tra la Luna del Toro, Venere e Giove può far iniziare la giornata in modo positivo. Ti sentirai abbastanza bene con te stesso ed entusiasta di ciò che c'è in serbo. Una conversazione con un Gemelli può fornire informazioni utili.

Amore/Amicizia: chi e cosa desideri diventa una relazione privata con il tuo sovrano, Venere, in Ariete e nel regno delle cose nascoste fino al 28 maggio. Potresti essere coinvolto in una relazione complicata che richiede la massima discrezione, oppure potresti aver bisogno di elaborare una delusione romantica e ottenere una chiusura sul passato. È un ottimo momento per prendersi una pausa dal dramma e rivalutare le opzioni. Fare un passo indietro può aiutarti a capire come andare avanti al meglio.

Carriera/Finanza: potresti perdere la pazienza con qualcuno che sfida le tue conoscenze quando il guerriero Marte e la potente Plutone si scontrano. Con Marte nella tua casa del lavoro di squadra, potresti trovare difficile collaborare. Cerca di non diventare troppo prepotente o competitivo. Raggiungere con successo ciò che ti sei prefissato di fare richiederà la tua piena collaborazione. Trova un modo per farlo funzionare.

Crescita personale/Spiritualità: la spontaneità non è qualcosa che ti viene naturale. Sei una persona che crede in un piano ben congegnato. Tuttavia, non dovresti lasciarti soffocare l'impulso di essere impulsivo e fare qualcosa di divertente. Con il tuo sovrano, Venere, che contatta il jolly Urano nel tuo segno, tutto può succedere!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un allineamento notturno tra la luna e i benefici Venere e Giove può iniziare la giornata con una nota positiva. Non puoi fare a meno di sentirti ottimista e credere che le cose andranno per il verso giusto. Un Toro dal cuore grande potrebbe essere il tuo portafortuna.

Amore/Amicizia: Con la socievole Venere che entra in Ariete e nella tua casa dell'amicizia, sarai al meglio quando sarai circondato da persone a cui piace la tua compagnia e che rispondono ai tuoi desideri. Fino al 28 maggio, la tua vita sociale promette di essere super soddisfacente. Se stai cercando l'amore, potresti essere presentato a qualcuno di eccitante tramite un amico. O forse c'è già qualcuno nella tua cerchia a cui vuoi avvicinarti? Considera le conseguenze prima di mescolare l'amicizia con il romanticismo.

Carriera/Finanza: Marte nel tuo settore professionale scontrarsi con il potente Plutone potrebbe ispirarti a dare il massimo. È difficile resistere all'impulso di esercitare la tua autorità. Attento, Gemelli. Essere prepotente non è la flessibilità che pensi che sia. Potrebbe creare problemi ai vertici. Essere bravi in ​​quello che fai è il modo più efficace per mostrare i tuoi punti di forza.

Crescita personale/Spiritualità: Venere nel tuo settore pubblico in collisione con il jolly Urano potrebbe spingerti ad agire fuori dal personaggio. Cambiare le cose e sfidare l'immagine di te di tutti può essere esilarante, ma fai attenzione a non offuscare l'immagine ben realizzata che hai lavorato così duramente per ottenere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: un allineamento notturno tra la Luna del Toro e i benefici Venere e Giove può benedirti con una prospettiva allegra. Potresti essere ispirato a espanderti in una nuova direzione. Una conversazione con un Gemelli può metterti sulla strada giusta.

Amore/Amicizia: un incontro improvvisato con un amico o il tuo interesse amoroso potrebbe essere super eccitante. La Venere socievole che si allinea con la Venere non convenzionale nella tua zona comunitaria ti consiglia di mantenere una mente aperta su ciò che c'è in serbo. Il piano potrebbe essere leggermente diverso da quello a cui sei abituato. Forse la persona con cui trascorrerai del tempo è un po' fuori dagli schemi? È bello provare cose nuove.

Carriera/Finanza: sei destinato ad attirare l'attenzione ora che Venere sta entrando nell'audace Ariete e nel tuo settore professionale. Fino al 28 maggio, Venere promette di mettere in risalto le tue risorse e farti distinguere dalla massa. È un ottimo momento per incontrare persone influenti e stupirle con quello che puoi fare. Approfitta delle opportunità per socializzare con i colleghi e stringere connessioni più personali. Non fa mai male essere in rapporti amichevoli con persone che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Crescita personale/spiritualità: quando qualcuno non è d'accordo con te, potresti sentirti in dovere di convertirlo al tuo punto di vista. Con un allineamento Marte/Plutone in gioco, rischi di essere invadente e super fastidioso. Vivi e lascia vivere.