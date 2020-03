Oroscopo di oggi 2 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua mente potrebbe essere molto dispersa oggi con la luna in Gemelli mutevoli. Prendere una decisione sulle cose più semplici può essere una sfida. Può aiutare a ottenere una prospettiva obiettiva. Chiedi a una Bilancia fidata di valutare le tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: l'impulso di andare in alto nel dimostrare che sei un buon partner può essere travolgente quando l'amplificatore Giove quadra Giunone doveroso nella tua zona di partnership. Troppa attenzione può essere stucchevole, in particolare se questo trattamento non è qualcosa a cui il tuo interesse amoroso è abituato. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile mentre imposti i confini e fai conoscere all'altra persona i tuoi desideri.

Carriera / Finanza: potresti sentirti come se non sapessi da che parte andare mentre la Luna del Primo Quarto in Gemelli volubili confonde il tuo pensiero. Quindi, dovresti attenersi rigorosamente ai fatti piuttosto che offrire le tue opinioni. Tuttavia, potresti scoprire che sei al buio su questioni importanti. È meglio che tu non prenda grandi decisioni fino a quando tutti i fatti e le cifre non saranno presenti. Le informazioni che ricevi potrebbero essere fonte di confusione. Se necessario, tornare indietro e controllare la fonte.

Crescita personale / spiritualità: il Sole dei Pesci che si scontra con Venere nel tuo segno può portare disagio legato al tuo aspetto. Potresti sentire che l'esterno non riflette il tuo vero io. Siediti con i tuoi sentimenti per un giorno o due prima di apportare modifiche allo stile.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: comprendere le tue priorità, i tuoi desideri e i tuoi valori può essere una sfida mentre la volubile luna in Gemelli fa quadrare il sfuggente Sole dei Pesci. Concediti una pausa piuttosto che sentirti sotto pressione per aver capito tutto. Lascia che un affascinante Scorpione ti distragga dai tuoi pensieri.

Amore / Amicizia: essere la persona che si occupa del tuo interesse amoroso ogni esigenza non è qualcosa a cui aspirare. Con Giove che combatte il doveroso Giunone, questo livello di attenzione può essere scoraggiante. Resistere alla tentazione di fare il bucato di qualcuno o cucinare tutti i suoi pasti. Se non sei in una relazione impegnata e viva, puzza di disperazione. In questo momento, fare molto meno è ciò che manterrà l'interesse di qualcuno e il tuo rispetto per se stessi.

Carriera / Finanza: se la tua mente è confusa, è meglio non prendere decisioni finanziarie critiche o concedersi un grande acquisto. La confusione regna sovrana con la Luna del Primo Quarto in Gemelli sparsi che incidono su denaro e beni. Ci sono troppe opzioni da considerare e troppe informazioni da ordinare. Avrai più chiarezza in un giorno o due. Il rinvio di questi argomenti può aiutarti a evitare un forte mal di testa.

Crescita personale / spiritualità: non disperare per il futuro. In particolare, per quanto riguarda le relazioni. Se sei single ora, è per una buona ragione. I tori accoppiati dovrebbero porre la stessa domanda se la loro relazione sembra bloccata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è meglio mantenere le cose il più semplice possibile con la Luna del Primo Quarto nel tuo segno. Hai bisogno di meno opzioni e meno variabili anziché di più. Se hai bisogno di aiuto per capire qualcosa, fai appello a un Pesci con una visione intuitiva.

Amore / Amicizia: la frustrazione per non ottenere ciò che desideri potrebbe spingerti a fare di tutto per soddisfare il tuo interesse amoroso o ottenere il favore di qualcuno. Con una quadratura esagerata di Giove impegnato a Giunone, tale sontuosa attenzione potrebbe essere troppo. Puzza di disperazione e non è probabile che ti dia l'amore che meriti. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile mentre stabilisci dei confini saldi.

Carriera / Finanza: sei più volubile che mai con la Luna del Primo Quarto nel tuo segno. Fai attenzione che la tua atmosfera mutevole non ti metta in una luce negativa. Se è necessario prendere una decisione, rivedere le opzioni disponibili, fare una scelta e attenersi ad essa. Può essere molto confuso per gli altri se improvvisamente decidi di cambiare rotta. Premendo il grilletto invece di orlare e curvare ispira fiducia e fai sapere a tutti che hai il controllo.

Crescita personale / spiritualità: nonostante ciò che potresti pensare, non hai bisogno di nessuno per rassegnare i tuoi talenti. Non saranno nuovi e migliorati solo perché qualcuno convalida ciò che puoi fare. Abbi fiducia in te stesso e continua a fare quello che stai facendo. La prova delle tue abilità è nella pratica.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: potrebbe sembrare che tu stia inciampando nel buio cercando di capire cosa sia cosa. Perché non chiedere a un amico compassionevole Pesci di accendere la luce e mostrarti la strada? A volte, hai bisogno di un piccolo supporto per superare la giornata.

Amore / Amicizia: la tua devozione ai propri cari è innegabile. Un disordinato allineamento tra il generoso Giove e l'impegno di Giunone mette in guardia dal fare il possibile per dimostrare quanto ci tieni. La tua attenzione potrebbe non essere gradita e potrebbe anche apparire come noiosa. Fai attenzione ai confini e indietreggia se l'aiuto viene rifiutato. Perché non reindirizzare le tue cure verso qualcuno che apprezzerebbe il tuo supporto piuttosto che forzarlo su qualcuno che non lo desidera?

Carriera / Finanza: Mentre il Sole dei Pesci si scontra con l'attrattore Venere, potresti chiederti se la tua immagine professionale riflette il modo in cui vuoi essere visto. Le persone ti prendono sul serio e riconoscono i tuoi talenti? O sei solo un altro bel viso e personalità frizzante? Essere apprezzato è un vantaggio. Perché non usare la tua popolarità per attirare l'attenzione sulla tua conoscenza ed esperienza?

Crescita personale / spiritualità: la Luna del primo quarto in Gemelli volubili può rendere difficile comprendere le tue emozioni. Qualcosa si sta preparando sotto la superficie, ma non ci si può proprio mettere il dito sopra. Forse non dovresti provare così tanto a capirlo? Ciò che devi sapere verrà rivelato in tempo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: vuoi sentirti parte di una comunità. Devi trovare un posto dove ti senti come se appartenessi. L'atmosfera accogliente che cerchi può essere offerta da un premuroso Pesci, ma potresti perdere se stai cercando qualcosa di più eccitante.

Amore / Amicizia: La Luna del Primo Quarto in Gemelli amichevoli evidenzia la differenza tra connessioni casuali e amicizie significative. Potresti sentirti ingannato se scegli una funzione sociale appariscente invece di passare del tempo di qualità con qualcuno che si prende cura di te. Essere parte della scena non è del tutto paragonabile a essere visto, ascoltato e amato. È un buon giorno per investire in qualcuno che si preoccupa abbastanza per investire in te.

Carriera / Finanza: avere una buona comunicazione con i tuoi colleghi è fondamentale. Questo può ispirarti a fare il possibile per essere compreso. Un disordinato allineamento di Giove / Giunone avverte di non condividere troppo con un collega e di aspettarsi troppo in cambio. Il tuo ascoltatore potrebbe non essere così interessato a quello che hai da dire. Dire meno è un'idea saggia fino a quando non ti senti più sicuro della connessione tra te.

Crescita personale / spiritualità: essere avventurosi perde il suo significato quando lo fai semplicemente per essere audace o per essere visto come fare qualcosa che ti distingue dalla folla. Essere alla ricerca di un'esperienza esaltante che fa volare il cuore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: tutti gli occhi sono puntati su di te, quindi senti di non poter sbagliare. Fare pressione su te stesso per essere perfetto è stressante, quindi non farlo. A Pesci nel tuo campo ti ameranno e ti daranno le spalle, non importa quanto male ti sporchi le cose.

Amore / Amicizia: è bello voler sfoggiare qualcuno a cui tieni e farli sentire speciali. Il devoto Giunone che quadrava il generoso Giove avverte che i soldi non possono comprarti amore. Può catturare l'attenzione di qualcuno e far sembrare che siano in te. Purtroppo, il loro interesse può svanire non appena i vantaggi si esauriscono. Tieni i soldi in tasca e lascia che il tuo amore si guadagni alla vecchia maniera.

Carriera / Finanza: potresti sentirti un po 'allungato con il Primo quarto di luna in Gemelli versatili. Vuoi essere visto come in cima al tuo gioco; tuttavia, gli impegni nei confronti di importanti contatti commerciali o il tuo interesse amoroso possono richiedere di renderli la tua priorità piuttosto che essere pienamente coinvolti con le tue ambizioni. Non ti preoccupare. Assistere a relazioni importanti ti assicura di avere il supporto che ti aiuta a brillare.

Crescita personale / spiritualità: c'è così tanta pressione da essere un esperto in tutto ciò che fai, compresi hobby, attività creative e altre attività divertenti. Adotta la mente di un principiante e lasciati riscoprire la gioia e la meraviglia di divertirti senza la necessità di avere successo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: seguire ciò che hai deciso di fare potrebbe non essere così facile come sembra. Soprattutto perché, qualunque cosa sia, preferiresti fare qualcosa di completamente diverso. Se non onori un impegno, potrebbero sorgere problemi con un Pesci.

Amore / Amicizia: se sei single o in coppia, sei attaccato all'idea di essere un partner. Senti che è in una relazione che puoi davvero essere te stesso. Come Giove e Giunone che si scontrano esageratamente, essere il partner perfetto può sembrare più un obbligo che qualcosa a cui aspirare. Fai attenzione a non aspettarti troppo da te stesso o dagli altri. Prende la gioia dalla partnership quando c'è la pressione per raggiungere un vago ideale.

Carriera / Finanza: attenersi al programma può essere impegnativo poiché la Luna del Primo Quarto in Gemelli mutevoli accelera irrequietezza. Se non sei appassionato di ciò che stai facendo, non sarai in grado di concentrarti. Scegli attività rapide e semplici che puoi completare con facilità anziché intraprendere progetti laboriosi. La ricerca può essere un diversivo divertente, ma non lasciarti distrarre dall'attività da svolgere.

Crescita personale / spiritualità: la crescita può richiedere che tu lasci andare qualcosa che sei intenzionato a proteggere. Non puoi aggrapparti ed evolvere allo stesso tempo. Puoi abbracciare il cambiamento o puoi averlo spinto su di te da forze al di fuori del tuo controllo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: se solo tutti rispettassero il programma, allora la tua giornata andrebbe a gonfie vele. È probabile che un Ariete impulsivo farà del suo meglio per sollevare le cose. Cercare di ragionare con l'ariete non ha senso quando sono di così cattivo umore.

Amore / Amicizia: c'è il desiderio di risolvere i problemi della tua vita amorosa. Sebbene, sotto l'attuale schieramento planetario volatile, potrebbe essere più impegnativo di quanto ci si aspetti. Nonostante la tua intenzione di essere civile, non puoi nascondere come ti senti veramente. Potrebbe essere necessario un momento per sfogare rabbia e frustrazione represse. Ottieni tutto, ma fai attenzione a non peggiorare le cose nel processo.

Carriera / Finanza: gelosia, competitività e rifiuto potrebbero colorare la tua vita lavorativa con un miscuglio tagliente di Venere / Eris in gioco. I problemi sorgono quando qualcuno riceve un incarico di prugne o una posizione su cui qualcun altro tiene d'occhio. Oppure potrebbero esserci problemi quando qualcuno riceve un trattamento preferenziale. Potresti sentirti più forte della situazione di quanto pensi, e questo potrebbe richiedere una risposta sorprendente. Fai qualche respiro profondo e non aggiungere al dramma.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna ardente dell'Ariete si scontra con i pianeti nello stoico Capricorno, potresti trovare difficile elaborare i tuoi sentimenti e tradurli in parole. Prenditi il ​​tuo tempo per disimballare le tue emozioni. Ci sono molte cose che non ti aspettavi di provare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: un'atmosfera lunatica potrebbe sminuire il divertimento che dovresti avere. Non essere il tuo peggior nemico. A Pesci apprezzerà lo sforzo che fai per alleggerire. Rimarrai stupito da quanto ti senti meglio quando frenerai la voglia di rimuginare.

Amore / amicizia: è stimolante per qualcuno intenso come te mantenere il romanticismo leggero e divertente. Con il primo quarto di luna nella tua ottava casa emotiva, l'impulso di ingrassare è travolgente. La tua atmosfera può essere scoraggiante per qualcuno che ti sta solo conoscendo. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe pensare "Eccoci di nuovo". Controlla i tuoi umori anziché lasciarli controllare. Può fare miracoli per la tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: fai attenzione alla voce interiore che ti dice di mettere la sostanza davanti allo stile. Il Sole dei Pesci che si scontra con la vistosa Venere nella tua zona di lavoro è un promemoria per sottolineare i tuoi talenti. È bello se alla gente piaci e vuoi crogiolarti nel tuo bagliore, ma ci vorrà più della popolarità per aiutarti a fare un impatto.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non leggere troppo in una connessione karmica con qualcuno nella tua vita. Se non stai attento, lo userai per giustificare una relazione che non serve al tuo massimo bene. Hai karma con ogni persona che incontri. Questa connessione potrebbe non essere così significativa come sembra.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna in Gemelli multi-tasking, sarai impegnato a destreggiarti tra più progetti. Fai attenzione a non allargarti troppo. Se ti metti sopra la testa, cerca una Vergine esperta per assistenza. Probabilmente potresti usare una mano amica.

Amore / Amicizia: sposato con la tua carriera è un eufemismo, dato che Giove espansivo nei tuoi scontri di segno con Giunone impegnato nella tua zona professionale. Quando sei così impegnato a perseguire il tuo grande sogno, non c'è molto tempo per le relazioni o una vita sociale. Potrebbe non sembrare un problema oggi, ma, quando brami la compagnia e non c'è nessuno in giro, ti augurerai di aver reso le persone a cui tieni più di una priorità.

Carriera / Finanza: potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni prima di poter eseguire un incarico. Non lasciare che la Luna del Primo Quarto nei Gemelli sparsi ti spinga a saltare senza essere completamente preparato. Entra in contatto con colleghi che hanno le informazioni di cui hai bisogno o fai una piccola ricerca per conto tuo. Meglio essere troppo preparati che trovarti carente quando sei a metà del processo. Il diavolo è nei dettagli.

Crescita personale / spiritualità: per un esagerato come te, prendersi del tempo per te è più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia, se si desidera continuare a funzionare in modo ottimale, è fondamentale imparare a rilassarsi. Non c'è tempo come il presente per iniziare a incorporare il relax nel tuo programma quotidiano.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non lasciarti influenzare dai tuoi valori e dalle tue priorità. Attenersi a loro è il modo migliore per presentarsi da soli. Può essere allettante fare ciò che fa un Gemelli, ma il suo percorso non è il tuo percorso. Oggi, la realizzazione viene dal rimanere nella tua corsia.

Amore / Amicizia: ascolta la voce che ti dice di non divulgare come ti senti. Adesso sei sensibile e potresti sentirti offeso se le tue parole non stimolano la risposta che desideri. Ti sentirai meglio nell'esprimere ciò che è nel tuo cuore quando sei in uno stato mentale più sicuro di te. Nel frattempo, sii paziente e attendi il momento giusto.

Carriera / Finanza: se ti sei promesso che non avresti speso in cose frivole, mantieniti. Non lasciare che il primo quarto di luna in Gemelli capricciosi ti induca a far saltare il tuo budget. Potrebbe essere in vista un obiettivo finanziario, quindi questo non è il momento di una spesa spensierata. Opta per un divertimento a costi contenuti piuttosto che per un grande intrattenimento. Dividi il conto anziché raccogliere la scheda per la tua data. Essere finanziariamente responsabili ti sta bene!

Crescita personale / spiritualità: è facile innamorarsi di qualcuno che ti eccita in idee illuminanti. Un disordinato allineamento di Giove / Giunone mette in guardia contro la devozione cieca verso un insegnante o una guida spirituale. Puoi tenere in grande considerazione gli insegnamenti mentre ti riferisci all'insegnante come un semplice mortale che sta svolgendo un lavoro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: trattare con denaro è un affare complicato. È fondamentale sapere cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Una mossa sconsiderata potrebbe invitare le critiche di un sensibile Capricorno. Se non vuoi affrontarli, fai la cosa giusta.

Amore / Amicizia: valori diversi o abitudini di spesa possono innescare un piccolo scontro mentre l'impulsiva Luna dell'Ariete allineati ai pianeti nel Capricorno responsabile e nella tua zona di amicizia. Qualcosa che non dovrebbe essere un grosso problema potrebbe improvvisamente strofinare qualcuno nel modo sbagliato. Non spingere il problema, soprattutto se la relazione è tesa. Non è qualcosa su cui valga la pena litigare.

Carriera / Finanza: il tuo rapporto con il denaro potrebbe prendere una svolta disastrosa quando si scontrano la sontuosa Venere e la discordante Eris. Puoi usare lo shopping come un modo per riparare un cuore spezzato o placare la rabbia. In alternativa, entrare in contanti dopo aver subito un periodo di siccità potrebbe farti sentire autorizzato a concedervi il lusso. Fai il check-in per scoprire cosa provi prima di dire, "carica". Il tuo cuore potrebbe avere qualcosa di importante da dire.

Crescita personale / spiritualità: con la luna in Ariete frettoloso, la pazienza non è il tuo seme forte; tuttavia, è esattamente ciò che è necessario per prendere le giuste decisioni sul tuo futuro. Sarebbe bello se nella borsa fosse presente un aspetto critico e non dovessi preoccupartene. Fidati del fatto che il tempo extra necessario per risolverlo ti dà più tempo per fare le cose nel modo giusto.