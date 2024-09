Oroscopo di oggi 2 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 2 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa del lavoro segnalano un rinnovamento per la tua vita lavorativa e la routine quotidiana. Con Vesta dedicata e Saturno esigente sulla scena, potresti sentirti sotto pressione per mettere in ordine i tuoi affari. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro. Questa zona governa anche il benessere, rendendolo un momento eccellente per affrontare problemi di salute e riavviare il tuo regime di fitness. Mentre Mercurio rivisita il suo trigono a Chirone nel tuo segno, potresti risolvere un problema che riguarda un bambino o la tua vita amorosa. La responsabilità è tutto. Assumiti la responsabilità delle tue parole e azioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Vergine e il regno che governa i bambini, la creatività, gli appuntamenti e il tempo libero segnalano un riavvio per queste aree della tua vita. Con Vesta dedicata e Saturno determinato a bordo, sarai ispirato a dare tutto te stesso a una persona o a un'attività che ti porta gioia. Fai solo attenzione a non trasformarlo in un altro lavoro da fare. Rimani connesso al tuo cuore. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi sii consapevole di chi e in cosa investi. Mentre Mercurio rivisita il suo trigono a Chirone, potresti ottenere una chiusura su una questione delicata. Fletti il ​​tuo potere di perdonare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova in Vergine e il tuo regno domestico segnalano un rinnovamento per la tua casa e la tua vita familiare. È il periodo dell'anno in cui trai beneficio dalla valutazione dello stato della tua vita privata e dalla creazione di nuovi piani. Con Vesta dedicata e Saturno esigente a bordo, potresti sentirti sotto pressione per fare tutto bene. Fai ciò che puoi, ma non sentirti male per ciò che non riesci a gestire. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi pensa oltre le tue esigenze immediate. Mentre Mercurio rivisita il suo trigono a Chirone, potresti ottenere una chiusura su un problema con un amico o un gruppo. La sensibilità è la chiave.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova in Vergine e nella tua terza casa segnala un rinnovato interesse per ciò che accade nel tuo ambiente immediato. Questa lunazione può riavviare la tua connessione con i vicini, i fratelli, gli amici vicini e le persone che incontri quotidianamente. Questa zona governa anche i pensieri e la comunicazione, rendendola un momento eccellente per scrivere progetti, imparare e condividere informazioni. La presenza di Vesta suggerisce che sarai dedito al tuo compito. Tuttavia, con il cauto Saturno a bordo, potresti preoccuparti di come atterreranno le tue parole. Punta all'autenticità. Mercurio, rivisitando il suo trigono a Chirone, potrebbe portare alla chiusura di una questione problematica che riguarda i tuoi soldi, la tua carriera o la tua reputazione. Assumiti la responsabilità della tua parte e concedi il perdono se necessario.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa dei beni segnalano un rinnovamento per le questioni che riguardano denaro e beni. Con Vesta dedicata e Saturno esigente a bordo, darai tutto per raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, coloro che sono coinvolti nei tuoi affari potrebbero imporre linee guida rigorose. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire, quindi assicurati che le tue azioni siano allineate con i tuoi obiettivi. L'esperto Mercurio nel tuo segno, che rivisita il suo trigono al vulnerabile Chirone, potrebbe concludere un periodo di affinamento delle tue conoscenze e abilità. Approfondisci l'apprendimento ed espandi il tuo repertorio. Ogni pezzetto di saggezza che acquisisci è importante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Festeggia il fatto di essere sopravvissuto a un altro viaggio lungo un anno attorno al sole. È un momento opportuno per rivedere la tua crescita e rinnovare le tue aspirazioni. Con Vesta dedicata e Saturno laborioso a bordo, darai il massimo nei tuoi obiettivi. Alcuni obiettivi potrebbero essere più difficili da raggiungere di quanto dovrebbero essere, ma non arrenderti! I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro. Mercurio che rivisita il suo trigono a Chirone potrebbe concludere una conversazione su una questione delicata. Affronta eventuali preoccupazioni persistenti e mettile a tacere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa di esilio ti invitano a rilassarti e a ringiovanire. L'influenza della devota Vesta e del laborioso Saturno suggerisce che dare priorità al relax può essere il tonico perfetto per una vita lavorativa impegnativa. Pensa oltre la soluzione rapida e determina come puoi apportare cambiamenti duraturi alla tua routine quotidiana. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire, quindi sii consapevole delle tue scelte. L'espressivo Mercurio che rivisita il suo trigono a Chirone potrebbe innescare la risoluzione di un problema tra te e un partner o un amico. Non pagherà insistere su un cavallo morto. Cerca di mettere a tacere la questione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa della comunità segnalano un rinnovamento della tua vita sociale. L'influenza della devota Vesta suggerisce che sarai totalmente devoto agli amici e ai gruppi a cui partecipi. Con l'esigente Saturno a bordo, adempiere ai tuoi obblighi può a volte sembrare più un compito che un piacere. Goditi le tue connessioni e non trasformare la socializzazione in un altro lavoro da fare. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali relazioni sbocceranno nell'anno a venire, quindi fai attenzione a chi investi. Mercurio che rivisita il suo trigono a Chirone potrebbe portare alla chiusura di un problema legato al lavoro. Preparati a chiudere i conti in sospeso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa delle aspirazioni segnalano un rinnovamento per la tua carriera. È un momento opportuno per rivedere i tuoi obiettivi e determinare se sei sulla buona strada per raggiungerli. Con Vesta dedicata e Saturno laborioso a bordo, sarai costretto a riuscire. Le preoccupazioni sul fatto di riuscire a soddisfare i tuoi obblighi domestici e familiari possono essere una forza motivante. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro. L'abile Mercurio che rivisita il suo trigono al vulnerabile Chirone potrebbe portare alla risoluzione di un problema che riguarda un bambino, la tua vita amorosa o un progetto creativo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa dell'esplorazione segnalano un rinnovamento per le attività che ampliano gli orizzonti. È un momento opportuno per pianificare un grande viaggio, proseguire gli studi o immergerti profondamente nella spiritualità. L'influenza della devota Vesta e dell'esigente Saturno suggerisce che darai tutto te stesso per un'attività avventurosa. Può essere difficile mantenere la rotta. La buona notizia è che sei all'altezza del compito! I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi pensa oltre il momento. Il messaggero Mercurio che rivisita il suo trigono al guaritore ferito Chirone potrebbe portare la risoluzione a una preoccupazione privata e profondamente sensibile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa delle risorse condivise segnalano un rinnovamento per le finanze. È un momento opportuno per saldare un debito o rinegoziare i termini di un prestito o di un accordo finanziario. Richiedere la presenza di Saturno suggerisce che può essere difficile raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, con Vesta dedicata a bordo, avrai la tenacia necessaria per mantenere la rotta. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa si svilupperà nell'anno a venire, quindi agisci tenendo a mente le tue esigenze a lungo termine. Mercurio che rivisita il suo trigono a Chirone potrebbe portare alla risoluzione di un problema di relazione. Assumiti la tua parte, fai ammenda se necessario e sii aperto a estendere il perdono.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La Luna Nuova in Vergine e la tua casa della partnership segnalano un rinnovamento per le relazioni impegnate. Se sei sposato o in una partnership commerciale, è un momento opportuno per valutare lo stato delle tue connessioni e stabilire nuovi obiettivi di relazione. Che tu sia in coppia o single e pronto per l'impegno, ti consigliamo di considerare quanto sei aperto e disponibile. Hai più responsabilità del solito. Quindi, potrebbe essere necessario uno sforzo extra per attrarre o mantenere una partnership sana. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi sii consapevole degli investimenti che fai. Mercurio che rivisita il suo trigono a Chirone potrebbe portare risoluzione a un problema lavorativo o finanziario.