Oroscopo di oggi 20 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: poiché la luna si allinea con l'autorevole Saturno, sarai determinato a trovare informazioni che confermino il tuo punto di vista. Tuttavia, una volta scoperto, potresti non essere certo di poterti fidare. Eseguilo da un astuto Ariete per chiarimenti.

Amore/Amicizia: quando Giunone entra nella tua sfuggente dodicesima casa, la collaborazione diventa una faccenda più complicata. All'inizio del prossimo anno, le relazioni potrebbero avere una qualità predestinata. Le tue connessioni potrebbero sembrare profondamente mistiche o intensamente strane. La relazione visibile è solo la punta dell'iceberg. Ciò che accade sotto la superficie può consumare la tua attenzione e minacciare di trascinarti sotto. Non c'è niente di nobile nel fare il salvatore o il martire. Fai attenzione a non investire in qualcuno incapace di essere il partner che desideri.

Carriera/Finanza: o ti concentrerai compulsivamente sulle finanze o ti rifiuterai di affrontare queste questioni mentre Mercurio mentale nella tua casa dei guadagni si scontra con Vesta dedicata. La paura di come potrebbero andare le cose in futuro potrebbe essere ciò che alimenta la lotta, la fuga o il congelamento. In questo stato d'animo, è meglio evitare decisioni importanti. Allo stesso modo, dovresti rimandare acquisti importanti poiché probabilmente ti pentirai delle scelte che fai.

Crescita personale/spiritualità: otterrai un'incredibile visione di te stesso mentre l'ottimista Giove si sincronizza con la percettiva Pallade nel tuo segno. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità potrebbero fornire un potente indizio. Stai attento ai segni che ti parlano.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mentre l'efficiente luna in Vergine completa il suo viaggio attraverso la tua zona di produttività, ti consigliamo di completare tutte le attività che sono state lasciate in sospeso. Sarà bello abbottonare le cose e cancellarle dalla tua lista di cose da fare. Un Capricorno può offrire una guida utile.

Amore/Amicizia: con Marte che entra in Pesci e nella tua zona comunitaria, assumerai un ruolo attivo nella vita dei tuoi amici e parteciperai con entusiasmo alle attività di gruppo. Fino al 24 maggio sarai la persona che tutti cercano di farsi carico. Sarai comprensivo di ciò che stanno passando i tuoi amici, ma non accetterai scuse. Li motiverai ad agire e li aiuterai a ideare un piano che faccia muovere le cose. Evita di essere invadente o competitivo.

Carriera/Finanza: il risentimento nascosto e la paura di essere ignorati possono emergere quando il sole e la guerriera Eris si incontrano nell'ardente Ariete e nel tuo regno intimo. È una buona idea riconoscere come ti senti riguardo alla tua vita lavorativa. Se non lo fai, i tuoi veri sentimenti potrebbero rivelarsi in modo dirompente. Può essere difficile possedere l'insoddisfazione. Tuttavia, essere onesti con se stessi è l'unico modo per apportare un cambiamento.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a dimostrare di essere una persona forte e capace poiché l'intelligente Pallade contatta il saldo Saturno in cima alla tua carta. Se ti attieni alle tue pistole, sei destinato a fare la giusta impressione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni di partnership possono sembrare cruciali poiché la Luna del Sagittario attraversa la tua casa di connessione uno contro uno. Sarai determinato a risolvere qualsiasi problema, ma potresti non essere soddisfatto delle soluzioni che si presentano. Chiedi consiglio a un Ariete.

Amore/Amicizia: una relazione potrebbe diventare uno status symbol con Giunone impegnata nella tua casa di reputazione. Fino all'inizio del 2023, ti dedicherai a corteggiare una connessione che possa aumentare la tua stima nella tua comunità e ottenere l'ammirazione dei tuoi coetanei. La vostra collaborazione potrebbe diventare il modello che tutti aspirano a realizzare. Puoi rivolgerti a un partner che ti aiuti a raggiungere le tue ambizioni professionali. In alternativa, potresti essere visto come una persona sposata con la propria carriera.

Carriera/Finanza: Non c'è molta speranza di capire un incarico complicato poiché Mercurio mentale si scontra con Vesta concentrata. È improbabile che l'ossessione per i dettagli ti aiuti. Né seppellire la testa nella sabbia e fingere di avere tutto sotto controllo. Probabilmente c'è qualcosa che ti manca. Il problema è che non sai quello che non sai. Potrebbe essere necessario rivolgersi a una persona più esperta per ricevere assistenza.

Crescita personale/Spiritualità: sarà emozionante elaborare un piano di gioco per il tuo futuro mentre Giove entusiasta si sincronizza con Pallade strategica nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Andare da dove sei a dove vuoi essere potrebbe improvvisamente sembrare facile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: mentre Pasqua e Pasqua fanno il loro ingresso oggi, la Luna della Bilancia illumina il tuo nido e il tuo giardino così come coloro che ci vivono. La luna si scontra con Venere oggi, quindi socializzare non è molto allettante. Perché non prepararsi per l'arrivo della Luna Piena domani e passare un po' di tempo a contemplare ciò che vorresti veder crescere o ciò che vorresti manifestare nella tua vita? Incoraggia le persone con cui vivi a fare lo stesso, quindi condividi le tue intenzioni durante un pasto accogliente questa sera. Includi uno Scorpione e farai la loro giornata.

Amore/Amicizia: Mercurio e Urano mettono in risalto la tua undicesima casa di amicizia e si scontrano con la luna. Le emozioni sono volatili, le azioni imprevedibili e le parole possono essere taglienti e taglienti. È probabile che i sentimenti feriscano, quindi osserva le tue parole e tieni pronto il conforto per chiunque si senta colpito dalla frusta dell'arguzia di qualcuno o addirittura dalla scortesia deliberata.

Carriera/Finanza: Chirone in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e successo, opponendosi alla Luna Bilancia, tirando su energia ed emozioni sepolte da molto tempo fa che influiscono sul tuo successo oggi. Invece di respingere queste cose, girati e affrontale, abbracciale, sentile e liberati.

Crescita personale/spiritualità: abbracciando le benedizioni della tua vita e celebrandole, stai dicendo all'Universo "grazie" e che vorresti che più di questo tipo di cose fluissero nella tua vita.