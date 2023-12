Oroscopo di oggi 20 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 20 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua vita amorosa potrebbe prendere una svolta sorprendente mentre Venere si oppone al disgregatore Urano. Un gioco tra le lenzuola potrebbe rivelarsi una passeggiata nella natura, oppure un'attrazione inaspettata potrebbe coglierti alla sprovvista. Tutti i segnali indicano che uno sviluppo imprevisto potrebbe farti perdere il gioco. Una volta ripreso fiato, dovrai capire se questo scenario in via di sviluppo è qualcosa che sei pronto ad affrontare. Anche le questioni finanziarie possono essere ribaltate. Le risorse che ti aspetti di ricevere potrebbero non essere disponibili quando ne hai bisogno. La colpa potrebbe essere un cambiamento di status nella relazione con un partner (innamorato o d'affari) o con un istituto finanziario.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Colpi di scena inaspettati potrebbero scuotere una relazione poiché Venere nella tua casa di partenariato si oppone all'anticonformista Urano nel tuo segno. Non puntare il dito contro il tuo partner. Ci sono buone probabilità che tu sia quello da incolpare. Forse sei annoiato e stufo della solita routine? O forse hai bisogno di un po’ di “tempo per me”? A meno che tu non miri a una rottura, non dovresti diventare troppo indisciplinato. Se single, un comportamento eccentrico e un'atmosfera disinibita possono essere una svolta per i tipi abbottonati, ma molto allettanti per i tipi non convenzionali e i liberi pensatori. Prendi il controllo della tua situazione prima di scuotere le cose. L'altra persona accompagnerà il viaggio? Conosci il tuo pubblico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il primo quarto di Luna in Pesci e il tuo settore pubblico possono rivelare i pericoli di esporsi. Può essere impossibile ottenere le cose che desideri senza trovarsi a volte in una posizione vulnerabile. Avere una relazione può essere particolarmente stimolante in questo momento. Cosa succede quando l'oggetto del tuo affetto si trova faccia a faccia con i tuoi difetti? Se tutto va bene, accetteranno che le tue imperfezioni sono solo una parte minore dello splendido arazzo multidimensionale che sei tu. Per alcuni Gemelli, assumere un ruolo più pubblico nella propria professione può essere spaventoso. Raduna i tuoi alleati e fagli sapere che potresti aver bisogno di un supporto extra.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 20 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il jolly Urano nella tua casa di comunità, non c'è mai un momento di noia nella tua vita sociale. Urano in opposizione alla carismatica Venere nella tua zona di appuntamenti è destinato a suscitare le cose. Una persona civettuola potrebbe interferire con la vostra relazione, o uno sviluppo inaspettato potrebbe minacciare di mandare all'aria una storia d'amore in erba. Nessun turbamento è troppo grande per essere affrontato, a condizione che tu e il tuo interesse amoroso siate sulla stessa lunghezza d'tra persona affronta un problema. Potrebbe dirti molto sui loro sentimenti e intenzioni, nonché sonda. Tuttavia, una crepa nell'armatura potrebbe far entrare disordini. Presta molta attenzione a come l'ale sono completamente coinvolti o meno.