Oroscopo di oggi 20 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 20 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un incontro mattutino con il tuo supervisore o una figura influente potrebbe andare di lato con il vuoto della Luna Capricorno, ovviamente. Se possibile, riprogrammare per più tardi nel corso della giornata. Un acquario intelligente che fa il tifo per il Team Ariete può aiutarti a prepararti.

Amore / amicizia: dimostrare la tua volontà di proteggere il tuo partner o lottare per la tua relazione potrebbe dare una spinta alla tua connessione. Un bizzarro allineamento tra Marte virile e Giunone impegnato supporta atti cavallereschi che mostrano quanto ci tieni. I single possono essere attratti da qualcuno con un vecchio approccio al corteggiamento. È il tipo di fascino che può spazzarti via dai piedi, ma è qualcosa con cui puoi convivere?

Carriera / Finanza: Ambizione e compassione si fondono in modo armonioso a causa di un epico allineamento di Giove / Nettuno. Sii alla ricerca di un modo per far avanzare la tua carriera mentre agisci nel massimo bene di tutti coloro che saranno influenzati dalle tue decisioni. Può sembrare un'impresa impossibile, ma questo robusto supporto planetario lo rende possibile. In effetti, mettere i tuoi principi davanti alle tue ambizioni potrebbe aprire la porta a una nuova opportunità.

Crescita personale / spiritualità: sei più forte di quanto ti dai credito. La determinata luna in Acquario che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo segno rivela la tua volontà di possedere una debolezza e trasformarla in una forza. È un segno di quanto sei cresciuto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: I viaggi fisici e le escursioni mentali potrebbero non portarti dove vuoi andare a causa degli effetti del vuoto, naturalmente, della luna. Aspetta fino a sera per esplorare nuovi orizzonti. Un acquario avventuroso potrebbe essere desideroso di andare avanti per la corsa.

Amore / Amicizia: "Sale della terra" potrebbe essere la frase che useresti per descrivere la persona che ricopre il ruolo del tuo migliore amico. Un epico allineamento di Giove / Nettuno sottolinea il profondo legame che senti con qualcuno che condivide i tuoi valori e ideali. Il denaro non può comprare il tipo di assistenza e supporto che vi offrite. Se il tuo slot BFF è vacante, essere coinvolto in un gruppo che riflette i tuoi interessi potrebbe aiutarti a connetterti con una persona compassionevole che vede il mondo come te.

Carriera / Finanza: se vuoi dimostrare di prendere sul serio il tuo lavoro, sii il primo a intensificare e impegnarti a svolgere un compito. Un bizzarro allineamento tra il veloce Marte e il devoto Giunone suggerisce che rispondere alla chiamata potrebbe farti sembrare abbastanza bene. Assicurati solo di possedere le conoscenze e le competenze necessarie per occuparti degli affari.

Crescita personale / Spiritualità: l'allineamento della luna / Urano di questa sera ti rende imprevedibile come viene. Invece di essere il tuo io solitamente placido, sei irrequieto e desideroso di cambiamento. È rinfrescante scuotere le cose. Anche se le persone intorno a te potrebbero non pensarlo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non prendere una decisione davvero grande sulla base di emozioni folli. Potrebbero essere insolitamente intensi mentre la luna è ovviamente vuota. Più tardi, quando si sposta nell'acquario razionale, una conversazione con un Ariete senza fronzoli può tranquillizzarti.

Amore / amicizia: la chimica sessuale è un potente motivatore. Un bizzarro allineamento tra Marte e l'impegno di Giunone suggerisce che il desiderio che senti potrebbe costringerti a fare una mossa che richiede che il tuo interesse amoroso ti prenda sul serio. Se questo non li conquista, potresti abbaiare sull'albero sbagliato. Se ci riesci, potrebbe esserci una storia d'amore alla grande.

Carriera / Finanza: l'epico allineamento di oggi tra Giove di buon auspicio e il visionario Nettuno indica che potresti avere più supporto per un sogno professionale di quanto ti rendi conto. Sembra che qualcuno nel tuo campo voglia aiutarti ad ottenere ciò che cerchi. Potrebbe essere il tuo altro significativo o un alleato professionale. Un'altra opzione è che un istituto finanziario potrebbe finanziare il tuo progetto, dandoti il ​​vantaggio di cui hai bisogno. Perché non esplorare le tue opzioni?

Crescita personale / spiritualità: l' incapacità di distendersi e rilassarsi è un segno che c'è un problema che deve essere affrontato. Non ti sentiresti così nervoso se non ci fosse qualcosa di pesante nella tua mente. Indossa le mutande della tua ragazza grande / ragazzo grande e affrontale frontalmente. Sarai sollevato di averlo fatto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, sarai più felice se trovi un modo per farlo funzionare con chiunque ti impegni (specialmente un Capricorno). Prendere uno per la squadra può posizionarti per una vittoria personale. Perché non optare per la pace invece di avere ragione?

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potresti non parlare la stessa lingua spirituale. Il Mercurio premuroso che sfida il Capricorno irremovibile suggerisce che potrebbero non essere aperti alla conversione secondo il tuo punto di vista. Se i ruoli sono invertiti, è meglio tacere piuttosto che rischiare di diventare un pazzo. Puoi rivisitare il problema quando e se sembra appropriato.

Carriera / Finanza: la collaborazione è una danza delicata mentre l'autorevole Capricorno Luna si fonde con il potente Marte. Puoi dare una testa a testa con il tuo collega, oppure puoi lavorare insieme per far sì che le cose accadano in modo dinamico. Esiste il potenziale per un enorme successo a condizione che nessuno cerchi di rubare il ruolo dell'altra persona.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nei Pesci mistici e nella tua casa di coscienza superiore. Nel prossimo mese, sarai ispirato ad avventurarti oltre i confini del tuo mondo quotidiano. Esplorerai i tuoi piani interiori attraverso la spiritualità o la metafisica? O allargherai i tuoi orizzonti attraverso il viaggio o l'istruzione? Alcuni tumori potrebbero essere spostati per insegnare o pubblicare le loro idee. Sii aperto a condividere la tua saggezza con il mondo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua capacità di finire un compito di routine potrebbe essere ostacolata dal vuoto della luna. Qualunque cosa possa andare storto, lo farà. Un determinato collega Acquario può essere disposto a dare una mano. Forse l'Universo ti sta spingendo a conoscerli meglio?

Amore / Amicizia: le persone possono essere imprevedibili e difficili da definire mentre la luna separata dell'Acquario squilla Urano irregolare. Potrebbe significare che i piani vengono modificati senza preavviso o che il tempo trascorso con qualcuno non va esattamente come previsto. Se ti dà fastidio, parlane. L'aspetto lunare del guaritore ferito Chirone suggerisce che avere una conversazione imbarazzante potrebbe portare a una risoluzione o, almeno, a una migliore comprensione di chi hai a che fare.

Carriera / Finanza: potresti vedere un miglioramento nella tua vita lavorativa quotidiana come risultato del buon auspicio di Giove in linea con il visionario Nettuno. Le ore extra che desideri, il turno che preferisci o il cambiamento delle condizioni di lavoro che desideri potrebbero essere le tue richieste. Potrebbe non accadere dall'oggi al domani, ma la tua richiesta potrebbe metterlo in moto. Non sai mai chi potrebbe essere disposto ad aiutarti.

Crescita personale / spiritualità: camminare nei tuoi discorsi è cruciale se dai la parola a qualcuno. Marte contattando Giove impegnato può fornire la motivazione necessaria per seguire. Presentarsi farà molto per costruire la fiducia in una relazione significativa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: è difficile prendere sul serio qualsiasi cosa con il vuoto lunare, ovviamente, nella tua quinta casa giocosa. Fai attenzione che la tua vibrazione ilare non strofini un Capricorno nel modo sbagliato. Quando la luna si sposta in Acquario, ti sistemerai e sarai produttivo.

Amore / Amicizia: è un giorno d'oro per la tua vita amorosa! Un epico allineamento tra Giove di buon auspicio e il visionario Nettuno ti invita a sognare in grande. Se accoppiato, c'è un sentimento mistico di unità che ti aiuta a guardare oltre i problemi e concentrarti su ciò che funziona. Può essere un primo passo per invertire una relazione travagliata. I single dovrebbero essere proattivi nella ricerca dell'amore. Potresti incontrare qualcuno con cui senti una profonda connessione spirituale oltre alle solite campane e fischietti di attrazione.

Carriera / Finanza: con Giove dedicato nella tua zona di denaro, sei impegnato nella sicurezza finanziaria. Un cenno di Marte ti consiglia di essere in allerta per un'opportunità in linea con i tuoi piani. Potrebbe essere necessario agire rapidamente per sigillare l'affare. Sapere cosa stai cercando può aiutarti a prendere la decisione giusta quando sei sotto tiro.

Crescita personale / spiritualità: con la testarda Luna dell'Acquario che si scontra con Urano non convenzionale, scontri di routine con un desiderio di colorare al di fuori delle linee. Potrebbe diventare disordinato. Potrebbe anche essere eccitante scoprire cosa puoi fare quando smetti di giocare secondo le regole.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna ovviamente nulla questa mattina, la tua vita domestica potrebbe non riuscire a fornire il cuscino emotivo che brami. Quindi, potresti essere felice di iniziare presto con il lavoro. Un Toro innovativo può avere alcuni contributi interessanti da dare a un progetto a cui stai lavorando.

Amore / Amicizia: prima o poi, ti stancherai di cadere nelle stesse trappole relazionali e di riprodurre gli stessi scenari dolorosi. La distaccata Luna dell'Acquario che contatta il guaritore ferito Chirone e il risveglio Urano è la tua chiamata a rompere i vecchi schemi e relazionarti in modo diverso. Potresti non sapere cosa fare per realizzare un cambiamento; tuttavia, sai sicuramente cosa non fare. Inizia lì.

Carriera / Finanza: con l'ampio Giove in linea con il visionario Nettuno, la tua casa e le aspirazioni familiari alimentano i tuoi sogni di lavoro. Potresti escogitare un trambusto laterale per guadagnare denaro extra. Oppure, andando avanti, potresti fare delle scelte di lavoro che aiutano a realizzare la tua visione in modo più diretto. Le opportunità possono abbondare per coloro che hanno un quadro chiaro di ciò che sperano di ottenere e possiedono la fede necessaria per realizzarlo.

Crescita personale / spiritualità: sei pronto ad affrontare il duro sollevamento per i tuoi cari mentre Marte veloce contatta Giunone rispettoso nel tuo segno. Aumenta la tua sicurezza quando sei la persona che può fare le cose. Spero che non ci siano vincoli legati alla tua generosità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la comunicazione si confonde con il vuoto stoico della Luna Capricorno ovviamente. È preferibile evitare conversazioni serie all'inizio della giornata. Più tardi, una discussione con un Ariete sensibile potrebbe essere stimolante, ma anche molto utile.

Amore / Amicizia: un po 'di perdono può fare molto per ripristinare la gioia nella tua vita amorosa. La promettente Giove si sincronizza con il compassionevole Nettuno è un appello a abbandonare la vergogna e la colpa e a trovare un modo per superare le differenze. Invece di aspettare l'altra persona per scusarsi, intensificare e possedere la tua parte. Potrebbe ispirarli a rispondere in natura. In caso contrario, questo potrebbe essere il tuo segno che questa non è una storia d'amore in cui dovresti investire più tempo ed energia.

Carriera / Finanza: è meglio mantenerlo semplice durante la risoluzione dei problemi sul lavoro. La determinata Luna dell'Acquario che si allinea con il guaritore ferito Chirone può supportarti nel lavoro e nel rimettersi in carreggiata. Un aspetto simultaneo dell'innovativo Urano suggerisce che un collega potrebbe avere idee intriganti. Fai attenzione che non rendano il tuo compito più complicato di quanto debba essere.

Crescita personale / spiritualità: parlare delle perdite che hai subito può essere sconvolgente per le persone intorno a te. L'asteroide assertivo Marte suggerisce che potrebbe portare la chiusura di cui hai bisogno. Ci sono alcune cose di cui non puoi stare zitto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: le questioni finanziarie sono meglio rimandate fino a tardi. Con la materialistica Luna Capricorno vuota ovviamente al mattino, le cose potrebbero andare di lato. Se lo fanno, un Ariete perspicace può aiutarti a risolverlo e rimetterti in carreggiata.

Amore / Amicizia: la tua disponibilità a venire in aiuto di un amico dimostra il tuo impegno per l'amicizia. Marte nella tua casa di risorse contattando Giunone devota suggerisce che potresti intensificare e fornire supporto materiale. Potrebbe voler dire prendere una scheda, prestare loro un po 'di soldi in tasca o regalarli con qualcosa di cui hanno bisogno.

Carriera / Finanza: ci sono giorni per proporre nuovi piani inventivi, ma questo non è uno di questi. La sapiente Luna dell'Acquario che si allinea con Chirone e Urano suggerisce che la tua creatività sta nel lavorare all'interno del sistema piuttosto che spingere per un cambiamento radicale. Sotto questa influenza, un cambiamento radicale nella procedura potrebbe essere destabilizzante. Per ora, segui il programma.

Crescita personale / spiritualità: la fortuna merita di essere condivisa con le persone che ami. Questo è il messaggio dell'attuale epico allineamento di Giove / Nettuno. Sarà bello aiutare la tua famiglia e i tuoi amici più stretti. Non è necessario fornire un contributo generoso. Anche un piccolo atto di supporto può fare la differenza. Se sai che qualcuno sta soffrendo, non dare per scontato che lo stiano affrontando bene. Sii la persona che riconosce la loro lotta e dà una mano.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: sei fuori posto con la luna ovviamente vuota nel tuo segno. Se possibile, ridurre al minimo gli impegni mattutini. Quando la luna si sposta in Acquario, sarai molto più livellato. Questo è il momento di impegnarsi nella risoluzione dei problemi con un Ariete.

Amore / Amicizia: anche un burbero come te può esprimere l'amore dei grandi tempi. È facile fare come Giove benevolo nel tuo segno si allinea con Nettuno compassionevole. La gentilezza e la cura che mostri a qualcuno non passerà inosservata. In effetti, può aprire la porta a una connessione più profonda e una comprensione reciproca più profonda. Che il tuo legame sia romantico o platonico, trarrà beneficio dalla condivisione del tuo amore.

Carriera / Finanza: non pensare nemmeno alla spesa per qualcosa di frivolo. L'irregolare Luna dell'Acquario che si allinea con il Chirone frammentato e Urano suggerisce che è un modo infallibile per sprecare i tuoi soldi guadagnati. Invece, potrebbe essere saggio investirlo nel risolvere un problema in casa. Non è così sexy come fare una pazzia su qualcosa che non ti serve, ma è una scelta sensata che alla fine sentirai che è stata la mossa giusta.

Crescita personale / spiritualità: con Marte guidato nel tuo segno che aspira un doveroso Giunone in cima alla tua carta, sei intenzionato a fare la giusta impressione. È fondamentale se tutti gli occhi sono puntati su di te. Cerca la tua apertura e fai un passo che conferma l'intuizione che sei tu a guardare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: sapere cosa dire e cosa non dire può fare la differenza tra avere una giornata fantastica e una giornata davvero scadente. Dovresti prestare particolare attenzione alle parole che usi con un Ariete impetuoso. Potrebbero tornare a perseguitarti.

Amore / amicizia: desideri ardentemente rivelare di più chi sei a qualcuno a cui tieni. Eppure la paura del rifiuto incombe. Non dire più di quanto ti senti a tuo agio. La tua sicurezza potrebbe colpirti se il tuo ascoltatore ha difficoltà a relazionarti con te. Conoscersi a vicenda dovrebbe essere un processo organico, non un affare affrettato.

Carriera / Finanza: le tue parole suonano bene, ma intendi quello che dici? Venere gradita alle persone che squadrano i nodi della luna mette in guardia dal fare pigramente promesse. Non guadagnerai punti dicendo che farai qualcosa e non seguirai. Dire di no può renderti impopolare. È un rischio che dovrai prendere per essere preso sul serio sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: un libro di auto-aiuto o un consiglio di un mentore o di una guida spirituale possono essere molto affermativi. Potrebbe convalidare i tuoi pensieri e le tue idee e farti sapere che sei sulla strada giusta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: i tuoi amici possono essere impossibili da capire con il vuoto stoico della Luna Capricorno ovviamente, quindi non preoccuparti. Più tardi, quando la luna si sposta nell'Acquario distaccato, saprai che cosa è e sarà più facile relazionarsi con un Ariete sensibile.

Amore / amicizia: la tua volontà di perdonare e dimenticare ottiene una spinta mentre Giove benevolo si allinea con il tuo sovrano, Nettuno. Questo non significa che sei cieco ai problemi. Significa che sei disposto a porre compassione e gentilezza al di sopra delle meschine preoccupazioni del tuo ego. Dà un potente esempio sulla vera natura dell'amore. Nel perdonare gli altri, potresti anche essere in grado di perdonare te stesso per le malefatte passate. Non sei un martire o un santo. Solo qualcuno che vuole trovare un modo migliore.

Carriera / Finanza: se sembra un'idea assurda, probabilmente lo è. La rinnegata Acquario Moon che osserva frammentata Chirone e Urano può ispirare ogni sorta di schemi bizzarri. Probabilmente è meglio non condividere ciò che stai pensando, per evitare che le tue idee si presentino come cotte a metà. Invece, orienta la tua attenzione verso un problema che richiede una soluzione semplice e immediata.

Crescita personale / spiritualità: con Marte veloce che aspira l'asteroide Giunone, sei veloce a cogliere l'intensità emotiva che brami. Potrebbe significare immergersi a capofitto in un incontro intimo sessualmente o emotivamente. Prendi la temperatura in anticipo per assicurarti di poter gestire il calore.