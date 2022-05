Oroscopo di oggi 20 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 20 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'atmosfera è vivace e socievole con la luna che entra nell'Acquario consapevole della comunità. Avrai voglia di sentirti parte integrante di ciò che accade al lavoro e nella tua vita personale. Gli Acquari in genere ti abbracciano e apprezzano i tuoi contributi.

Amore/Amicizia: ti divertirai a conversare con i vicini e gli amici e i parenti vicini poiché la Luna dell'Acquario nella tua zona comunitaria si allinea con il messaggero Mercurio. È probabile che l'interesse che mostri per gli altri e per ciò che è importante per loro sia ben accolto. Con il tuo interesse amoroso, l'atmosfera è amichevole e accomodante. Se single, ti divertirai a conoscere nuove persone. Perché non aggiornare i tuoi profili online e aggiungere nuove foto?

Carriera/Finanza: oggi, il sole entra nel multitasking Gemelli e nel regno che governa il modo in cui pensi, comunichi e ti connetti con le persone nel tuo ambiente circostante. Fino al 21 giugno, puoi aspettarti più interazioni con le persone che incontri ogni giorno. Ti godrai lo scambio reciproco di informazioni, idee e pettegolezzi che le chiamate, i messaggi e gli incontri spontanei portano a modo tuo. Le tue capacità comunicative saranno perfette, quindi è un momento eccellente per scrivere, insegnare, imparare e parlare in pubblico.

Crescita personale/spiritualità: possono sorgere problemi di autostima quando il Sole del Toro si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Non lasciare che crei problemi su una questione finanziaria. Questa potrebbe essere la tua ultima possibilità di rivendicare ciò che meriti.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: C'è un'urgenza nel completare una missione personale poiché la Luna del Capricorno contatta il sole nell'ultimo grado del tuo segno. Spara il tuo colpo, toro. Potrebbe passare un anno prima che tu abbia un'altra possibilità. Chiedi aiuto a un Capricorno pieno di risorse.

Amore/Amicizia: potresti sentirti sotto pressione per far valere i tuoi interessi in una relazione mentre il sole completa il suo viaggio attraverso il tuo segno. Tuttavia, poiché si scontra con Chirone ferito, potresti scoprire di non essere così sicuro di te come credevi. Puoi prendere una posizione mentre riconosci le tue insicurezze o ti impediranno di agire secondo i tuoi desideri? Se hai intenzione di fare una mossa audace, devi essere preparato per tutti i potenziali risultati.

Carriera/Finanza: oggi, il sole entra nel commerciante di ruote Gemini e nella tua casa dei guadagni. Fino al 21 giugno sarai impegnato a negoziare accordi e a tracciare modi per incassare. Sei noto per la tua astuta gestione delle questioni di denaro. Se fai i compiti, sei destinato a trovare modi per aumentare le tue entrate o ottenere il miglior affare su un grande acquisto. Questo è il momento perfetto per entrare in contatto con un professionista che può aiutarti a mettere a punto la tua strategia di sicurezza finanziaria.

Crescita personale/Spiritualità: sei dogmatico come loro. Questo tratto viene amplificato quando la luna incontra l'ossessivo Plutone. Cerca di evitare di lasciarti trasportare dalle tue idee e fai attenzione a non imporle agli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'intensità del primo mattino può colorare la tua giornata mentre la Luna del Capricorno si fonde con l'ossessivo Plutone. Solo perché senti qualcosa di profondo non significa che le tue emozioni siano un ritratto accurato della realtà. Un Acquario può offrire una nuova prospettiva.

Amore/Amicizia: Il Sole del Toro nella tua casa di nemici nascosti si scontra con Chirone ferito, che può aumentare la paranoia. Qualcuno sta segretamente cospirando per indebolirti? A meno che tu non abbia un valido motivo di preoccupazione, dovresti respingere le tue paure. Se c'è un problema legittimo che deve essere affrontato, cogli l'attimo. Allo stesso modo, i problemi con un gruppo in cui sei coinvolto dovrebbero essere affrontati. Non vuoi portare cattive vibrazioni nel tuo prossimo anno di vita, che inizia con il tuo prossimo compleanno.

Carriera/Finanza: questo non è il momento di rinunciare a un sogno. Una finestra di opportunità potrebbe chiudersi presto, quindi fai ciò che è necessario per portarla al livello successivo. Fidati della tua visione e vai avanti.

Crescita personale/Spiritualità: Buon compleanno, Gemelli! Il sole che entra nel tuo segno segnala che è il tuo momento di brillare! Fino al 21 giugno, una formazione planetaria stellare ti consentirà di essere il meglio di te stesso. È il momento perfetto per rinfrescare la tua presentazione fisica. Sarà bello uscire dal letargo e affrontare la vita con uno sguardo vibrante e un nuovo atteggiamento. Questo è anche un momento opportuno per fissare nuovi obiettivi personali per l'anno a venire.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando la luna si scontra con Chirone ferito, può sorgere vulnerabilità quando ti apri agli altri e riponi la tua fiducia in loro. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di effettuare le connessioni di cui hai bisogno. Un Capricorno potrebbe essere un ottimo alleato.

Amore/Amicizia: C'è potere nei numeri, quindi non andare da solo. Con un potente allineamento sole-Plutone che energizza le tue zone interpersonali, ti sentirai come un supereroe quando amici e alleati ti daranno le spalle. Collaborazioni di ogni tipo hanno buone possibilità di successo quando si collabora con persone ambiziose che sanno come ottenere ciò che vogliono. Stai alla ricerca di una figura influente che vuole collaborare. Che sia per affari o per piacere, potrebbe essere una connessione potente e importante.

Carriera/Finanza: l'intuizione diventa l'alleato dell'ambizione poiché il percettivo Mercurio si allinea con l'espansivo Giove nel tuo settore professionale. Tracciare la tua prossima grande mossa richiederà che tutte le tue facoltà siano online. Presta attenzione a ciò che i tuoi sogni ti stanno dicendo, perché all'interno potrebbero esserci informazioni preziose. Approfondimenti e sincronicità possono anche far luce sul tuo percorso e aiutarti a determinare come raggiungere il tuo prossimo traguardo.

Crescita personale/spiritualità: per dare a qualcuno l'incoraggiamento di cui ha bisogno, potresti dover aprirti e condividere pensieri che normalmente tieni per te. Con l'espressivo Mercurio nel tuo regno dietro le quinte che contatta la premurosa Cerere nel tuo segno, un segreto potrebbe essere rivelato.