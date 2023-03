Oroscopo di oggi 20 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 20 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 20 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua relazione con una figura influente è meglio mantenerla riservata mentre il Sole Pesci e il potente Plutone si allineano. Potrebbero non volere che il mondo sappia che stanno distribuendo favori o dando un trattamento preferenziale. La discrezione può creare fiducia. L'ingresso del sole nel tuo segno segna l'inizio della stagione dei tuoi compleanni. È tempo di scrollarsi di dosso la stasi invernale e prepararsi ad affrontare il mondo di nuovo. Fino al 20 aprile, ti sentirai pieno di energia ed entusiasta di ciò che ti aspetta. Questo è il momento perfetto per stabilire nuovi obiettivi. Cogli l'opportunità di ricominciare da capo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno mentre il sole e il potente Plutone si allineano. Puoi guadagnare di più collaborando con persone ambiziose che condividono i tuoi obiettivi che tentando di farlo da solo. Come e dove vuoi espanderti? Anche se i tuoi piani sono abbastanza modesti, potresti trarre vantaggio dal salire di livello. Il sole entra nel giovane Ariete e nella tua riposante dodicesima casa, invitandoti a prenderti il ​​tempo per ringiovanire te stesso. Fare un passo indietro ti preparerà a saltare in avanti dopo che il sole sarà entrato nel tuo segno il 20 aprile. Dove dovresti tagliare i ponti e ricominciare da capo? Quali progetti dovresti continuare?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti consigliamo di mostrare la tua forza e la tua influenza mentre il sole e il potente Plutone si allineano. Eseguire una mossa potente può ricordare al mondo la tua intraprendenza e far loro sapere che non è saggio sottovalutarti. Questa potrebbe essere la tua ultima occasione per raggiungere un traguardo o portare un progetto oltre il traguardo. Oggi il sole entra nell'avventuroso Ariete e nella tua zona comunitaria, annunciando l'inizio di un'entusiasmante stagione sociale. Fino al 20 aprile, ti divertirai a uscire con gli amici e incontrare nuove persone. Questo è un momento opportuno per espandere la tua cerchia. Questo regno governa anche i piani futuri. Trascorrere del tempo con spiriti affini può ispirarti e trasformarti in idee che ti aiuteranno a perfezionare i tuoi obiettivi a lungo termine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Puoi volare alto quando sai che qualcuno forte e pieno di risorse è lì per fornire un atterraggio morbido. Mentre il sole e il potente Plutone si allineano, è utile avere un compagno capace che possa aiutarti a inseguire un grande sogno. Rivolgiti a un alleato fidato per supporto e incoraggiamento. L'ingresso del sole nell'Ariete autodidatta e il tuo settore professionale ti invitano a dare il via alla tua carriera. Perché non aggiornare i tuoi obiettivi? Fino al 20 aprile, trarrai vantaggio dal connetterti con i pesi massimi della tua cerchia e stupirli con le tue abilità. Sarai più visibile del solito, quindi dai tutto quello che hai. Sii rispettoso dei superiori. Avrai bisogno del loro aiuto per andare avanti.