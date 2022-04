Oroscopo di oggi 21 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 21 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'alba arriva in città con il tuo pianeta dominante, Marte in Pesci, sestile con la pratica Luna Capricorno. Stamattina controllerai facilmente le cose dalla tua lista di cose da fare e avrai energia residua. Uno stellium di cinque pianeti Pesci nella tua dodicesima casa ti fa pensare alla vita in modo leggermente diverso, accendendo il desiderio di aiutare gli altri e aumentando il tuo impegno per il tuo percorso e le tue pratiche spirituali. Invita uno Scorpione a pranzo ed esplora argomenti mistici. Non rimarrai deluso dalla conversazione.

Amore/Amicizia: La Luna Capricorno si armonizza con Venere in Pesci, intenerendo il tuo cuore, evocando idee e sensibilità romantiche e invitandoti a condividere con la persona amata come ti senti per loro. La Luna Capricorno ama le dimostrazioni concrete, quindi aggiungi un atto di servizio alle parole che dici e otterrai punti bonus.

Carriera/Finanza: la tua ambizione è sotto i riflettori con la Luna Capricorno che attiva la tua decima casa di carriera e successo, Marte in sestile. Puoi avviare con successo o fare veri progressi su progetti che sono stati bloccati. La tua fiducia risplende attraverso le tue azioni oggi, ispirando coloro con cui lavori. Fatti un inchino, te lo meriti.

Crescita personale/Spiritualità: sapere quando fare una pausa, o anche quando fare il backup, è un'abilità inestimabile. Ci sono momenti in cui spingere in avanti non funzionerà. Prendere il polso delle condizioni attuali, applicare pazienza, ti porterà i risultati che stai cercando.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna del Capricorno illumina la tua nona casa, suscitando un senso di avventura. Il sestile a Marte in Pesci ti fa cercare opportunità di viaggio e mappare i modi per realizzarlo. Se il viaggio sembra irraggiungibile, puoi espandere i tuoi orizzonti frequentando un corso, una formazione o un seminario che ti introduca a nuove esperienze e persone. Il trigono di Urano in Toro nella tua prima casa ispira libertà e nuovi modi di camminare nel mondo. Se stai cercando un partner con cui unirsi a te, indipendentemente dall'avventura che scegli, un curioso Gemelli ha già la sua borsa pronta.

Amore/Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere in Pesci, si unisce ad altri quattro pianeti nella tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo. Venere si armonizza con la luna, invitandoti a trascorrere del tempo con i tuoi amici. Se non altro, invia un SMS di gruppo e inizia a pianificare qualcosa di speciale per il fine settimana. Il divertimento sta bussando alla tua porta...

Carriera/Finanza: Vesta attiva la tua decima casa di carriera e successo, scontrandosi con la luna. Se oggi senti una mancanza di creatività e ispirazione, questo è probabilmente il motivo. Questa non è una condizione permanente in alcun modo, quindi niente panico. Prima che tu te ne accorga, le idee e l'ispirazione fluiranno di nuovo liberamente. Nel frattempo, occupati delle questioni pratiche che dipendono dalla routine; è qui che eccellerai oggi.

Crescita personale/Spiritualità: prenditi una pausa, ne hai bisogno e te lo meriti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni di partnership possono sembrare cruciali poiché la Luna del Sagittario attraversa la tua casa di connessione uno contro uno. Sarai determinato a risolvere qualsiasi problema, ma potresti non essere soddisfatto delle soluzioni che si presentano. Chiedi consiglio a un Ariete.

Amore/Amicizia: una relazione potrebbe diventare uno status symbol con Giunone impegnata nella tua casa di reputazione. Fino all'inizio del 2123, ti dedicherai a corteggiare una connessione che possa aumentare la tua stima nella tua comunità e ottenere l'ammirazione dei tuoi coetanei. La vostra collaborazione potrebbe diventare il modello che tutti aspirano a realizzare. Puoi rivolgerti a un partner che ti aiuti a raggiungere le tue ambizioni professionali. In alternativa, potresti essere visto come una persona sposata con la propria carriera.

Carriera/Finanza: Non c'è molta speranza di capire un incarico complicato poiché Mercurio mentale si scontra con Vesta concentrata. È improbabile che l'ossessione per i dettagli ti aiuti. Né seppellire la testa nella sabbia e fingere di avere tutto sotto controllo. Probabilmente c'è qualcosa che ti manca. Il problema è che non sai quello che non sai. Potrebbe essere necessario rivolgersi a una persona più esperta per ricevere assistenza.

Crescita personale/Spiritualità: sarà emozionante elaborare un piano di gioco per il tuo futuro mentre Giove entusiasta si sincronizza con Pallade strategica nella tua casa di obiettivi a lungo termine. Andare da dove sei a dove vuoi essere potrebbe improvvisamente sembrare facile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la Luna del Capricorno sestile Marte in Pesci nella tua nona casa al sorgere del sole, riempiendoti di un senso di avventura e di guida che ispirano la tua giornata. Tendi ad amare la routine, e non c'è niente di sbagliato in questo, ma questo transito ti implora di fare qualcosa di nuovo oggi, esplorare ed espandere i tuoi orizzonti. Anche qualcosa di semplice, come invitare un altro Cancro a incontrarti a pranzo in un ristorante che non hai mai provato prima, conta. Oppure fermati in una libreria e prendi un libro di un genere sconosciuto. Ci sono innumerevoli modi per abbracciare l'espansione nella tua vita.

Amore/Amicizia: la tua settima casa di unione ospita la Luna del Capricorno, che si armonizza con la romantica Venere in Pesci, incoraggiandoti ad esprimere l'amore che provi. Il Capricorno è pratico, quindi incline alle cose che dimostrano come ti senti. Avvolgilo in parole d'amore e farai un fuoricampo.

Carriera/Finanza: Pallade in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e successo, scontrandosi con Marte. Potresti sentirti come se la tua vita professionale fosse bloccata in questo momento, il che può essere davvero frustrante. Invece di far girare le ruote cercando di costringere le cose ad andare per il verso giusto, lasciati andare e cerca nuove direzioni in cui muoverti.

Crescita personale/Spiritualità: il sacrificio di sé, il martirio e l'inclinazione alla vittima non ti porteranno dove vorresti andare. Entra nel tuo potere, possiedi le tue cose e sarai sulla buona strada.