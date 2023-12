Oroscopo di oggi 21 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 21 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Buon solstizio d'inverno! Il sole entra nel Capricorno in cerca di status e nel tuo settore professionale. Fino al 20 gennaio, trarrai vantaggio dall'impegno a raggiungere il tuo prossimo traguardo professionale. È il periodo dell'anno più potente per rendere le persone consapevoli di chi sei e cosa fai. Approfitta delle opportunità per assumere un ruolo più visibile nella tua cerchia professionale e nella tua comunità. Fai del tuo meglio per farti strada con figure influenti. Le connessioni che stabilisci possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nell’anno a venire. Sotto l’allineamento Venere-Giunone, l’intimità e la vita domestica si fondono in modo meraviglioso. Se accoppiati, essere in sintonia con il proprio partner e godersi i piccoli piaceri della vita quotidiana può essere soddisfacente.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Buon solstizio d'inverno! Il sole entra nell’ambizioso Capricorno e nella tua casa di istruzione superiore. Fino al 20 gennaio, molti tori cercheranno di elevare le proprie conoscenze allo status di esperti. Potresti decidere di tornare al college, perseguire una formazione professionale o intraprendere un corso di studi indipendenti. Anche il conseguimento di una certificazione o di una licenza potrebbe rientrare nei tuoi piani. Sono favorite le attività che coinvolgono accademici, governo, editoria, marketing e affari internazionali. Un allineamento Venere-Giunone può renderlo un giorno eccezionale per la tua vita amorosa. La tua dolce atmosfera ti rende qualcuno con cui le persone vogliono impegnarsi. Se stai cercando l'amore, sii proattivo nella tua ricerca. Se accoppiati, fai programmi entusiasmanti per la serata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Buon solstizio d'inverno! Il sole entra nel Capricorno e nel regno dell’intimità emotiva e sessuale. Fino al 20 gennaio desidererai connessioni profonde che ti facciano sentire vivo. Che la relazione sia romantica o platonica, hai bisogno di qualcuno nella tua vita a cui puoi essere vicino e con cui condividere i tuoi desideri più intimi. Se hai intenzione di aprirti, solo la persona più matura e tenace lo farà, quindi scegli con cura i tuoi compagni. Questo regno governa anche il denaro degli altri. Nelle prossime settimane, i debiti e le risorse condivise potrebbero richiedere la tua attenzione. Potrebbe essere necessario il supporto di una fonte esterna per gestire con successo i tuoi affari. È il momento opportuno per cercare nuove fonti di finanziamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 21 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Buon solstizio d'inverno! Il sole entra nel Capricorno e nella tua casa di partnership. Fino al 20 gennaio sarai al meglio di te stesso quando sarai accoppiato con una persona con cui condividi un legame speciale. È un momento fruttuoso per le relazioni. Sono favoriti il ​​matrimonio, il fidanzamento e la trasformazione di una storia d'amore occasionale in qualcosa di più esclusivo. Se sei single e stai cercando, sii proattivo nella tua ricerca. È il momento perfetto per incontrare qualcuno che è maturo e pronto all'impegno. Un cuore a cuore con il tuo partner o una persona di interesse può riempire alcuni spazi vuoti mentre Venere si sincronizza con Giunone attenta all'impegno nella tua casa della comunicazione. Perché non fai le tue domande scottanti? Potresti scoprire se sei o meno sulla stessa lunghezza d'onda.