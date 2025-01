Oroscopo di oggi 21 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 gennaio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Una congiunzione Sole-Plutone nella tua zona di comunità segnala che ti sentirai più forte quando sarai al posto di guida e potrai dirigere il flusso degli eventi. Potresti diventare invadente se amici o colleghi non ti lasciano prendere le redini. Ricorrere alla manipolazione e all'intimidazione causerà problemi. Allo stesso modo, non dovresti permettere a nessuno di comandarti a bacchetta. Stabilire dei limiti e rispettare dove gli altri tracciano il limite è fondamentale. Lamentarti delle tue difficoltà con gli altri può essere catartico poiché l'espressivo Mercurio quadra il ferito Chirone nel tuo segno. Tuttavia, dare il via alle tue vulnerabilità può farti apparire come una vittima. Le persone sono più propense a essere comprensive quando ti concentri sulle soluzioni piuttosto che fissarti su ciò che non va.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Vorrai affermarti come un giocatore importante con una fusione Sole-Plutone nella tua casa di status. In un mondo in cui tutti sono in competizione, non tutti saranno contenti di vederti andare avanti. Una mossa ambiziosa potrebbe suscitare opposizione. Non alienare un alleato importante. Può essere solitario in cima. Cerca di agire in un modo che non solo ispiri soggezione ma anche ammirazione. L'ansia può sorgere quando Mercurio mentale e Chirone vulnerabile si scontrano. Fare grandi cose può essere spaventoso. Aprirsi a qualcuno di cui ti fidi potrebbe rivelare che anche lui è stato dove sei tu. Aiuta sapere che non sei solo e che non sei giudicato per la tua lotta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una congiunzione Sole-Plutone nella tua nona casa segnala che userai la tua notevole saggezza ed esperienza per esercitare influenza nel tuo mondo. Sei incredibilmente carismatico quando sei al potere. Anche il credente più riluttante potrebbe essere convinto a sottoscrivere il tuo punto di vista. Osate mettere in mostra la vostra conoscenza e lottate per i principi che sono importanti per voi. Il cambiamento inizia da voi. Sotto una quadratura Mercurio-Chirone, dovrete essere consapevoli di ciò che rivelate. Pensateci due volte prima di postare sui social media o di trasmettere notizie che qualcuno ha condiviso con voi. Se qualcuno dovesse tradire la vostra fiducia, non rimproveratevi per esservi aperti. Prendetelo come un promemoria per scegliere con cura i vostri confidenti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti sentirti leggermente annoiato e irrequieto, Cancro. Se è così, oggi potrebbe presentarsi un'opportunità che non dovresti ignorare. Potresti avere la possibilità di fare un viaggio in un luogo esotico o di frequentare un corso o una conferenza che ti aprirà la mente a ogni sorta di possibilità interessante. Solo perché hai una sola vita, non significa che non puoi adattarne molte diverse.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

Stai lavorando con un partner in amore o in affari o stai complottando contro di lui? L'atmosfera può essere super intensa quando il sole si fonde con il potente Plutone nella tua zona di partnership. Uno di voi due potrebbe usare tutta la persuasione e la pressione che riesce a raccogliere per ottenere ciò che vuole. Non essere un bullo, né lasciarti bullizzare. Invece, capovolgi la sceneggiatura e scopri dove si allineano i tuoi obiettivi. Sarai inarrestabile quando presenterai un fronte unito. Sotto un quadrato Mercurio-Chirone, potresti preoccuparti che le tue capacità non siano forti come dovrebbero essere. Di conseguenza, potresti rifuggire da un compito necessario. Fai domande e chiedi consiglio a una persona capace. .

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Mentre il sole incontra Plutone in Acquario e nella tua casa del lavoro, vorrai mostrare a tutti chi comanda. Sfogare la tua influenza e usare metodi subdoli è un modo per ottenere risultati. Tuttavia, non ti farà guadagnare fan. È fantastico che tu ti senta sicuro di gestire le cose. Tuttavia, dovresti stare attento a non pestare i piedi a nessuno. Fai affidamento sulle tue notevoli capacità e confida che siano abbastanza forti da avere un impatto. Sotto un quadrato Mercurio-Chirone, i problemi amorosi e finanziari possono aumentare la tua ansia. Può essere difficile affrontare un problema quando sei tutto agitato. A meno che tu non stia affrontando una preoccupazione urgente, risparmiala per un altro giorno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Mentre il sole incontra l'implacabile Plutone nella tua zona di appuntamenti e romanticismo, ti avventurerai coraggiosamente in territori che altri potrebbero aver paura di esplorare. Prima di andare fino in fondo, assicurati che l'oggetto del tuo affetto sia interessato o almeno curioso di te. Altrimenti, corri il rischio di esagerare. Non lasciare che l'ossessione ti spinga a esagerare. Le paure relazionali possono essere profonde quando Mercurio e Chirone si scontrano. La tua insicurezza potrebbe avere a che fare con la tua educazione. Che sia stata perfetta o abbia lasciato un po' a desiderare, può influenzare la tua prospettiva. Il passato non deve determinare il tuo futuro. Credi di poter creare un risultato diverso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Non sei mai a corto di opinioni, Scorpione, e oggi non fa eccezione. L'energia della giornata è tale che sei più felice di ascoltare le conversazioni che di parteciparvi. Non puoi fare a meno di sorridere per la disinformazione che circola. Dal momento che nessuno si è preso la briga di chiedere la tua opinione, non hai intenzione di offrirla oggi. Domani è tutta un'altra storia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

Le finanze sono evidenziate per te oggi, Sagittario. Non è necessariamente una cosa buona o cattiva, lo è e basta. Dedica tutto il tempo necessario a sistemare i tuoi documenti e ad assicurarti che tutto sia in ordine. Non è mai troppo presto per raccogliere le ricevute e organizzarsi. Potresti sentirti ispirato a concentrarti anche sul budget.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Mentre il sole si unisce al potente Plutone nella tua casa delle risorse, sarai ispirato a fare una mossa di potere e mostrare al mondo che fai sul serio. Ciò che fai ora potrebbe fare molto per garantire il tuo futuro finanziario. È intelligente conoscere i tuoi limiti ed essere realista su ciò che può essere realizzato. Potresti metterti nei guai se lasci che l'avidità prenda il sopravvento e usi mezzi subdoli per raggiungere i tuoi obiettivi. Sotto un quadrato Mercurio-Chirone, potresti ottenere più di quanto ti aspettassi se assecondi la tua curiosità su un problema familiare spinoso. Fare domande inutili o commentare con noncuranza può causare danni. Sii consapevole dei sentimenti di una persona cara.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Irradi potenza e forza mentre il sole si unisce al magistrale Plutone nel tuo segno. Cogli l'attimo e canalizza la tua energia nel raggiungimento di un obiettivo importante. Potrebbe non accadere da un giorno all'altro. Tuttavia, le azioni che intraprendi ora possono preparare il terreno per qualcosa di importante che si svolgerà nelle settimane e nei mesi a venire. Qual è il tuo grande sogno? Cosa puoi fare per avvicinarti di un passo al suo raggiungimento? Non pensarci troppo. Fai semplicemente ciò che vuoi fare. Il dubbio può sorgere quando l'incostante Mercurio nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con il vulnerabile Chirone. Credi di avere ciò che serve per superare le tue paure e il potere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Potresti sentirti sicuro che qualcuno ce l'ha con te mentre il sole si fonde con l'ossessivo Plutone nella tua casa di nemici nascosti. Non lasciare che la paranoia ti spinga a sabotare te stesso. Invece, lascia che ti ispiri a trasformare una debolezza in un punto di forza. Più sei capace, meglio riesci a reggere di fronte all'opposizione, reale o immaginaria. L'auto-potenziamento inizia da te. Sotto un quadrato Mercurio-Chirone, i piani possono incontrare un ostacolo a causa di preoccupazioni finanziarie. Qualcuno potrebbe darti informazioni imprecise sulle spese o potresti sopravvalutare ciò che puoi permetterti. Non è la fine del mondo. Puoi sempre optare per un'alternativa conveniente.