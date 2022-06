Oroscopo di oggi 21 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 21 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è più probabile che rimpiangerai le cose che non hai detto piuttosto che rimpiangere le cose che hai fatto. Se senti un senso di urgenza quando si tratta di comunicare le tue emozioni, fidati di te stesso. Potresti avere qualcosa di importante da dire a un Pesci o a un Gemelli: non reprimerlo.

Amore/Amicizia: potresti sentire un forte bisogno di affrontare le tue paure e insicurezze con l'ultimo quarto di luna in Pesci emotivi. Tuttavia, mentre la luna è nella tua sfuggente dodicesima casa, può essere difficile individuare esattamente cosa ti ha spaventato così tanto. Se c'è una conversazione che stavi evitando, non c'è tempo come il presente per iniziarla! Più aspetti, più diventa difficile.

Carriera/Finanza: il tuo entusiasmo è palpabile con "tutto è possibile" Giove nel tuo segno. Grazie a uno sguardo di supporto di Mercurio nel tuo regno mentale, avrai un'enorme fiducia nelle idee che stai portando in tavola. È il giorno perfetto per promuovere un nuovo progetto. La tua eccitazione è contagiosa e renderà le persone desiderose di ascoltare ciò che hai da dire. Diffondere la notizia in lungo e in largo. Più persone sanno cosa stai facendo, meglio è. Punta alle stelle!

Crescita personale/spiritualità: la luna nel tuo regno dietro le quinte contatta l'intelligente Pallade e l'adorabile Venere, risvegliando il tuo senso di autostima. Non dimenticare tutti i tuoi doni, per non parlare di tutti i contributi che hai dato alla vita degli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è conveniente lasciare che altri prendano il volante quando la luna entra in contatto con il nodo sud. Detto questo, potrebbe comunque essere vantaggioso per te far valere i tuoi interessi e prenderne in carico. Va bene chiedere a qualcuno (come uno Scorpione) di salire sul sedile posteriore.

Amore/Amicizia: ti sentirai bene con te stesso mentre la Luna dei Pesci si sincronizza con l'intelligente Pallade e l'affascinante Venere nel tuo segno. Quando trasudi fiducia in te stesso, la tua luce brilla intensamente, attirando le persone nella tua orbita.

Carriera/Finanza: una finestra di opportunità si sta chiudendo con l'ultimo quarto di luna nella tua casa degli obiettivi a lungo termine. Dovrai assicurarti che le tue finanze siano in ordine prima di agire su un piano per il futuro. Non puoi permetterti di rimandare tutto questo. Sposta la questione in cima alla tua lista di cose da fare. Fare il passo successivo potrebbe richiedere il supporto di un amico, collega o gruppo. Mettili a bordo e vai avanti.

Crescita personale/Spiritualità: una conversazione può incoraggiarti ad aiutare qualcuno nel bisogno poiché Mercurio premuroso nella tua zona di risorse si allinea con l'abbondante Giove. Oltre al bene che puoi fare per gli altri, l'atto di "pagarlo in avanti" effettua un deposito nel tuo conto bancario karmico. Sia che tu doni denaro, beni o tempo, puoi essere certo che la vita di qualcuno sarà sollevata dai tuoi contributi. Anche una piccola offerta può fare la differenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: può essere difficile resistere all'intensità e al dramma emotivo poiché la frivola Luna dei Pesci si collega al Nodo Sud. Non lasciarti distrarre dalle sciocchezze. Oggi hai cose importanti da fare. Un Toro esperto di affari può tenerti in carreggiata.

Amore/Amicizia: la conversazione scorre liberamente tra te e un amico poiché il tuo sovrano, il loquace Mercurio, si sincronizza con Giove entusiasta nel tuo settore sociale. È bello sapere che c'è qualcuno che ti prende e vuole fare il tifo per te. Anche tu puoi essere un confidente di supporto che incoraggia gli altri. Che tu stia cercando consigli su un problema o aggiornandoti sulla vita dell'altro, entrare in contatto con un amico può essere un'esperienza gratificante.

Carriera/Finanza: potresti sentire l'urgenza di risolvere questioni in sospeso con una questione di lavoro a causa della luna dell'ultimo quarto. Non si tratta solo della tua carriera. Si tratta anche di completare qualcosa di cruciale per il tuo sviluppo personale. Tutti i segnali indicano che non c'è un momento da perdere. Fai quello che devi fare per assicurarti di essere pronto per passare alla cosa successiva. Ciò potrebbe comportare il collegamento con qualcuno che ha una mano nel tuo destino professionale.

Crescita personale/spiritualità: la luna che contatta l'intelligente Pallade e l'adorabile Venere nel tuo regno dietro le quinte può svegliarti alla tua intelligenza e bellezza. Anche se gli altri non riconoscono queste qualità, dovresti avere fiducia nei tuoi doni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua testa sarà tra le nuvole mentre Mercurio mentale si allinea con il fantasioso Nettuno nella tua casa di espansione. Grandi sogni e idee creative faranno molto per ispirarti. Probabilmente tu e un Pesci state pensando in modo molto simile, quindi considera di lavorare insieme!

Amore/Amicizia: il confine tra la connessione platonica e quella romantica si confonde facilmente quando Venere e l'appassionato Plutone si allineano nelle tue zone interpersonali. L'atmosfera tra te e un amico potrebbe essere così intensa che potresti chiederti se si sta formando una connessione più intima. Non devi agire in base a tutto ciò che senti e potresti non volerlo se ciò complicherà le tue vite. Tuttavia, se il vero amore mette radici, non c'è molto che puoi fare per impedirgli di crescere.

Carriera/Finanza: uno spirito intraprendente e un'atmosfera positiva possono fare la giusta impressione quando la Luna dell'Ariete incontra Giove di buon auspicio nel tuo regno professionale. Stupirai davvero gli altri quando condividi le conoscenze che di solito tieni per te.

Crescita personale/spiritualità: il sole che entra nel tuo segno segna l'inizio della stagione del tuo compleanno. In questo momento, sei la stella più luminosa del cielo. I pianeti sono perfettamente allineati per potenziarti e illuminare i tuoi talenti unici. Nel prossimo mese, trarrai vantaggio dalla definizione di nuovi obiettivi personali. Non importa se hai avuto successo o meno nell'ultimo anno. È tempo di ridurre le perdite e ricominciare da capo.