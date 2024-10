Oroscopo di oggi 21 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con Marte ostile nel tuo regno domestico, ci possono essere tensioni sul fronte domestico e familiare. Quando Marte si scontra con la combattiva Eris nel tuo segno, potresti scagliarti contro qualcuno che ti fa scattare. Sfogare la frustrazione e la rabbia represse può essere catartico. Può anche ferire i sentimenti di una persona se non stai attento a ciò che dici. Aspetta che l'atmosfera sia meno nervosa prima di affrontare una questione controversa. Anche le interazioni con un amministratore di proprietà o un addetto alla manutenzione possono essere delicate. Fai attenzione a non irritare qualcuno di cui hai bisogno. Alcuni arieti saranno irritabili senza una buona ragione. Non lasciare che il tuo umore abbassi l'atmosfera.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Per quanto tu ci provi, non sarai in grado di tenere nascosta la tua rabbia se qualcosa ti fa venire i brividi. Il belligerante Marte nella tua zona di comunicazione che si scontra con l'insoddisfatto Eris nella tua casa dell'auto-distruzione può scatenare risentimento e rabbia sepolti. Invece di tentare di reprimere le tue emozioni, trova un modo gentile per esprimere ciò che hai in mente. Un toro infuriato è troppo caldo da gestire. Parlare ora può mitigare il danno che probabilmente si verificherà quando lasci che il risentimento si accumuli. Non c'è modo di tornare indietro una volta che le tue parole sono là fuori, quindi scegli il momento e il linguaggio con cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Un problema che coinvolge denaro o beni può scatenare rabbia e mosse aggressive quando Marte ostile nella tua casa dei beni si scontra con Eris privilegiata. Potresti scatenarti se vieni trattato ingiustamente o se ti viene negato l'accesso a un'opportunità. Una risposta affrettata può avere conseguenze indesiderate con questo allineamento nervoso in gioco. È nel tuo interesse ottenere fatti e cifre in ordine prima di agire. Gli acquisti impulsivi sono meglio evitati. La terapia dello shopping non è probabile che ti dia il conforto che cerchi. In pochi giorni, quell'oggetto che desideravi disperatamente rischia di perdere il suo fascino.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Sei più assertivo del solito con il guerriero Marte nel tuo segno e non esiterai a proteggere i tuoi interessi. Mentre Marte si scontra con la combattiva Eris nel tuo settore pubblico, alcune persone potrebbero trovarti un po' ostile. Fai attenzione a non perdere la calma se le cose non vanno come vuoi. Creare una scenata non renderà nessuno comprensivo nei confronti di ciò che stai attraversando. Nessuno vuole avere a che fare con una persona che non riesce a tenere a freno le proprie emozioni. Alcuni Cancro potrebbero dover avere a che fare con un capo o un genitore arrabbiato. Le interazioni con figure autoritarie possono essere complicate. È saggio sapere quando tirarsi indietro da una lotta che non puoi vincere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Mentre Marte ostile attraversa la tua casa dell'autodistruzione, devi stare attento a non agire contro i tuoi interessi. Marte che si scontra con Eris scontenta nella tua zona di apprendimento superiore può farti provare risentimento verso individui che sembrano più istruiti, più mondani o più esperti di te. Puoi arrabbiarti perché gli altri sembrano avere un vantaggio, oppure puoi lasciare che ti motivi ad aumentare il tuo know-how. Ci sarà sempre qualcuno più intelligente o di maggior successo di te. Invece di perdere tempo a provare risentimento per gli altri e a lamentarti di ciò che non hai realizzato, usa il tuo tempo per diventare la persona che vuoi essere. Istruzione, questioni legali e viaggi possono essere complicati. Procedi con cautela.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

È meglio evitare importanti transazioni finanziarie, perché l'aggressivo Marte si scontra con l'insoddisfatto Eris nella tua casa delle risorse condivise. Potrebbero esserci problemi con prestiti, debiti, eredità, alimenti o fondi che condividi con un'altra persona. Qualcuno (forse tu) potrebbe pensare che ci stia rimettendo la testa. Perdere la calma non farà che peggiorare le cose. Aspetta di calmarti prima di affrontare una questione scottante. Non puoi permetterti di irritare una persona di cui hai bisogno della cooperazione. Le relazioni intime possono essere ugualmente cariche. Anche l'offesa più innocente può sembrare un rifiuto importante. Non prendere le cose sul personale e non rispondere in un modo che peggiori le cose. Aspetta e vedi cosa succede.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Non lasciare che un dramma privato diventi uno spettacolo pubblico. L'atmosfera può scaldarsi quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano. Un conflitto tra te e un partner, un genitore o una figura autorevole può degenerare e sfuggire rapidamente al controllo. Se c'è un problema che devi affrontare, fallo a porte chiuse. Ancora meglio, aspetta che l'atmosfera sia meno tesa prima di esprimere un reclamo. Quando ti confronti, l'altra persona potrebbe rivelarsi un avversario più formidabile di quanto pensassi. Non sai mai cosa potrebbe far infuriare una persona. Non importa chi sia il colpevole, è la tua reputazione che potrebbe subire un colpo se gestisci le cose nel modo sbagliato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Rabbia e frustrazione possono sorgere quando qualcuno mette in discussione le tue conoscenze o ha un problema con il modo in cui esegui un compito. L'atmosfera può scaldarsi quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano. È difficile non reagire quando le tue capacità vengono messe in discussione. Tuttavia, è nel tuo interesse non rispondere in un modo che aggiunga benzina sul fuoco. Allo stesso modo, potresti creare problemi se metti in dubbio il giudizio di qualcuno o critichi le sue prestazioni lavorative. A nessuno piace sentirsi dire cosa fare o come farlo. Un problema sul posto di lavoro può sfuggire di mano se affrontato in modo errato. Scegli il momento e le parole con cura.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

La tua vita sentimentale può essere disastrosa quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si sfidano nella tua zona di intimità e appuntamenti. Un tentativo sconsiderato di ottenere l'attenzione e l'affetto che desideri difficilmente produrrà il risultato desiderato. L'atmosfera può diventare ostile quando ti rifiuti di accettare un no come risposta. Allo stesso modo, potresti sentirti arrabbiato o minacciato da qualcuno che pretende da te più di quanto tu sia pronto o disposto a dare. È importante essere consapevoli dei desideri e dei limiti degli altri e assicurarti che rispettino i tuoi. Può essere difficile ricucire una frattura quando le cose sono andate troppo oltre, quindi sii consapevole di ciò che dici e fai.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Le pressioni sul lavoro potrebbero aumentare. Potresti sentirti così scontento da voler mollare tutto e scappare. I paesi stranieri e gli stati lontani potrebbero improvvisamente sembrarti molto più attraenti del solito. Forse è una buona idea pianificare una futura vacanza, Capricorno. Gli stress che hai sperimentato potrebbero influire negativamente sulla tua salute. Devi liberartene in qualche modo. Pensaci un po'.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre il potente Marte attraversa la tua casa del lavoro, spesso hai fretta di rispettare le scadenze e spuntare le voci dalla tua lista di cose da fare. Mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano, potresti dire a qualcuno cosa pensi quando ti viene impedito di portare a termine un compito. Non è saggio scagliarsi contro qualcuno che sta solo facendo il suo lavoro. Tieni a freno la lingua finché non scopri cosa è successo. Forse ti stanno impedendo di essere frettoloso e di commettere un grosso errore? In alternativa, potresti essere criticato per non essere abbastanza veloce o per aver fatto le cose nel modo sbagliato. Scrollati di dosso per ora. Non vale la pena arrabbiarsi e gettare benzina sul fuoco.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 21 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Marte ostile che si scontra con Eris scontenta nella tua casa dei beni potrebbe evidenziare un crescente risentimento verso qualcuno che si aspetta continuamente che tu paghi il conto. Forse il tuo interesse amoroso o tuo figlio? Non ti dispiace condividere ciò che hai, ma non vuoi che qualcuno ti approfitti. È giunto il momento di stabilire dei limiti con qualcuno che ti tratta come il suo bancomat personale. Allo stesso modo, dovresti assicurarti di pagare la tua giusta quota quando esci con il tuo partner o i tuoi amici. Solo perché qualcuno ha più soldi di te, non significa che debba sempre pagare. È importante che ci sia un sano equilibrio tra dare e avere nelle tue relazioni.