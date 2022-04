Oroscopo di oggi 22 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: come segno cardinale infuocato, la pazienza e la tolleranza non sono facili per te, e lo scontro tra la Luna Capricorno e il tuo pianeta dominante, Marte, rende ancora più difficile per te oggi. Ne vale la pena però perché alienarsi le persone a cui tieni, o quelle con cui hai bisogno di fare affari o interagire rende la vita molto più difficile del necessario. Fortunatamente, ci sono altri aspetti oggi, in particolare il sestile della luna con Giove e Nettuno, che rendono più facile essere gentili e generosi di spirito quando si ha a che fare con gli altri, specialmente un fastidioso Scorpione che pensa sempre di avere ragione.

Amore/Amicizia: il sestile tra la graziosa Venere in Pesci e la Luna Capricorno genera un'atmosfera calma, amorevole e allegra che migliora tutte le tue interazioni e relazioni. Tuttavia, Venere tende sempre al romanticismo, quindi stasera sarebbe un eccellente appuntamento notturno. Organizza qualcosa di speciale e sarai deliziato di come finisce la serata.

Carriera/Finanza: Mercurio e il nodo nord, entrambi in Toro nel tuo settore monetario, trigono la Luna del Capricorno illuminando la tua vita professionale. Questi transiti accrescono la tua consapevolezza e capacità di comunicare così come la tua creatività e il tuo percorso di vita, una combinazione vincente per un successo a lungo termine.

Crescita personale/spiritualità: quando il mare è calmo e il vento è nella tua vela, sgancia il tuo catamarano, issa l'ancora e parti per il tuo viaggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Mercurio e il nodo nord, entrambi nel segno del Toro, tengono la corte nella prima casa del sé, trigono la Luna del Capricorno nella nona casa di mente superiore ed espansione. L'apprendimento, la comunicazione, gli orizzonti estesi, l'intuizione e la creatività sono tutti potenziati da questi transiti. Appoggiati a qualsiasi progetto o attività oggi che vorresti portare avanti mentre il tuo cuore e la tua mente sono allineati, supportando il tuo percorso di vita e la crescita della tua anima. Se hai bisogno di una certezza in più riguardo a un obiettivo importante, gestiscilo da uno Scorpione. Saranno lieti di supportarti in questo modo.

Amore/Amicizia: il tuo pianeta dominante, Venere in Pesci, mette in risalto la tua undicesima casa dell'amicizia, mettendo in sestile la Luna del Capricorno nel tuo settore di avventura. Se pianifichi un appuntamento serale per stasera, perché non includere la cena in un posto dove non sei mai stato prima? Espandi i tuoi orizzonti mentre inganni i tuoi cari... Un vantaggio per tutti.

Carriera/Finanza: Con la Luna Capricorno in armonia con Vesta nel tuo settore di carriera, la tua capacità di entrare in empatia con gli altri (il tuo QI emotivo) è al culmine. Se c'è un cliente o una situazione impegnativa con cui hai rimandato di affrontare, puoi facilmente sentire la tua strada verso la vittoria e la realizzazione in questo momento.

Crescita personale/Spiritualità: la cosa meravigliosa dell'essere un ricercatore è la crescita e l'espansione continue che porta. La curiosità e il desiderio di imparare e crescere alimentano proprio le cose che rendono la vita eccitante e degna di essere vissuta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio in Toro, è in sestile con la Luna Capricorno, così come il nodo nord in Toro. La tua capacità di comunicare con i regni sottili, inclusa la tua connessione con la tua saggezza interiore e il Sé Superiore, è rafforzata da questi transiti. Se hai lottato per trovare il tuo scopo e il tuo percorso di vita, questi transiti aiutano a chiarirli. Presta attenzione a come ti senti riguardo alle diverse opzioni e fidati dei tuoi sentimenti, del tuo GPS interiore, per guidarti nella direzione del tuo bene più alto. L'opinione di un Ariete non è ciò che devi sentire in questo momento.

Amore/Amicizia: la mistica e magica Venere in Pesci fa sestile alla Luna del Capricorno, evidenziando l'intimità e la profonda connessione con la persona amata. Assicurati di creare del tempo da trascorrere insieme questa sera. Non c'è bisogno di andare da nessuna parte, basta godersi la reciproca compagnia. Ma se esci per un appuntamento serale, torna a casa abbastanza presto per poter goderti l'energia romantica che scorre tra di voi.

Carriera/Finanza: Venere, Nettuno e Giove in Pesci attivano la tua decima casa di carriera e successo, sestiliando la Luna del Capricorno. La tua intuizione è epica, la tua creatività e intuizione sono eccellenti e hai il know-how pratico per mettere tutto questo a frutto.

Crescita personale/spiritualità: quando sembra di aver colpito un segnale di stop, non combatterlo. Lasciati reindirizzare nel modo che l'Universo riterrà migliore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i cieli brillano su di te oggi con la Luna Capricorno in sestile con Venere, Nettuno e Giove nella tua nona casa di conoscenza superiore, espansione e avventura. Ottieni il massimo da ciò che la giornata ha da offrire cercando modi in cui puoi uscire dalla tua routine. Esplora nuovi modi di fare le cose, nuovi interessi e nuove esperienze. La curiosità e il senso del divertimento sono un ottimo carburante per questo tipo di giornata, quindi appoggiati a quelli e guarda cosa si svolge. Invita un Pesci a esplorare con te e sarai deliziato dai nuovi luoghi e dalle esperienze che condividono con te.

Amore/Amicizia: Con la Luna Capricorno nella tua settima casa di unione insieme a Plutone a tarda notte, la passione può lasciare il posto a lotte di potere e intense emozioni se non stai attento. Non è il momento di discutere di argomenti difficili o di sollevare problemi del passato, quindi resisti. Ricorda cosa ami del tuo partner e perché l'hai scelto e concentrati lì.

Carriera/Finanza: c'è una lotta continua tra i tuoi bisogni emotivi e il tuo bisogno di raggiungere, che è evidenziata da Pallade nel tuo settore di carriera in quadratura della luna. Non risolverai o risolverai questo problema oggi, ma prestando attenzione puoi ottenere una migliore comprensione di ciò che è alla radice di questo.

Crescita personale/Spiritualità: le tue emozioni sono importanti, ma devono essere bilanciate con praticità e logica.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il sestile tra la Luna Capricorno e Venere in Pesci fa iniziare la giornata in modo pacifico e creativo, e la luna nella tua sesta casa di cura di te stesso è un buon promemoria per prenderti un po' di tempo libero questo fine settimana in modo da poterti rilassare e riavviare. Come segno di fuoco, puoi bruciare caldo e feroce; dimentichi che nemmeno tu puoi bruciare la tua candela ad entrambe le estremità per sempre. Quando è stata l'ultima volta che hai trascorso una giornata alle terme? Che ne dici di alzare il telefono o fare un salto online per prenotare un massaggio? Se vuoi fare compagnia a una buona compagnia, invita un Gemelli ad unirsi a te.

Amore/Amicizia: Venere, Nettuno e Giove in Pesci evidenziano l'intimità e la profonda connessione nella tua carta natale mentre fanno sestile alla luna in Capricorno. Organizza un appuntamento notturno che lasci un sacco di tempo alla fine per conversare e goderti la compagnia della tua amata. Aspettati di perdere la cognizione del tempo e di stare sveglio fino a tardi. Pianifica di conseguenza.

Carriera/Finanza: Mercurio e il nodo nord, entrambi in Toro, attivano la tua decima casa di carriera, trigono la Luna del Capricorno. Le tue capacità comunicative, la creatività e l'intuizione sono tutte allineate a sostegno del tuo percorso di vita. Se hai un forte invito all'azione, fidati di te stesso... Fai quel passo.

Crescita personale/spiritualità: sai che la felicità non si basa sull'acquisizione materiale. Tuttavia, puoi certamente divertirti ed essere grato per quello che hai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il trigono questa mattina tra il tuo pianeta dominante, Mercurio in Toro, e la Luna Capricorno attiva la tua creatività e passione e ti fa saltare il passo. Mercurio illumina la tua nona casa della mente superiore ed è unito dal nodo nord, quindi la tua creatività, intuizione, curiosità e capacità di comunicazione sono epiche. Se c'è qualcosa che volevi ricercare o studiare, soprattutto se riguarda il tuo lavoro o la tua carriera, questo è il giorno per tuffarti in quello. Se hai una domanda sul fatto che pagherà lungo la strada, chiedi a un Gemelli la sua prospettiva. Scoprirai che si allinea con il tuo e apre anche una porta in un nuovo regno di possibilità inesplorato.

Amore/Amicizia: Venere, Nettuno e Giove, tutti in Pesci, illuminano la tua settima casa di unione, trinando la Luna del Capricorno. Se sei single, devi semplicemente fare uno sforzo per uscire di casa e incontrare persone questa sera. Se sei in coppia, potresti voler restare e goderti l'amore che turbina tra te e la tua amata.

Carriera/Finanza: la tua empatia e comprensione sono ai massimi livelli con Vesta nel tuo settore di lavoro in armonia con la Luna del Capricorno. Puoi connetterti con le persone con cui lavori a un livello profondo oggi, il che può fare la differenza nelle tue interazioni.

Crescita personale/spiritualità: sii la persona più grande e scusati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la giornata inizia con una meravigliosa energia in gran parte creata dal sestile dal tuo pianeta dominante, Venere in Pesci, alla Luna Capricorno. Creatività, allegria e amore sono tutti generati da questo transito, quindi goditi le buone vibrazioni e lascia che ti portino nella giornata a venire. La luna illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, quindi è naturale che la tua creatività scorra in quella direzione. Raccogli qualcosa di bello e decorativo per la casa mentre torni a casa questa sera. Invita un'altra Bilancia a fare acquisti con te; crogiolarsi nel loro buon gusto mentre loro si crogiolano nel tuo.

Amore/Amicizia: se la tua fiducia sta venendo meno quando si tratta della tua relazione, Pallade nella tua settima casa di unione fa il quadrato della luna. Sentimenti di dipendenza, impotenza e bassa autostima sono generati da questo transito, dandoti la possibilità di esaminare vecchie convinzioni ed esperienze avverse che ostacolano la tua felicità in modo da poterle guarire e liberarle.

Carriera/Finanza: Venere, Nettuno e Giove, tutti in Pesci, attivano il tuo settore di lavoro, portando fortuna, opportunità e denaro a casa tua. Certo, non è come se un albero dei soldi germogliasse nel tuo giardino, ma questo è un periodo di agio e magia, quindi fai spazio alle cose buone a venire.

Crescita personale/Spiritualità: il giudizio, di te stesso e degli altri, oscura il tuo cuore e getta una pesante coperta sulla tua gioia. Lascia perdere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la Luna Capricorno è in congiunzione con il tuo pianeta dominante, Plutone, nella tua terza casa di comunicazione. Questo transito aggiunge profondità, emozione e potere alla tua intuizione e percezione. Può anche presagire emozioni intense, quindi allaccia la cintura di sicurezza; potresti trovarti in una corsa accidentata con l'avanzare della giornata. La soluzione migliore è rimanere in modalità Osservatore e guardare le cose che si svolgono intorno a te come se stessi guardando un reality TV. Goditi gli imbrogli senza permetterti di agitarti troppo per nulla. Anche un Leone determinato a infastidirti può essere gestito con il pulsante muto sul telecomando.

Amore/Amicizia: Mercurio e il nodo nord in Toro evidenziano la tua settima casa di unione e trigono la Luna del Capricorno. Ritaglia del tempo oggi per parlare con la persona amata e per condividere i tuoi sogni, i tuoi piani e gli obiettivi per il futuro. Chiedi loro della loro, quindi crea un modo per entrambi di supportarvi a vicenda mentre procedete.

Carriera/Finanza: Pallade nel tuo settore di lavoro quadra la luna, generando sentimenti di impotenza e mancanza di fiducia in se stessi. Invece di crogiolarti in quei sentimenti, scrivili. Lasciati esplorare più a fondo, compreso ciò che li ha creati e come puoi curarli. Una volta che l'intuizione sorge, brucia la carta e lascia andare tutto.

Crescita personale/Spiritualità: sei completo e integro come sei. Ama te stesso e questo si rifletterà su di te.