Oroscopo di oggi 22 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 22 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 DICEMBRE 2023

Una congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno e nel settore pubblico può renderti un portavoce vivace e informativo. Ciò che dici sembrerà allettante e potrà catturare l'attenzione di tutti coloro che sono a portata d'orecchio. Il tuo pubblico apprezzerà il tuo modo entusiasta di usare le parole e le persone importanti potrebbero rimanere colpite dalla tua conoscenza. Organizzare le tue idee in anticipo può aiutarti a comunicare in modo efficace e a sfruttare al massimo il momento. Se sei uno scrittore, un oratore o un educatore professionista, potresti attirare il tipo di attenzione che eleva il tuo profilo pubblico e apre le porte a una nuova opportunità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 DICEMBRE 2023

Darai il massimo quando studi, fai ricerche o raccogli informazioni. È bello essere entusiasti, ma con una congiunzione Sole-Mercurio in Capricorno e nella tua casa di istruzione superiore, troppe informazioni possono essere tanto negative quanto troppo poche. Discernere ciò che è essenziale e filtrare ciò che è estraneo o distraente. È meglio archiviare alcune idee per esplorarle in un secondo momento. I viaggi a lunga distanza, gli affari esteri e le questioni relative all’istruzione o alla legge possono essere frenetici e ricchi di dettagli. Dovrai prestare molta attenzione a ciò che accade. Una chiamata o un messaggio da parte di qualcuno che vive lontano potrebbe portare notizie incoraggianti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 DICEMBRE 2023

Attento a quello che dici, Gemelli! Quando il sole in Capricorno si fonde con il loquace Mercurio nella tua casa dei segreti, corri il rischio di versare il tè. Se qualcuno ti ha affidato informazioni riservate, è meglio tenerle per te. Le chiacchiere con il tuo interesse amoroso possono sembrare uno spazio sicuro da condividere. Tuttavia, dovresti stare attento a non rivelare qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. Alcuni Gemelli saranno super curiosi. Qualcuno potrebbe trovare invadente la tua ficcanaso se esageri. Non è saggio sollevare argomenti che potrebbero mettere a disagio una persona.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 DICEMBRE 2023

Avrai molto da dire sulle relazioni mentre il sole in Capricorno incontra il loquace Mercurio nella tua zona di partnership. Non c'è fine agli argomenti di cui tu e il tuo interesse amoroso potete discutere. È facile lasciarsi prendere dal momento e fare ogni sorta di promesse folli. È saggio evitare di dire più del necessario ed evitare di dire cose che non sei sicuro di dire. Allo stesso modo, dovresti prendere ciò che senti con le pinze. È un giorno eccellente per fare brainstorming su un progetto con qualcuno sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. La loro prospettiva può essere utile e può aiutarti a perfezionare le tue idee.