Oroscopo di oggi 22 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 22 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti sentirai come se non ci fosse niente che non puoi fare mentre la luna incontra l'ottimista Giove nel tuo segno. Quando la luna si allineerà con il loquace Mercurio, tutti sapranno che stai pianificando qualcosa di grande. Chiedi a un Gemelli ben connesso di spargere la voce.

Amore/Amicizia: il tempo trascorso a casa e con i propri cari sarà appagante quando il sole entra nel Cancro e nel tuo regno domestico. Fino al 22 luglio beneficerai di concentrarti sulla tua vita privata. Potresti divertirti a intrattenere alcuni amici di famiglia a casa tua. Questo potrebbe richiedere di apportare miglioramenti al tuo spazio vitale. I comfort delle creature e la compagnia familiare ti daranno gioia.

Carriera/Finanza: la passione e la consapevolezza della propria influenza potrebbero metterti in uno stato di flusso con le finanze e il mondo materiale. Con l'attrattore Venere nella tua zona di guadagno che contatta il potente Plutone nel tuo settore professionale, l'amore per il denaro e la sicurezza può alimentare la tua ambizione. Non c'è montagna che non scalerai per raggiungere i tuoi obiettivi. La tua perseveranza è sul punto. Non si tratta solo di soldi e palline luccicanti. Si tratta anche di raggiungere lo status che tanto brami.

Crescita personale/Spiritualità: un allineamento Mercurio-Nettuno può innescare sogni stimolanti e idee creative. L'inserimento nel diario, la creazione e la creazione di musica sono tra i modi in cui potresti esprimere come ti senti. Trova uno sbocco per l'espressione personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi tenere sotto controllo le tue emozioni mentre la luna contatta Marte, Chirone ed Eris nel tuo regno dietro le quinte, ma ciò non significa che non provi nulla. Le tue esperienze potrebbero avere un impatto significativo su di te durante questo periodo. Potrebbe essere necessario elaborare qualcosa con un Ariete.

Amore/Amicizia: potresti avere difficoltà a trovare la cosa giusta da dire per confortare una persona cara poiché incoraggiare Cerere nel tuo settore delle comunicazioni si scontra con il guaritore ferito Chirone. È importante essere consapevoli dei confini. Non tutti si sentono a proprio agio nel rivelare i propri problemi. Probabilmente sta succedendo molto di più di quanto sembri. Chiedi se hanno bisogno del tuo aiuto invece di presumere che la tua assistenza sia la benvenuta.

Carriera/Finanza: potresti attirare denaro, regali e opportunità quando il tuo sovrano, Venere, entra nei Gemelli e nella tua casa dei beni. Fino al 17 luglio, le questioni materiali potrebbero risolversi con poco sforzo da parte tua, ma non lasciare che ti renda pigro. Ottieni il massimo da questa energia di buon auspicio essendo proattivo nella tua ricerca della prosperità. Un aumento di denaro può indurti a spendere di più per i lussi. Non è necessariamente una cosa negativa, ma fai attenzione a non sprecare la tua fortuna.

Crescita personale/Spiritualità: il futuro che desideri non può arrivare qui abbastanza velocemente e non puoi forzarlo mentre il frettoloso Marte è in contrasto con l'ossessiva Vesta. Una volta che hai piantato e annaffiato i semi del tuo futuro, devi dare loro il tempo di crescere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: può essere una seccatura quando nessuno ti capisce. Probabilmente sei meno solo di quanto pensi, ma potresti non sentirti così quando la luna contatta Chirone, Marte ed Eris nella tua zona comunitaria, alcune persone (come l'Ariete) potrebbero sembrare infastidite, ma non dovresti dare per scontato che tu Sei la causa a meno che tu non abbia prove.

Amore/Amicizia: con Venere nel tuo segno fino al 17 luglio, vorrai che il tuo aspetto sia perfetto. Un taglio di capelli alla moda o un aggiornamento del colore potrebbero essere nella tua lista di cose da fare. Perché non aggiornare il tuo guardaroba con alcuni capi trendy che completano il tuo look? La bellezza è un lavoro interiore. Quando ti senti bene con il tuo aspetto, si irradia verso l'esterno e la tua attrattiva aumenta di livello. Il tuo partner o qualsiasi persona di interesse noterà il cambiamento.

Carriera/Finanza: il lavoro di squadra non può far funzionare il sogno se ti comporti come un free agent. Potresti avere difficoltà a salire a bordo con uno sforzo di gruppo mentre il competitivo Marte e Vesta concentrato si scontrano. Se sembra che le cose continuino ad andare storte, fai una pausa sulla tua agenda e presta attenzione a cosa sta succedendo. Sii disposto a passare in secondo piano rispetto agli altri se è quello che serve per portare a termine le cose.

Crescita personale/Spiritualità: potresti chiederti se hai le risorse emotive e finanziarie necessarie per raggiungere un obiettivo poiché incoraggiando Cerere e Chirone frammentato si scontrano. Non preoccuparti. Non sei ancora a terra e fuori.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se ti trovi in ​​una posizione con alta visibilità, potresti finire per sentirti vulnerabile quando la luna incontra Chirone, Marte ed Eris nel tuo settore pubblico. Cerca di evitare di scagliarti contro quando ti senti a disagio. C'è sempre qualcuno che ti premerà i pulsanti. In questo caso, è un Ariete.

Amore/Amicizia: L'amore diventa misterioso e, in alcuni casi, disordinato quando Venere entra nel volubile Gemelli e nella tua dodicesima casa nascosta. Fino al 17 luglio eserciterai un'enorme discrezione quando si tratta della tua vita amorosa. Potresti essere coinvolto in una situazione complicata che vuoi proteggere dalla vista del pubblico, o forse stai lottando con un amore non corrisposto. Alcuni Cancro potrebbero prendersi una pausa dal frequentarsi del tutto per evitare il dramma e invece rivalutare le priorità della loro relazione.

Carriera/Finanza: sarai determinato a dimostrare le tue conoscenze e ad emergere come Marte intraprendente nel tuo settore professionale si scontra con l'ossessiva Vesta. Attento, Cancro. Tutti i segnali indicano che ci stai impegnando troppo. Se sei troppo assertivo, potrebbe farti sembrare disperato e insicuro. Se conosci davvero le tue cose, il tuo lavoro parlerà da solo. Se non lo fai, giocare a tuttofare potrebbe portare a un momento imbarazzante.

Crescita personale/spiritualità: potresti sentirti incapace di dare a una persona cara ciò di cui ha bisogno come nutrice Cerere nel tuo segno riquadra il guaritore ferito Chirone. Alcuni problemi sono al di sopra del tuo livello di paga. Se hanno bisogno di più aiuto di quello che puoi dare tu, potrebbe aver bisogno di vedere un professionista. Va bene.