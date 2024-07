Oroscopo di oggi 22 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 22 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai un sesto senso per le questioni domestiche e familiari, poiché il sole nel protettivo Cancro e il tuo regno domestico si sincronizzano con l'intuitivo Nettuno. I tuoi sogni sono sovralimentati in questo momento e potrebbero fornire informazioni vitali sulla tua vita privata. I tuoi presentimenti saranno probabilmente azzeccati, quindi fidati del tuo istinto. Più tardi, il sole entra nel giocoso Leone, evidenziando appuntamenti, feste, vacanze, hobby, sport e attività ricreative. Fino al 22 agosto, brillerai quando condividerai le tue attività preferite con compagni divertenti. Non sottovalutare il valore del gioco. Fornisce il carburante necessario per essere produttivi in ​​attività meno eccitanti. È un momento eccellente per fare amicizia e incontrare potenziali partner che condividono i tuoi interessi, quindi fai della socializzazione una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Con il sole nel sentimentale Cancro e la tua zona di comunicazione sincronizzata con l'empatico Nettuno, vorrai legarti a qualcuno con cui senti una connessione anima-anima. L'incoraggiamento e la comprensione che vi offrite a vicenda possono essere un tonico per quello che a volte può essere un mondo tossico. Più tardi, il sole entra nel regale Leone e nel tuo regno domestico, segnalando che ti piacerà essere la regina o il re del tuo castello. Fino al 22 agosto, ti piacerà tenere corte e intrattenere i tuoi familiari e amici più cari. Nidificare e riposare calmerà il toro stanco del mondo, quindi programma del tempo libero extra. Pasti cucinati in casa e serate trascorse a leggere o guardare in streaming i tuoi programmi preferiti ti rigenereranno. Giocherellare con i progetti sarà gratificante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Piena in Capricorno e la tua casa delle risorse condivise potrebbero metterti sotto pressione per saldare un debito o concludere una questione che coinvolge fondi che ricevi da una fonte esterna o che condividi con un altro individuo. In alcuni casi, potrebbe diventare una questione legale se le cose non vengono gestite nel modo giusto. Potresti dover prendere una strada non convenzionale per risolvere la questione a tuo favore. Mentre il tuo governatore, Mercurio, è in quadratura con l'irregolare Urano, i tuoi pensieri saranno ovunque. Dovrai mantenere la calma quando gestisci una questione delicata. Tieni a mente le tue priorità mentre valuti le tue opzioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Cosa nutre il tuo spirito? Che si tratti della natura, dell'arte o del tuo rapporto con il divino che parla alla tua anima, vorrai collegarti alla fonte mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con il trascendente Nettuno. È un ottimo momento per entrare in contatto con un mentore, un insegnante o un sensitivo di fiducia. L'intuizione che ricevi può aiutarti a trovare un significato più grande nella tua vita. Più tardi, il sole entra in Leone e nella tua casa delle risorse. Fino al 22 agosto, sarai attratto da attività che promettono di aumentare i tuoi profitti. Fletterai i tuoi muscoli finanziari spendendo in beni appariscenti e attività che catturano l'attenzione. Negoziare un aumento o lanciare un'attività secondaria potrebbe figurare nei tuoi piani.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

C'è una sensazione mistica nell'aria mentre il sole e l'esoterico Nettuno si allineano. Potresti avere un'esperienza che conferma che la vita è molto più di quanto i tuoi cinque sensi possano rilevare. Potresti sentirti in sintonia con qualcuno in modi che sfidano la spiegazione, consentendoti di cogliere i suoi pensieri e sentimenti. Tieni per te ciò che intuisci. Più tardi, il sole entra nel tuo segno, segnalando l'inizio della stagione del tuo compleanno. È il periodo dell'anno in cui il mondo è in sintonia con la tua vibrazione unica. Fino al 22 agosto, sarai ispirato a ricominciare da capo. Appoggiati alla persona che vuoi diventare e alla vita che vuoi vivere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Piena in Capricorno e la tua casa del vero amore potrebbero segnalare una svolta nella tua vita amorosa. Questo momento "o la va o la spacca" ti invita a dare il massimo. Non avrai sempre la possibilità di conquistare qualcuno o di far evolvere una storia d'amore occasionale in un accordo più esclusivo. Tutti i segnali indicano che la tua finestra di opportunità si chiuderà prima di quanto pensi. In alcuni casi, questo potrebbe segnalare la fine di una storia d'amore. Non trattenere qualcuno che non vuole stare con te. Fai piazza pulita e fai spazio a qualcuno di nuovo. Un allineamento Venere-Giove suggerisce che qualcuno di nuovo potrebbe essere in attesa dietro le quinte.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'atmosfera è ispiratrice e creativa, poiché il sole e il visionario Nettuno si sincronizzano nelle tue zone di lavoro. Questo allineamento può innescare modi fantasiosi per fare le cose. Sarai più comprensivo con i colleghi, creando un'atmosfera armoniosa sul posto di lavoro. Non sottovalutare il valore dell'incoraggiamento. Più tardi, il sole entra nel Leone e nella tua zona di comunità, portando la tua persona mondana in primo piano. Fino al 22 agosto, sarai al meglio quando esci con gli amici e partecipi ad attività di gruppo. Il tuo calore e la tua atmosfera allegra ti renderanno qualcuno con cui le persone vorranno trascorrere del tempo, quindi incontrare nuove persone sarà piacevole. È il momento perfetto per unirti a club e organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Inseguire un sogno romantico può essere eccitante quando il sole e Nettuno si allineano. Un appuntamento da favola potrebbe essere in serbo, o una fuga romantica con il tuo partner potrebbe essere all'ordine del giorno. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che corrisponde all'immagine del tuo partner ideale. Una fantasia non sempre innesca l'impegno, ma è un punto di partenza divertente. Più tardi, il sole entra nel Leone e nel tuo settore professionale, segnalando che è il tuo momento di brillare. Sarai più visibile fino al 22 agosto, quindi fai del tuo meglio per fare un'impressione positiva. Decidi quale sarà la tua prossima mossa di carriera e fai dei passi in quella direzione. È il periodo migliore dell'anno per promuovere i tuoi interessi professionali.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Abbi fede nella tua visione della vita domestica. Quando il sole e l'ispiratore Nettuno si allineano, possono accadere cose meravigliose. Alcuni Sagittari creeranno uno spazio speciale per le pratiche spirituali, mentre altri potrebbero rivendicare un'area per attività artigianali. Gli sforzi che fai per coltivare l'armonia con la famiglia o i coinquilini possono dare i loro frutti. Più tardi, il sole entra nel Leone e nella tua casa dell'esplorazione, accendendo un desiderio di avventura. Fino al 22 agosto, sarai ispirato da nuove visioni e suoni. È un momento eccellente per viaggiare verso una destinazione lontana. Se sei più interessato ad ampliare i tuoi orizzonti mentali, iscriviti a un corso o a un workshop. Anche un'immersione profonda nella pratica spirituale può essere gratificante

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Qualcuno potrebbe rivolgersi a te per avere comprensione e consigli ispiratori mentre il sole si sincronizza con l'empatico Nettuno nella tua casa della comunicazione. Preparati a essere il braccio destro designato e la spalla su cui piangere. Non sottovalutare il conforto che porterai. Più tardi, il sole entra nel Leone e nella tua casa della trasformazione, segnalando un periodo di tremenda intensità. Fino al 22 agosto, sarai attratto da persone ed esperienze che risvegliano qualcosa dentro di te e innescano il cambiamento. Le interazioni superficiali non saranno sufficienti. Vorrai andare in profondità quando interagisci con qualcuno a cui sei vicino. Una maggiore intimità emotiva e sessuale farà parte del programma. Preparati ad abbracciare le esperienze profonde che la vita ti porta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Conviene essere creativi nel fare soldi, perché il sole e il visionario Nettuno danno energia al tuo lavoro e ai settori finanziari. Dare un tocco unico a ciò che fai può farti distinguere. Non tutte le ricompense riguardano i soldi. La soddisfazione che deriva dal riconoscimento dei tuoi talenti può essere inestimabile. Più tardi, il sole entra in Leone e nella tua casa della partnership, portando in primo piano le tue relazioni più importanti. Fino al 22 agosto, sarai al meglio quando ti connetti e collabori uno a uno. Che tu stia coltivando un legame più forte con un partner romantico o pianificando mosse con un alleato in affari, la partnership promette di aumentare la tua felicità e migliorare le tue possibilità di successo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La Luna Piena in Capricorno e la tua casa della comunità potrebbero presagire un cambiamento importante nella tua vita sociale. Potresti porre fine a un'amicizia di lunga data o a un'associazione con un gruppo. Sappi che va bene cambiare idea su una persona o una situazione. Alcune persone sono destinate ad accompagnarti solo per una parte del viaggio della tua vita. Non tutti possono andare fino in fondo. Non dovrai cercare molto lontano per trovare nuove persone intriganti che vuoi conoscere. Discutere dei tuoi pensieri sulla situazione può diventare un po' rischioso quando il messaggero Mercurio e il perturbatore Urano si scontrano. Non devi dare spiegazioni se non ne hai voglia.