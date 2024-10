Oroscopo di oggi 22 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 22 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può innescare una resa dei conti tra te e una persona che tenta di rubarti la scena. In alternativa, tu e un partner, un genitore o una figura autorevole potreste essere in disaccordo. Questa atmosfera "o la va o la spacca" può segnare il tuo destino, quindi fai attenzione a ciò che fai. Più tardi, il sole entra nelle acque tumultuose dello Scorpione e nella tua zona di intimità, dove risiederà fino al 21 novembre. Nelle prossime settimane, ti sentirai più sicuro della tua desiderabilità e desidererai incontri intensi. Tuttavia, non si tratta solo di sesso. Vorrai connetterti in un modo che inneschi la trasformazione e ti faccia sentire pienamente vivo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno potrebbe costringerti a infrangere le regole, in particolare sul posto di lavoro. Attento, toro. Potrebbero esserci delle conseguenze se esageri. Potresti non essere in grado di riprenderti se fai qualcosa di drastico. Più tardi, il sole entra nelle acque profonde dello Scorpione e nella tua zona di partnership, dove risiederà fino al 21 novembre. Prenderti cura delle tue relazioni più strette e formare nuove alleanze saranno le tue massime priorità nelle prossime settimane. In contesti personali e professionali, sarai al meglio quando avrai un compagno di viaggio che può eguagliare la tua intensità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può renderti determinato a soddisfare i tuoi desideri. Ricorrere a comportamenti manipolatori e di controllo rischia di ritorcersi contro e potrebbe rovinare le tue possibilità di ottenere ciò che vuoi. Più tardi, il sole entra nelle acque dello Scorpione resiliente e nella tua casa del lavoro, dove risiederà fino al 21 novembre. Le settimane a venire potrebbero rivelarsi incredibilmente produttive. È il momento ideale per recuperare le attività di routine. Raggiungere la velocità spianerà la strada a progetti più entusiasmanti. Alcuni Gemelli cambieranno lavoro, anche se è più probabile che si tratti di una mossa laterale piuttosto che di un salto di carriera. Tuttavia, il cambiamento può essere rinfrescante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può innescare una resa dei conti tra te e un partner, un coinquilino o un familiare. Le tue azioni possono creare o distruggere la tua relazione per sempre, quindi fai attenzione a ciò che fai. Più tardi, il sole entra in Scorpione e nella tua zona di appuntamenti e romanticismo. Fino al 21 novembre, la tua vita amorosa promette di essere più eccitante del solito. Se stai cercando l'amore, sei destinato a incontrare persone intriganti che vorrai conoscere. Fare cose che ti piacciono può metterti in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Questo regno governa anche l'intrattenimento e gli hobby. Pianifica delle attività divertenti, subito! Trarrai beneficio dal dare priorità al gioco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Qualcuno che ti aspettavi di chiamare potrebbe non farlo oggi, Leo, e questo potrebbe preoccuparti un po'. Non essere troppo timido per prendere il telefono e chiamare. Il tuo amico potrebbe aver dormito troppo o essere stato troppo sopraffatto dal lavoro o dalla vita familiare. Non ti hanno dimenticato. Se telefoni, questa persona sarà senza dubbio felice di sentirti. Dopo la conversazione, fai una passeggiata nel tuo quartiere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno potrebbe ispirarti a correre un grosso rischio con l'amore o i soldi. Prima di andare all-in, considera cosa c'è in gioco. Se perdi, potrebbe volerci molto tempo per riprenderti. Più tardi, il Sole entra nell'appassionato Scorpione e nella tua terza casa, portando intensità alle tue interazioni con le persone che ti circondano. Fino al 21 novembre, rinuncerai alla superficialità in favore della creazione di connessioni profonde. Alcune persone potrebbero trovare la tua vibrazione invadente, mentre altre apprezzeranno il tuo livello di coinvolgimento mirato. Conoscere meglio i vicini e le persone che incontri quotidianamente può essere gratificante. È un momento eccellente per progetti basati sulla scrittura e sulla comunicazione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Il desiderio di riunirti con gli amici è forte oggi, Bilancia, ma potresti non essere in grado di farlo nel modo in cui speravi. Potresti essere ritardato da lavori o faccende in sospeso, o altre restrizioni potrebbero intralciarti. Non disperare, comunque. Puoi ancora divertirti come previsto. Mettiti all'opera in qualsiasi cosa debba essere fatta e toglitela di torno. Potresti essere in grado di fare ciò che volevi fare dopo tutto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può innescare un tentativo all'ultimo minuto di manipolare o controllare una persona o una situazione. Giocare a giochi mentali può avere conseguenze disastrose. Pensa attentamente prima di procedere con un piano nefasto. Più tardi, il sole entra nel tuo segno, segnalando l'inizio della tua stagione di compleanno. È il periodo dell'anno in cui ti liberi del tuo bozzolo e ti prepari a ricominciare da capo. Cosa vuoi esprimere, manifestare e celebrare mentre il sole attraversa il tuo segno nelle prossime quattro settimane? Preparati a sfruttare il tuo potenziale e a vederti sotto una nuova luce. È tempo di mettere in mostra i tuoi doni e punti di forza unici.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno evidenzia il prezzo che paghi per la tua fedeltà a un gruppo o a un amico. Questa energia "o la va o la spacca" può portare a uno scontro su denaro o valori. Non aver paura di separarti. Più tardi, il sole entra nello Scorpione riservato e nella tua casa di esilio. Fino al 21 novembre, trarrai beneficio dal prendere la vita a un ritmo più lento. Le settimane che precedono il tuo compleanno sono ideali per riposare e riflettere. Contempla le vittorie e le sconfitte degli ultimi 12 mesi. Determina cosa lasciare alle spalle e cosa continuare. Fare un passo indietro ti preparerà a fare un balzo in avanti dopo il tuo prossimo compleanno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone nel tuo segno mette in risalto la tua ambizione e la tua spinta verso il successo. Questa energia "fai o non fai" potrebbe definirti, nel bene o nel male. Non è tanto ciò che realizzi, ma come lo fai che avrà un impatto sulla tua eredità. Più tardi, il sole entra nello Scorpione trasformativo e nella tua casa della comunità, dando una spinta alla tua vita sociale. Fino al 21 novembre, brillerai quando sarai circondato da persone che ti faranno sentire come se appartenessi a qualcosa. È un momento opportuno per essere coinvolto in attività di gruppo e unirti a organizzazioni che riflettono i tuoi interessi: un modo eccellente per incontrare nuove persone. Sono favorite le collaborazioni di ogni tipo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può scatenare le paure che ti rendono difficile riporre la tua fede in forze più grandi di te. Questa atmosfera "o la fai o la rompi" può definire la tua relazione con un mentore spirituale o con il divino stesso. Una notte oscura dell'anima può renderti più forte. Più tardi, il sole entra nello Scorpione guidato e nella tua casa delle aspirazioni. Fino al 21 novembre, una maggiore visibilità attirerà l'attenzione su di te e su ciò che realizzi. Con tutti gli occhi puntati su di te, vorrai dare il meglio di te in ciò che fai. È il momento migliore dell'anno per far progredire la tua carriera e creare le connessioni di cui hai bisogno per avere successo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ultimo quadrato tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno può mettere alla prova la tua fedeltà a un amico o a un gruppo. Questa atmosfera "o la fai o la rompi" può essere un momento decisivo. Non aver paura di porre fine a una relazione che è diventata troppo controllante o esigente. Arrendersi alla tua autonomia non dovrebbe far parte dello scambio. Più tardi, il sole entra in Scorpione e nella tua casa dell'esplorazione. Fino al 21 novembre, sarai al meglio quando amplierai i tuoi orizzonti. Viaggi, esperienze educative e attività avventurose ti piaceranno. Non tutti possono partire per un viaggio. Se sei più un avventuriero da poltrona, studi spirituali o un corso online possono aprirti la mente a nuove prospettive.