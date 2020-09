Oroscopo di oggi 22 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 22 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 22 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nello spirito Sagittario per tutto il giorno, sarai ispirato a imparare cose nuove, cercare l'avventura e liberarti dalla tua solita routine. Un divertente compagno del Leone sarà pronto per qualsiasi scappatella tu abbia in mente.

Amore / amicizia: ammettiamolo, mettere gli altri al primo posto non è il tuo punto forte. Anche se con il sole che entra in Bilancia amichevole e nella casa degli altri, sarai ispirato a dare il massimo alle persone che svolgono ruoli essenziali nella tua vita. Fino al 22 ottobre sarai più felice quando sarai vicino a qualcuno che tira fuori il meglio di te. Negli affari e nel piacere, trarrai vantaggio dall'avere un compagno speciale per la corsa. È un ottimo momento per entrare in una nuova relazione o riavviare la tua attuale partnership.

Carriera / Finanza: tieni il telefono a portata di mano. Ti consigliamo di acquisire le informazioni di contatto delle persone importanti che incontri. Trarrai vantaggio dal collegamento in rete quando Mercurio e il Nodo Nord si allineano. È un ottimo momento per conoscere persone esperte che possiedono le informazioni di cui hai bisogno. È anche un momento opportuno per entrare in contatto con i contatti esistenti. Tenersi sul radar di qualcuno può essere utile.

Crescita personale / spiritualità: la rabbia può scatenarsi quando qualcuno dice la cosa sbagliata. Hanno davvero superato il limite? O stai cercando qualcosa per cui arrabbiarti? Sapere quando lasciare andare le cose è essenziale per la tua felicità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: divertimento e giochi saranno relegati in secondo piano mentre ti metti al lavoro. Nelle prossime settimane, la tua vita lavorativa potrebbe richiedere la tua completa attenzione. Un collega della Bilancia sarà il tuo migliore alleato, anche se oggi potresti non guardarti negli occhi.

Amore / amicizia: la tua giornata sarà principalmente dedicata al lavoro e alle faccende domestiche. Stasera, quando l'entusiasta Luna in Sagittario si allinea con Venere, metti in pausa le tue responsabilità e dedichi tempo all'amore. Non deve essere un affare elaborato. Una deliziosa cena seguita da un cucchiaio sul divano può essere molto soddisfacente. Per i single, entrare in contatto con un amico che adori sarà piacevole.

Carriera / Finanza: anche se ti ci vuole un po 'per andare avanti, stai lavorando sodo una volta trovato il tuo ritmo. Con il sole che entra armoniosamente nella Bilancia e nella tua zona di lavoro, sarai al meglio quando sarai produttivo. Nel prossimo mese, occuparsi degli affari sarà la priorità numero uno. Non è il momento per incarichi affascinanti. Eccellerai quando lavori su attività di routine. Se sei pronto per un cambiamento, è un ottimo momento per cercare una nuova posizione.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra in Bilancia segnala anche un focus sullo stabilire una connessione armoniosa mente-corpo. Quindi, le questioni relative al fitness, alla dieta e alla salute generale saranno una preoccupazione. Quando ti senti in forma, dai il meglio in tutto ciò che fai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando la Luna del Sagittario attraversa la tua casa di altri, vuoi essere circondato da persone avventurose che ti ispirano. Un Leone affascinante e spiritoso potrebbe adattarsi al conto. Andrai avanti come una casa in fiamme quando scoprirai che i tuoi interessi sono allineati.

Amore / Amicizia: nel corso del prossimo mese, il sole in Bilancia e la tua casa di auto-espressione stimoleranno creatività, giocosità e vibrazioni romantiche. Se sei in coppia, datti da fare a pianificare appuntamenti divertenti con il tuo partner. Può riaccendere la scintilla e avvicinarti. Se sei single, è un ottimo momento per metterti in gioco nella speranza di incontrare qualcuno di nuovo. Partecipare ad attività che ti piacciono può rendere più facile entrare in contatto con qualcuno che condivide i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: con l'abile Mercurio nella tua zona creativa che si oppone a Eris instabile, potresti perdere la pazienza se le tue idee non sono ben accolte. Il rifiuto può essere particolarmente doloroso se ritieni che i tuoi colleghi raramente siano d'accordo con le tue idee. Prima di arrabbiarti, controlla che ciò che hai proposto sia conforme alla direttiva. Allo stesso modo, dovresti ascoltare qualcuno prima di rifiutare i loro suggerimenti. Possono avere qualcosa di prezioso da contribuire.

Crescita personale / spiritualità: potresti avere il bisogno di entrare in contatto con il tuo lato artistico. Non devi essere un esperto per divertirti ad essere creativo. Fai qualche ricerca su progetti furbi e hobby che ti interessano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sul lavoro, sei impegnato a organizzarti e ad occuparti delle attività di routine. A casa, sarai motivato a ripulire il disordine e ad abbellire il tuo spazio. Quando tutto il tuo lavoro è finito, un Leone adorante potrebbe essere pronto a celebrare i tuoi sforzi.

Amore / amicizia: sei un classico casalingo, quindi sarai nel tuo elemento mentre il sole viaggia attraverso il tuo regno domestico. Nel prossimo mese, il Sole in Bilancia farà scintille di bellezza e armonia, ispirandoti a portare più di queste qualità nella tua casa e nella tua vita privata. È un ottimo momento per ridipingere. Aggiorna il tuo spazio con un arredamento che rifletta la tua individualità e offra il comfort che desideri. Quando trascorri del tempo con la famiglia e la intratteni vorrai farlo con stile.

Carriera / Finanza: quando lavori in un ambiente competitivo, può essere difficile condividere le tue idee. Se non sei pronto per il controllo, tieni i tuoi suggerimenti per te. Con uno spigoloso allineamento Mercurio / Eris in gioco, qualcosa che dici potrebbe scatenare una forte reazione. Una persona instabile potrebbe mettere in discussione ciò che proponi. Se stai chiamando i colpi, assicurati che ci sia spazio per far sentire la voce di tutti.

Crescita personale / spiritualità: vai avanti e concediti qualcosa di speciale. Consideralo un atto di cura di te stesso. Mentre la generosa Luna in Sagittario si allinea con Venere nella tua seconda casa materialistica, sarà difficile non concedersi il lusso.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua atmosfera umoristica delizierà e divertirà quasi tutti coloro che incrociano il tuo percorso. Non sorprenderti se qualcuno (forse un Sagittario) fa uno sforzo in più per essere in tua compagnia. Chi non vorrebbe crogiolarsi nel tuo splendore?

Amore / amicizia: può essere difficile credere che un amico o il tuo interesse amoroso non condivida le tue opinioni su religione, politica o altri argomenti di attualità. Qualcuno potrebbe avere un orecchio mentre il messaggero Mercurio e il guerriero Eris si scontrano. Il reclamo può incentrarsi su un gruppo che ha subito un'ingiustizia o è stato escluso dal mainstream. Anche se non sei d'accordo, ascolta con cuore e mente aperti. Potresti imparare qualcosa di prezioso.

Carriera / Finanza: ami un pubblico, quindi sarai nel tuo elemento mentre la socievole Libra Sun attraversa il tuo settore della comunicazione. Nel prossimo mese, le tue storie intriganti e la tua drammatica interpretazione cattureranno l'attenzione di tutti intorno a te. Poiché sei orgoglioso di rimanere informato e di essere in grado di condividere i tuoi pensieri e le tue idee in modo creativo, lavorerai duro per migliorare le tue capacità di comunicazione scritta e verbale. Questo sarà probabilmente un periodo frenetico. Organizzarsi può aiutare.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Sagittario nella tua casa di auto-espressione che si allinea con Venere nel tuo segno può ispirarti a mostrare la tua faccia migliore in avanti. Sentirsi bene per come si guarda è un stimolo dell'umore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno domestico per tutto il giorno, è fondamentale che tu soddisfi il tuo quoziente di nidificazione e riposo. Godersi i comfort di casa può riempire il tuo serbatoio emotivo. Rilassarsi con il tuo Sagittario preferito può essere gratificante.

Amore / amicizia: un disaccordo su denaro, sesso o valori potrebbe causare problemi tra te e un amico o il tuo interesse amoroso. Con l'espressivo Mercurio e la sfrenata Eris in opposizione, non puoi vedere negli occhi. Ti trovi in ​​un territorio delicato, quindi è meglio procedere con molta attenzione. Le parole pronunciate con rabbia possono ferire e avere un effetto duraturo. Quindi, è meglio evitare un argomento potenzialmente volatile. Oggi non puoi farti capire.

Carriera / Finanza: la vita è bella quando le tue finanze sono in ordine. Con l'armonioso Libra Sun che viaggia attraverso la tua zona dei guadagni nel prossimo mese, sarai motivato a sostenere le tue finanze. Poiché ci sono acquisti e progetti di cui hai bisogno per finanziare, potresti chiedere un aumento o perseguire ulteriori flussi di reddito. Sapere quanto valgono i tuoi talenti e la tua esperienza sarà fondamentale per negoziare un equo compenso. È ancora più importante riconoscere che il reddito non determina il valore interiore.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento luna / Venere suggerisce che ritirarsi nel tuo spazio tranquillo preferito e passare il tempo a fare qualcosa che ami potrebbe essere rinvigorente. Può essere il modo perfetto per rilassarsi dopo una lunga giornata.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: c'è calore e cameratismo tra te e i tuoi colleghi e amici. Con un Leone, troverai il tipo di connessione simpatico per cui vivi. Un Ariete, tuttavia, è una storia diversa. Affrontarli potrebbe essere un po 'problematico.

Amore / amicizia: sii consapevole di ciò che dici. Non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno quando il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si oppone a Eris volatile nella tua casa di interazioni uno contro uno. Qualcuno che crede di essere stato ignorato o rifiutato potrebbe parlare con forza. Se sei tu a dire la tua, non essere offensivo. Se sei dalla parte ricevente, valuta se c'è verità in ciò che viene detto prima di rispondere.

Carriera / Finanza: lavoro e benessere vanno di pari passo. Controlla che la tua dieta e il regime di esercizio fisico siano adatti al tuo stile di vita e alle tue esigenze attuali. Qual è la connessione? Farai del tuo meglio per quello che fai quando sarai il più in forma possibile.

Crescita personale / spiritualità: il sole che entra nel tuo segno ti invita a trascorrere il mese in anticipo vivendolo come se fosse il tuo compleanno. È il periodo dell'anno in cui i pianeti sono perfettamente allineati per celebrarti, elevare i tuoi talenti ed evidenziare i contributi unici che dai al mondo. Stabilisci intenzioni e nuovi obiettivi personali per l'anno che inizia dopo il tuo imminente compleanno. I semi che pianti possono determinare cosa darà i suoi frutti nell'anno a venire.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: come puoi mettere le mani sui soldi e sui beni che desideri? Sarà nella tua mente con la Luna Sagittario nella tua seconda casa materialistica per tutto il giorno. Un Leone che ti favorisce può aiutarti ad acquisire ciò che cerchi.

Amore / Amicizia: le persone saranno attratte dalle vibrazioni calde e accoglienti che trasmetti mentre l'allegra Luna Sagittario contatta Venere nel tuo settore pubblico. Quindi, non dovresti essere sorpreso dal fatto che alcune persone chiedano a gran voce di essere in tua compagnia. Goditi l'attenzione!

Carriera / Finanza: se non sei sicuro di sapere di cosa stai parlando, è opportuno rimanere in silenzio. Con Mercurio che si oppone a Eris volatile nella tua zona di lavoro, un'idea vaga o incompleta potrebbe colpire un nervo. Per essere al sicuro, controlla che le tue parole siano vere, gentili e necessarie. Può aiutarti a evitare conflitti con un collega che ha voglia di litigare.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di rallentare. Con il Sole in Bilancia nella tua casa di isolamento nel prossimo mese, la pace e la tranquillità saranno la tua idea di divertimento. Non è necessario entrare in un monastero per trovare la solitudine. Prova a snellire il tuo programma e a dedicare più tempo al riposo e al rifornimento. Rifletti sui successi e sugli errori degli ultimi 12 mesi. Determina quali progetti abbandonare e quali continuare nel prossimo anno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo innato ottimismo e spontaneità ottengono una spinta con la luna nel tuo segno. Il tuo calore e la tua allegria eleveranno l'atmosfera ovunque tu vada. È una società di mutua ammirazione quando incontri un Leone. Troverai qualcosa l'uno dell'altro che ti intriga.

Amore / amicizia: cerchi sempre di ampliare i tuoi orizzonti. Con il sole nella socievole Bilancia e la tua zona di amicizia per il prossimo mese, avrai molte opportunità di entrare in contatto con persone affascinanti. Sarai il meglio di te stesso quando trascorrerai del tempo con gli amici e parteciperai ad attività di gruppo. Sarà divertente e stimolante lavorare e giocare con persone di cui ti piace la compagnia. È un ottimo momento per essere coinvolto in attività che ti aiutano a creare nuove connessioni ed espandere la tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: essere esclusi da una conversazione importante può scatenare uno scoppio di rabbia quando il messaggero Mercurio e il guerriero Eris si scontrano. A nessuno piace sentire di essere tenuti fuori dal giro. Non dare per scontato che sia apposta. Fai domande invece di dare la colpa. Se puoi, assicurati che tutte le parti interessate siano invitate alla conversazione. Oppure prenditi un momento per mettere al corrente un collega.

Crescita personale / spiritualità: la tua passione per la spiritualità e l'apprendimento di cose nuove è palpabile. Potresti passare ore a leggere o parlare con una persona esperta. Le tue attività arricchiranno il tuo cuore e la tua mente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: il tranquillo ottimismo che porti crea un'atmosfera super positiva. È utile ricordare che non devi lasciarti coinvolgere dal dramma. Se qualcuno (forse un Ariete) tenta di mescolare le cose, non abboccare. Se vieni coinvolto, te ne pentirai.

Amore / Amicizia: presterai la tua piena attenzione all'amore e all'intimità mentre l'entusiasta Luna Sagittario si allinea con Venere e Vesta nella tua sexy ottava casa. Potrebbe essere una serata super romantica con il tuo appuntamento o il tuo partner. Potresti non essere sveglio per una notte in città. Invece, potresti preferire una cena intima e del tempo trascorso insieme senza distrazioni. Trova un modo per renderlo speciale.

Carriera / Finanza: sei una star e lo sai. Con il Sole in Bilancia che attraversa la tua zona di carriera, il mondo ti vedrà brillare. Nel prossimo mese, le mosse che farai saranno più visibili agli altri, quindi assicurati di portare avanti il ​​tuo lavoro migliore. È probabile che la tua professione abbia la precedenza sulle preoccupazioni personali, quindi assicurati di essere libero di prestare alle questioni di lavoro l'attenzione che richiedono. È un ottimo momento per conoscere meglio le persone influenti nella tua cerchia.

Crescita personale / spiritualità: se la pulizia è accanto alla devozione, ti sentirai onnipotente dopo aver ripulito il disordine e messo in ordine i tuoi affari quotidiani. Anche pochi minuti spesi per organizzarsi possono dare forza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna Sagittario nel tuo settore sociale, desidererai ardentemente la compagnia di persone sulla tua lunghezza d'onda emotiva. C'è un'atmosfera speciale tra te e un Leone. Che la connessione sia platonica o romantica, vale la pena esplorarla.

Amore / amicizia: quando sei dolce, sei irresistibile. Con l'entusiasta Luna Sagittario e l'affettuosa Venere che si mescolano nelle tue zone popolari, sei destinato ad attirare ammiratori. È un'ottima serata per socializzare e fare qualcosa di divertente con i tuoi amici. Oppure potresti voler trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner o il tuo appuntamento preferito. Non importa cosa fai finché sei con qualcuno di cui ti piace la compagnia.

Carriera / Finanza: una guerra di parole potrebbe aver luogo quando il messaggero Mercurio e il guerriero Eris si scontrano. Una persona che si è eccitata per qualcosa (forse tu) non verrà rapidamente messa a tacere. Evita conversazioni potenzialmente esplosive. Potresti peggiorare le cose aggiungendo la tua voce al mix.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole in Bilancia nella tua zona di esplorazione nel prossimo mese, vorrai ampliare i tuoi orizzonti. Potresti pianificare un viaggio in una destinazione lontana o interagire con persone di culture o background diversi che forniscono una nuova visione del mondo. Se sei più un avventuriero intellettuale, potresti essere ispirato a perseguire l'istruzione superiore o imparare qualcosa di nuovo. Non vorrai fare le stesse vecchie cose, quindi scegli come missione la ricerca di esperienze insolite.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la Luna del Sagittario nel tuo settore pubblico per tutto il giorno, sarai interessato a ciò che la gente pensa di te. Alcune persone, come un Leone, non nascondono la loro ammirazione. Per quanto riguarda gli altri, è meglio non farsi prendere da ciò che pensa la gente.

Amore / Amicizia: con il sole nella socievole Bilancia nel prossimo mese, avere connessioni significative sarà della massima importanza. Le interazioni superficiali non saranno sufficienti per attirare la tua attenzione. Se accoppiato, vorrai un'intimità sessuale più profonda con il tuo partner. Anche nelle relazioni platoniche, bramerai un legame emotivo più forte. Graviterai verso persone intense che innescano una trasformazione interiore e ti fanno provare cose che non hai mai provato prima.

Carriera / Finanza: le questioni relative al denaro, in particolare tasse, eredità, debiti e prestiti, possono richiedere la tua attenzione con il sole nella tua casa di risorse condivise. Nel corso del prossimo mese, la gestione del denaro di altre persone (come il coniuge, un cliente o un partner commerciale) potrebbe essere inclusa nei tuoi piani. Potresti richiedere una linea di credito, una sovvenzione o altre risorse utili. È un ottimo momento per rinegoziare i termini degli accordi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la dimostrazione del potere dell'amore diventa un atto di servizio mentre l'allegra Luna Sagittario si allinea con Venere e Vesta. Senza nemmeno provarci, la tua atmosfera positiva può sollevare tutti intorno a te. Anche la persona più scontrosa può sentirsi un po 'più leggera dopo essere stata in tua presenza. Vai avanti e fai brillare la tua luce!