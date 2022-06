Oroscopo di oggi 23 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 23 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna si sposta nel Toro radicato e si sincronizza con il Sole Cancro e Vesta, spingendoti a considerare le tue priorità emotive e materiali. Potresti trovare utile investire il tempo necessario per mettere in ordine i tuoi affari pratici. Un Toro può aiutarti con questioni di denaro.

Amore/Amicizia: la frustrazione per la tua vita amorosa ti spingerà a pensare alle relazioni in modo diverso poiché Venere nel tuo regno mentale contatta Giunone e ferisce Chirone nel tuo segno. Abbracciare i desideri che hai negato e fare i conti con le tue delusioni farà parte del programma. Non sei sempre da biasimare quando le cose vanno storte. A volte, le cose accadono e basta. Forse è ora che ti lasci fuori dai guai?

Carriera/Finanza: ti impegnerai e ti assicurerai che i tuoi contributi siano riconosciuti come Saturno retrogrado nel tuo settore del lavoro di squadra in linea con la guerriera Eris nel tuo segno. Perdersi nel mix non sarà un'opzione, quindi lotterai duramente per assicurarti che gli altri non ti trascurino. Sei già stato su questa strada prima. Questo è solo un altro capitolo della tua battaglia per il riconoscimento. Alcuni colleghi apprezzeranno il tuo umore. Sfortunatamente, se non ti sei guadagnato il rispetto dei tuoi coetanei, potresti stare da solo.

Crescita personale/spiritualità: con il sole nel sensibile Cancro in contrasto con Urano, una persona cara potrebbe trovare le tue azioni sconvolgenti o dirompenti. Sei autentico o stai cercando di provocare una reazione? Considera come le tue azioni e parole influiscono sugli altri.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: potresti sentirti particolarmente a tuo agio quando la luna entra nel tuo segno. Allo stesso tempo, però, sarai super emotivo. Asseconda i sentimenti che ti danno potere, ma cerca di evitare di indugiare troppo a lungo su quelli che non lo fanno. Una conversazione con un Cancro incoraggiante può aiutarti a sviluppare una nuova prospettiva.

Amore/Amicizia: potresti temere che il tuo interesse amoroso non condivida i tuoi valori o sogni per il futuro poiché Venere contatta Chirone insicuro e Giunone impegnata. Puntare a qualcosa che sei abbastanza sicuro di non ottenere è una ricetta per il disastro. Forse è il momento di ripensare a come vorresti che fosse il tuo futuro? I tempi nuovi richiedono nuove visioni. Cerca il luogo in cui i tuoi desideri si intersecano con possibilità realistiche.

Carriera/Finanza: eserciterai la tua autorità mentre Saturno retrogrado nel tuo settore professionale si sincronizza con la guerriera Eris nel tuo regno dietro le quinte. Il motivo per cui vuoi prendere una posizione non sarà ovvio per gli altri. Va bene. Nessuno ha bisogno di sapere cosa ti sta guidando. Hanno solo bisogno di capire che tu e i tuoi risultati non rimarrete all'oscuro. Al centro di questo potrebbe risiedere un ardente desiderio di compensare le delusioni passate e le opportunità perse.

Crescita personale/spiritualità: non sei un cuculo, ma potresti imbatterti in quel modo mentre il sole nel Cancro sensibile si scontra con Urano nel tuo segno. Dire qualcosa di oltraggioso potrebbe essere il tuo modo per testare quanto comportamento insolito le persone intorno a te tollereranno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: cercherai ambienti tranquilli e compagni rilassanti mentre la luna entra nel Toro amante della pace e nella tua riposante dodicesima casa. Vivrai con un Cancro e un Pesci perché danno la priorità all'armonia emotiva e alla connessione significativa. Trova un posto calmo e tranquillo e divertiti.

Amore/Amicizia: la tua vita sociale potrebbe sembrare carente poiché l'amichevole Venere nel tuo segno fa i conti con l'insicuro Chirone nella tua casa dell'amicizia. Se un amico ti ha deluso in passato, potresti essere riluttante a investire in quell'amicizia. Quando tieni a qualcuno, devi accettare i suoi difetti insieme alle sue virtù. A meno che non siano recidivi, dovresti concedergli il beneficio del dubbio.

Carriera/Finanza: ti aspetterai che la tua conoscenza e autorità ricevano il rispetto che meritano poiché Saturno retrogrado nella tua zona di saggezza si allinea con l'impavida Eris. Quando collabori a un progetto di squadra, vorrai che le persone riconoscano la tua esperienza. Anche se il tuo know-how è limitato a un argomento di nicchia, vorrai comunque che i tuoi colleghi onorano i tuoi contributi unici. Forse sei stato sottovalutato e trascurato in passato? Se è così, sarai determinato a far conoscere il tuo nome.

Crescita personale/Spiritualità: i tuoi valori potrebbero scontrarsi con lo status quo quando il Sole Cancro si scontra con il disgregatore Urano. Per evitare un turbamento, potresti dover tenere alcune cose per te. Non dare per scontato che tutti abbiano una mentalità aperta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua attenzione si rivolge al futuro mentre la luna nella tua casa dei piani a lungo termine contatta il sole nel tuo segno. Elabora un piano che ti porti da dove sei a dove vuoi andare. Un visionario Pesci può aiutarti a tracciare tutti i passaggi.

Amore/Amicizia: è facile sentirsi trascurati mentre Venere nella tua zona di esilio si scontra con l'insicuro Chirone. Non importa quanto ci provi, può essere difficile attirare l'attenzione. Potresti sentirti vulnerabile quando ti esponi. Con Venere nel tuo regno nascosto, potrebbe essere meglio tenere nascosti i tuoi desideri. Non preoccuparti. Non passerà molto tempo prima che tu possa brillare.

Carriera/Finanza: se non hai il supporto a cui credi di avere diritto, è probabile che cerchi una soluzione. Vorrai che i tuoi desideri vengano indirizzati mentre Saturno retrogrado si sincronizza con Eris schietto nel tuo settore professionale. Sei già stato su questa strada prima. Si spera che tu abbia imparato una o due cose su come esporre il tuo caso. Se non hai i fatti chiari, potresti essere etichettato come un piantagrane. Se hai intenzione di affrontare il problema, assicurati di sapere di cosa stai parlando.

Crescita personale/spiritualità: con il sole nel tuo segno che si scontra con il disgregatore Urano, potresti cercare di rivelare quanto sei radicale. È bello far sventolare la tua bandiera strana, ma non devi sforzarti così tanto.