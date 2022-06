Oroscopo di oggi 23 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 23 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna nel realistico Toro rivolge la tua attenzione a questioni pratiche come denaro e beni. Tuttavia, è improbabile che tu possa prendere decisioni sensate quando la luna incontra il volatile Urano. Un Cancro potrebbe ricordarti le tue priorità.

Amore/Amicizia: può essere difficile compiacere i tuoi cari poiché l'affettuosa Venere si scontra con la premurosa Cerere nella tua zona domestica e familiare. Vuoi dire la cosa giusta. Tuttavia, le parole dolci potrebbero sembrare false se non riescono ad affrontare adeguatamente un problema. Forse non sei in grado di offrire ciò di cui hanno bisogno in questo momento? Se è così, è meglio non prendere alla leggera quello che stanno passando, anche in caso di incidente.

Carriera/Finanza: i tuoi piani finanziari potrebbero incontrare un intoppo poiché Pallade strategica nella tua zona di guadagni si scontra con Saturno restrittivo. Anche lo schema più ben congegnato potrebbe essere soggetto a regole, regolamenti e controlli onerosi. Concentrati sul gioco lungo, non su una soluzione rapida. Avrai bisogno di prendere decisioni che servono i tuoi interessi ora e in futuro. Metti i freni mentre raccogli informazioni e decidi come aggirare un ostacolo sul tuo cammino.

Crescita personale/Spiritualità: ti consigliamo di spingere la busta mentre i guerrieri Pallade ed Eris si allineano. Metti la punta del piede nell'acqua e guarda quanto puoi andare in profondità.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: i tuoi interessi personali hanno la priorità con la luna che viaggia attraverso il tuo segno. Poiché si allinea con Cerere, la cura di sé sarà in prima linea nella tua mente. Per te, ciò potrebbe significare fare qualcosa di inaspettato quando la luna incontra Urano. Potresti cogliere di sorpresa uno Scorpione.

Amore/Amicizia: non fare una promessa se non sei preparato a mettere i tuoi soldi dove è la tua bocca. Con Venere nella tua zona patrimoniale in contrasto con Cerere che si prende cura di te, potresti non voler compromettere il tuo comfort o i tuoi profitti per sostenere una persona cara. Non hai bisogno di giustificare i tuoi sentimenti. Sei tu a decidere cosa fare con i tuoi soldi. Fai solo attenzione a non dare l'impressione che aiuterai se non lo farai.

Carriera/Finanza: essere all'altezza delle aspettative può essere difficile poiché Pallade indipendente nel tuo segno si scontra con l'autorevole Saturno nel tuo settore professionale. Fare le cose a modo tuo potrebbe creare problemi con un supervisore o una figura autoritaria, ma se ti attieni alla linea, potresti dover abbandonare uno schema creativo. Cosa deve fare un toro testardo? Prima di passare, dovrai considerare attentamente le conseguenze. La libertà di espressione personale è più importante per te del successo all'interno dello status quo?

Crescita personale/Spiritualità: a poco a poco, ti arrabbierai mentre i guerrieri Pallade ed Eris si allineano. Presto, potresti dover agire su un problema fastidioso che stavi evitando.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: trascorrere un po' di tempo da soli può aiutarti a capire le cose mentre la luna è nel toro terroso e nella tua casa di isolamento. Quando la luna incontra l'illuminante Urano, un momento divertente potrebbe farti eccitare ed eccitare per agire su ciò che hai scoperto.

Amore/Amicizia: la tensione può sorgere se un membro della famiglia commenta il modo in cui spendi i tuoi soldi mentre l'indulgente Venere nel tuo segno si scontra con Cerere nel tuo settore finanziario. In questi giorni, vuoi il meglio che la vita ha da offrire e non vedi alcun motivo per cui non dovresti spendere i tuoi sudati guadagni come vuoi. Ostentare buona fortuna e attirare l'attenzione su modi spendaccioni può suscitare critiche e invidie. Abbassare i toni.

Carriera/Finanza: potresti sentirti sconfitto riguardo a un piano prima ancora di iniziare come il metodico Pallade quadra Saturno restrittivo. L'insicurezza può farti inventare ogni sorta di scuse sul motivo per cui è probabile che le cose non vadano per il verso giusto. Le tue paure non sono del tutto infondate. Tuttavia, ciò non significa che dovresti semplicemente arrenderti. Potrebbe essere necessario modificare l'orario e optare invece per un piano strategico lento. Indagare i potenziali ostacoli e ricercare modi per superarli.

Crescita personale/Spiritualità: l'allineamento di Pallade con la guerriera Eris potrebbe illuminare uno dei tuoi punti ciechi, permettendoti di afferrare completamente qualcosa che potresti, a un certo punto, aver deciso di reprimere. Questo potrebbe aprirti gli occhi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento quando trascorrerai del tempo con le persone che ti prendono. Con la luna nel fedele Toro e la tua casa dell'amicizia, bramerai la compagnia dei tuoi amici più cari. Vivrai con i Tori e i Cancro nella tua cerchia.

Amore/Amicizia: Con la nutrice Cerere nel tuo segno, dai molto alla famiglia e ai membri della cerchia prescelta. Potresti non pensare che gli altri stiano ricambiando l'amore mentre Cerere si scontra con Venere nella tua casa di isolamento. I tuoi desideri non sono così evidenti agli altri come credi. Potrebbero pensare che tutto vada bene per te e potrebbe renderli ignari delle tue esigenze. Chiedi quello che vuoi.

Carriera/Finanza: potresti sentirti frustrato se non hai accesso alle risorse o al supporto di cui hai bisogno. Questo potrebbe vanificare uno dei tuoi piani mentre Pallade strategica e Saturno restrittivo si scontrano. Anche se potresti aver voglia di gettare la spugna, dovresti trovare un modo per perseverare. Un blocco stradale potrebbe essere un'opportunità per scoprire un'alternativa migliore. Correre avanti con il passaggio successivo probabilmente non è un'opzione. Avrai bisogno di rallentare e fare le cose un passo alla volta.

Crescita personale/Spiritualità: una mossa audace potrebbe apparire spontanea. Tuttavia, è probabilmente uno schema ben eseguito poiché il metodico Pallade e l'audace Eris si allineano. Metti alla prova le acque e scopri quanto lontano puoi andare.