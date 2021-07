Oroscopo di oggi 23 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 23 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: anche se la luna piena è "fredda come un cetriolo in Acquario", le emozioni sono ancora alte. L'azione rapida potrebbe essere suggerita dai tuoi sentimenti per un amico (un Capricorno, forse) o, forse, a causa della loro influenza. Quello che dovrebbe succedere accadrà.

Amore/Amicizia: La Luna Piena in Acquario e la tua casa di amicizia e di gruppo possono spingerti ad adempiere a un obbligo sociale o portare a termine la tua partecipazione a un gruppo o organizzazione. Potrebbe, in qualche modo, sembrare una decisione prematura. Tuttavia, potresti creare una nuova ed eccitante connessione che ti ispiri a muoverti in una direzione diversa e piantare la tua lealtà altrove. Non tutto ciò che fai deve avere un senso. A volte, seguire il tuo cuore è ciò che conta di più.

Carriera/Finanza: poiché l'amichevole Venere nella tua zona di lavoro si allinea con Vesta focalizzata nella tua casa di partnership, potresti essere un po' timido nel collaborare a un incarico o chiedere assistenza a un collega. Potresti preoccuparti che non ti prenderanno sul serio o potresti chiederti se sei all'altezza del compito. Non metterti troppo in testa a riguardo. Sii cooperativo e trova un modo per farlo funzionare.

Crescita personale/spiritualità: oscillerai tra il cieco ottimismo e la mancanza di fede mentre il Sole del Leone è in contrasto con il buon auspicio Giove. Va bene essere cautamente entusiasti. Le cose potrebbero andare per il verso giusto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le vibrazioni della luna piena di oggi ti mettono completamente sotto i riflettori. Tutti prestano attenzione e osservano le mosse che fai. Potresti non credere di aver bisogno dell'approvazione di nessuno. Tuttavia, non puoi fare a meno di voler impressionare un Capricorno.

Amore/Amicizia: quando sei con gli amici o la famiglia, oscillerai tra l'essere eccessivamente entusiasta e il non dimostrare abbastanza interesse per ciò che sta accadendo nelle loro vite mentre il chiassoso Sole del Leone e l'allegro Giove si scontrano. C'è stato un cambiamento significativo in queste relazioni. Potrebbe volerci un momento per capire come ti senti veramente riguardo a ciò che è accaduto. Aggiornarti sugli ultimi sviluppi può aiutarti a creare la risposta giusta.

Carriera/Finanza: La Luna Piena nell'innovativo Acquario e il tuo settore professionale possono segnalare il culmine di un progetto importante o possono annunciare che hai raggiunto un traguardo significativo nella tua carriera. Quando una porta si chiude, se ne apre un'altra. Non passerà molto tempo prima che tu ti butti a capofitto nell'apportare miglioramenti nel tuo processo lavorativo e nell'aggiungere nuovi talenti alle tue competenze. Essere aperti all'apprendimento è una buona cosa, ma non trascurare il patrimonio di conoscenze che già possiedi.

Crescita personale/spiritualità: se dovessi trovarti sul punto di abbracciare un nuovo hobby, chiediti se sei davvero pronto a impegnarti. Un allineamento Venere/Vesta dice che dovrai amarlo davvero per andare fino in fondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'atmosfera della luna piena di oggi segnala la fine di un'avventura o un'opportunità di apprendimento. Presto sarai chiamato ad applicare ciò che sai per raggiungere i tuoi obiettivi professionali. Un Capricorno autorevole si aspetta che tu faccia grandi cose.

Amore/Amicizia: sei una persona di casa mentre Venere transita nel tuo regno domestico. Poiché si allinea con Vesta, può essere difficile raccogliere le energie per prepararsi per un appuntamento. Una cena a casa potrebbe essere la soluzione.

Carriera/Finanza: con il drammatico Sole Leone nel tuo regno mentale in aspetto di Giove entusiasta nel tuo settore professionale, oscillerai tra il cieco ottimismo e la mancanza di fiducia nei tuoi successi. Potrebbe volerci un po' di tempo per raggiungere il tuo successo e cogliere appieno la generosità di opportunità che la vita ti offre. Sei intelligente, quindi sai che devi ancora fare il lavoro per far accadere le cose. Se stai consegnando la merce, hai tutte le ragioni per essere fiducioso.

Crescita personale/spiritualità: con la luna piena in Acquario e la tua casa di istruzione superiore, potrebbe essere un caso di lezione imparata. Potresti completare un corso di formazione professionale, certificazione o studio indipendente. Il processo potrebbe aver svelato dove si trova la tua vera passione, spingendoti a fare un tuffo profondo in qualcosa che ami. Quando il tuo cuore ti aprirà la strada, lo porterai il più lontano possibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei un figlio della luna, quindi la luna piena è sempre emozionante per te. La buona notizia è che ti senti a tuo agio nel dare uno sguardo approfondito a come ti senti. Un Capricorno potrebbe ispirare emozioni complicate che potrebbero richiedere del tempo per disfarsi.

Amore/Amicizia: La Luna Piena in Acquario attira la tua attenzione sui meccanismi interni di una relazione; come ti connetti con il tuo partner sessualmente ed emotivamente. Che tu sia attualmente accoppiato o che regga ancora una candela per qualcuno del passato, qual è la cosa in questa relazione che ti ossessiona? Cosa ti tiene sveglio la notte? Nel bene o nel male, lascia perdere. Il rilascio può essere incredibilmente catartico. Crea spazio per far crescere qualcosa di fresco e nuovo.

Carriera/Finanza: la luna piena può anche avere un impatto su questioni finanziarie, in particolare prestiti, debiti, tasse, eredità e fondi che condividi con un partner. Scoprirai se i tuoi tentativi furtivi di controllare le cose sono falliti miseramente o hanno funzionato a tuo favore. Ad ogni modo, è tempo di lasciare il passato nel passato e prendere una nuova strada. Questo può significare stringere i cordoni della borsa ed essere più parsimoniosi fino a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Crescita personale/spiritualità: sei pronto a investire in viaggi, istruzione o una grande avventura? Potresti essere indeciso mentre il Sole Leone nella tua zona di denaro è in contrasto con Giove. Cerca ulteriormente le tue opzioni.