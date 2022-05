Oroscopo di oggi 23 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 23 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ultimo quarto di luna nell'elusivo Pesci può renderti timido nell'affrontare una questione che richiede una comunicazione aperta. Per risolvere il problema, potrebbe essere necessario aprire. Far capire a certi individui (come i Gemelli) può essere difficile.

Amore/Amicizia: potrebbe esserci l'urgenza di portare a termine un impegno con un amico o un gruppo mentre la Luna dell'Acquario incontra la Vesta dedicata nella tua zona comunitaria. Questa potrebbe essere la tua ultima opportunità per mantenere una promessa. Una volta fatto, rivolgerai la tua attenzione alle questioni familiari mentre la luna entra in Pesci e contatta Cerere nel tuo regno domestico. Un'atmosfera che si ama reciprocamente crea relazioni felici.

Carriera/Finanza: è improbabile che tu sia in prima linea con il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno dietro le quinte. Tuttavia, ciò non significa che non puoi esercitare influenza da dietro le quinte. Con Marte che contatta il potente Plutone nel tuo settore professionale, puoi interpretare il burattinaio che segretamente tira le fila. Se vuoi usare i tuoi poteri per realizzare il cambiamento, chiedi l'assistenza di qualcuno che è in grado di portare avanti la tua agenda. Cerca di renderlo un vantaggio per tutti.

Crescita personale/spiritualità: possono sorgere dubbi su se stessi quando Mercurio retrogrado nel tuo regno mentale si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Nonostante la tua ansia, puoi comunque fare quello che devi fare. Non deve avere la meglio su di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: darai un contributo unico alle tue amicizie e ai gruppi di cui fai parte quando la luna incontra la devota Giunone, quindi contatta Pallade e Urano nel tuo segno. La tua intelligenza e spontaneità saranno apprezzate da un Pesci.

Amore/Amicizia: Venere che incontra Eris risentita nel tuo regno subconscio può innescare sentimenti di gelosia, rabbia e rifiuto che devi ancora metabolizzare completamente. Ciò che senti potrebbe non essere correlato allo stato attuale delle cose. Tuttavia, potrebbe succedere qualcosa che scatena un dolore irrisolto. Non sarà utile sopprimere i tuoi sentimenti. Prenditi un momento per guardare nel tuo cuore e scoprire cosa sta succedendo. Potrebbe portare alla chiusura, che può rimarginare una ferita e liberarti dal passato.

Carriera/Finanza: Il Sole Gemelli nella tua zona delle risorse che contatta il benevolo Giove nel tuo regno dietro le quinte suggerisce che qualcuno potrebbe tirare le fila da dietro le quinte per aiutarti. Anche se non è così, l'entusiasmo e un atteggiamento positivo possono preparare il terreno per l'abbondanza. Vale la pena avere fiducia che le forze stiano lavorando per tuo conto. Sostieni l'ottimismo con l'azione e le cose sono destinate ad andare per il verso giusto.

Crescita personale/Spiritualità: pronto, pronto, incoraggiamento! Puoi fare affidamento su di te per fornire motivazione e guida poiché il comunicatore Mercurio nel tuo segno si allinea con Marte appena fallo. I tuoi amici apprezzeranno l'incoraggiamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai visto come una persona con idee brillanti mentre la luna contatta il fantasioso Nettuno e l'intraprendente Marte in cima alla tua carta. Quello che fai può essere impressionante, specialmente per un Pesci. Preparati a cogliere l'attimo e brillare.

Amore/Amicizia: le regole relazionali possono sembrare poco romantiche, ma avere dei limiti è estremamente importante. Venere nella tua zona di associazione, allineata con Saturno responsabile, può aiutarti a stabilire regole di base. Che tu sia accoppiato o single, è fondamentale che tu decida cosa è permesso e cosa non è permesso nelle tue relazioni. Non puoi fare tutto a modo tuo, ma ci sono alcuni principi su cui non dovresti scendere a compromessi. Sapere quando stare fermi e quando piegarsi.

Carriera/Finanza: sarai il principale motivatore (e piantagrane) con il potente Marte che si trasferirà in Ariete e la tua casa del lavoro di squadra. Porterai grande energia alle interazioni con i colleghi e ti sentirai sicuro di assumere un ruolo di leadership. Fino al 5 luglio, puoi fare enormi progressi verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Tieni presente che alcune persone potrebbero trovarti irritante, specialmente quando diventi competitivo o inizi a comandare le persone in giro. Riesci a trovare un modo per motivare gli altri senza pestare i piedi a nessuno?

Crescita personale/Spiritualità: sarai intento a identificare la tua vocazione e possedere la tua posizione nel mondo con Vesta nella tua zona di status e reputazione fino alla fine di agosto. Potrebbe rasentare l'ossessione. Sapere quando dargli una pausa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai a casa con le persone che ti spingono a crescere. Il tuo guscio può essere così comodo e accogliente che non vorresti mai andartene. Tuttavia, avventurarsi all'aria aperta può essere sorprendentemente rinfrescante. Lascia che un Toro o un Pesci aprano la strada.

Amore/Amicizia: un'esibizione pubblica di rabbia potrebbe marchiarti come una testa calda mentre Venere incontra la combattiva Eris in cima alla tua classifica. In fondo, potresti segretamente sperare che uno sfogo induca una certa persona a riconoscere la tua rabbia. Gelosia, risentimento e rifiuto potrebbero essere la causa della tua eruzione. Se non hai ancora perso la calma, prova ad affrontare le tue lamentele a porte chiuse. Non è probabile che perderlo in pubblico renda qualcuno comprensivo alle tue preoccupazioni.

Carriera/Finanza: Il sole negli scaltri Gemelli e il tuo regno dietro le quinte che aspetta Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale suggeriscono che stai tramando qualcosa di eccitante a porte chiuse. Girare e trattare segreti potrebbe avvicinarti a un obiettivo importante. Tienilo in basso fino a quando non sarà il momento giusto per una grande rivelazione. Meno persone sanno cosa stai facendo, meglio è. Potresti fare a meno di interferenze.

Crescita personale/spiritualità: parlerai molto, ma è improbabile che riveli i tuoi veri pensieri e intenzioni poiché Mercurio espressivo si allinea con Vesta e Marte. Forse è una tattica per convincere le persone a indovinare le tue intenzioni? Ben fatto.