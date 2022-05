Oroscopo di oggi 24 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 24 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 24 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i sogni e le sincronicità possono fornire ispirazione e motivazione mentre la luna incontra il fantasioso Nettuno e il tuo sovrano, il potente Marte, nel tuo regno subconscio. Ti sentirai come se tutto fosse possibile poiché si fonde con Giove nel tuo segno. Cerca un incoraggiamento in Pesci.

Amore/Amicizia: il tuo fascino e la tua atmosfera matura e seria ti rendono qualcuno che le persone vogliono conoscere. Sedurre Venere nel tuo segno, contattare Saturno responsabile nella tua zona comunitaria può aumentare la tua credibilità sociale. Potresti incontrare qualcuno che vuole investire tempo per conoscerti. Che la connessione sia platonica o romantica, vale la pena esplorarla. Potrebbero essere il tuo prossimo partner o il tuo nuovo migliore amico.

Carriera/Finanza: con il tuo sovrano, il guerriero Marte, entrando nel tuo segno, sarai nel tuo elemento. Nelle ultime settimane sei stato in qualche modo limitato e incapace di agire liberamente. Fino al 5 luglio avrai la sicurezza e l'audacia necessarie per agire secondo schemi audaci. Quale progetto o piano potrebbe beneficiare di un'enorme spinta? Avrai l'energia per bruciare, quindi non dovresti aver paura di intraprendere attività che in genere troveresti scoraggiante. Preparati a lasciare il segno.

Crescita personale/Spiritualità: Vesta che entra in Pesci e il tuo regno interiore può suscitare il desiderio di dedicarti a chi è nel bisogno. Tuttavia, fai attenzione a non fare il martire. Fino a metà agosto, dovrai stabilire dei limiti con le persone in cerca di assistenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro

Panoramica generale: godrai della compagnia di persone che ti incoraggiano ad agire secondo i tuoi sogni mentre la luna incontra Nettuno creativo e Marte motivazionale nel tuo settore sociale. I Pesci, in particolare, crederanno in te e offriranno il supporto di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: Vesta che entra in Pesci e nel tuo settore sociale può suscitare un'enorme dedizione ad amici e gruppi. Fino alla fine di agosto, ti divertirai a collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. Può essere frustrante se non riesci a connetterti con persone che condividono i tuoi ideali. Trova dove appartieni.

Carriera/Finanza: Con Venere che contatta Saturno nel tuo settore professionale, qualcuno potrebbe essere desideroso di aiutarti ad andare avanti. Può essere utile avere una persona amichevole nel tuo angolo che ti presti supporto. Potresti averne bisogno per raggiungere il traguardo di un progetto o obiettivo importante. Potrebbero voler mantenere il loro coinvolgimento al minimo. Esercitando discrezione, fai loro sapere che sei qualcuno di cui possono fidarsi.

Crescita personale/Spiritualità: non è sempre vantaggioso essere al centro. Eserciterai un potere maggiore da dietro le quinte con il potente Marte in Ariete e il tuo regno interiore. Fino al 5 luglio, l'incapacità di agire può essere frustrante. In alcune situazioni, non riceverai credito per quello che fai. Invece di spingere controcorrente, conserva la tua energia e osserva cosa succede. Fare un passo indietro ti preparerà a fare un salto in avanti nelle settimane a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sarai visto come una persona con idee brillanti mentre la luna contatta il fantasioso Nettuno e l'intraprendente Marte in cima alla tua carta. Quello che fai può essere impressionante, specialmente per un Pesci. Preparati a cogliere l'attimo e brillare.

Amore/Amicizia: le regole relazionali possono sembrare poco romantiche, ma avere dei limiti è estremamente importante. Venere nella tua zona di associazione, allineata con Saturno responsabile, può aiutarti a stabilire regole di base. Che tu sia accoppiato o single, è fondamentale che tu decida cosa è permesso e cosa non è permesso nelle tue relazioni. Non puoi fare tutto a modo tuo, ma ci sono alcuni principi su cui non dovresti scendere a compromessi. Sapere quando stare fermi e quando piegarsi.

Carriera/Finanza: sarai il principale motivatore (e piantagrane) con il potente Marte che si trasferirà in Ariete e la tua casa del lavoro di squadra. Porterai grande energia alle interazioni con i colleghi e ti sentirai sicuro di assumere un ruolo di leadership. Fino al 5 luglio, puoi fare enormi progressi verso il raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Tieni presente che alcune persone potrebbero trovarti irritante, specialmente quando diventi competitivo o inizi a comandare le persone in giro. Riesci a trovare un modo per motivare gli altri senza pestare i piedi a nessuno?

Crescita personale/Spiritualità: sarai intento a identificare la tua vocazione e possedere la tua posizione nel mondo con Vesta nella tua zona di status e reputazione fino alla fine di agosto. Potrebbe rasentare l'ossessione. Sapere quando dargli una pausa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai a casa con le persone che ti spingono a crescere. Il tuo guscio può essere così comodo e accogliente che non vorresti mai andartene. Tuttavia, avventurarsi all'aria aperta può essere sorprendentemente rinfrescante. Lascia che un Toro o un Pesci aprano la strada.

Amore/Amicizia: un'esibizione pubblica di rabbia potrebbe marchiarti come una testa calda mentre Venere incontra la combattiva Eris in cima alla tua classifica. In fondo, potresti segretamente sperare che uno sfogo induca una certa persona a riconoscere la tua rabbia. Gelosia, risentimento e rifiuto potrebbero essere la causa della tua eruzione. Se non hai ancora perso la calma, prova ad affrontare le tue lamentele a porte chiuse. Non è probabile che perderlo in pubblico renda qualcuno comprensivo alle tue preoccupazioni.

Carriera/Finanza: Il sole negli scaltri Gemelli e il tuo regno dietro le quinte che aspetta Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale suggeriscono che stai tramando qualcosa di eccitante a porte chiuse. Girare e trattare segreti potrebbe avvicinarti a un obiettivo importante. Tienilo in basso fino a quando non sarà il momento giusto per una grande rivelazione. Meno persone sanno cosa stai facendo, meglio è. Potresti fare a meno di interferenze.

Crescita personale/spiritualità: parlerai molto, ma è improbabile che riveli i tuoi veri pensieri e intenzioni poiché Mercurio espressivo si allinea con Vesta e Marte. Forse è una tattica per convincere le persone a indovinare le tue intenzioni? Ben fatto.