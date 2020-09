Oroscopo di oggi 24 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 24 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una formazione planetaria epica nella tua sezione professionale richiede che tu faccia della tua carriera la tua priorità. Qualcuno a cui sei vicino (come una Bilancia) potrebbe pensare che i suoi bisogni non siano soddisfatti. Trova il tempo per parlare con qualcuno a cui tieni.

Amore / Amicizia: non ci vorrà molto per scatenarti mentre l'espressivo Mercurio si oppone al tagliente Marte nel tuo segno. Anche il commento più innocente può provocare una risposta ardente. Cosa ti ha messo le mutande in una svolta? Ci sono problemi irrisolti tra te e un amico o il tuo interesse amoroso? O stai semplicemente sfogando la tua frustrazione su di loro? Non importa quali siano le tue ragioni, non è una scusa per essere scortese. Se c'è un problema che deve essere risolto, gestiscilo come un adulto.

Carriera / Finanza: avrai idee ispirate su lavoro e denaro mentre l'astuta Luna Capricorno si allinea con l'inventivo Urano e la strategica Pallade. Puoi ottenere l'oro quando unisci l'innovazione con metodi collaudati. I superiori potrebbero essere impressionati dalla tua capacità di implementare il cambiamento. Anche coloro che sono resistenti al progresso non possono fare a meno di mantenere una mente aperta quando vedono risultati promettenti.

Crescita personale / spiritualità: è naturale avere momenti di insicurezza. Puoi nutrirlo con la tua energia e attenzione e distruggere ulteriormente la tua fiducia. Oppure puoi riconoscerlo confidando che la tua forza è maggiore della tua debolezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con un'epica formazione planetaria nella tua casa di istruzione superiore, la tua saggezza guadagnata duramente traspare. La tua esperienza è istruttiva e può essere una luce guida per gli altri. Un Capricorno esperto non può fare a meno di rimanere sbalordito da ciò che sai.

Amore / Amicizia: la tua vibrazione vivace sicuramente intratterrà mentre la Luna Capricorno si allinea con l'eccentrico Urano nel tuo segno. Ti divertirai a vedere fin dove puoi andare con il tuo comportamento imprevedibile. Qualcuno che si aspetta che sia tutto come al solito rimarrà sicuramente deluso. In questi giorni, passare del tempo con te richiederà flessibilità e un cuore e una mente aperti. Graviterai verso tipi indipendenti che hanno un punto di vista unico.

Carriera / Finanza: potresti trovare difficile esprimere la tua rabbia per una questione di lavoro poiché Mercurio nella tua casa di lavoro si oppone a Marte nella tua dodicesima casa nascosta. Parlare potrebbe causare ulteriori problemi. Oppure potresti temere di non poter fare nulla. Anche se sei nel lavoro dei tuoi sogni, i conflitti possono sorgere di tanto in tanto. Se sei preoccupato per quello che sta succedendo, è meglio aspettare di calmarti prima di tentare di affrontare le tue preoccupazioni.

Crescita personale / spiritualità: una luna / Pallade magro ti consiglia di fidarti del tuo istinto quando crei un grande piano. La conoscenza, unita all'intuizione, rende perfetta la tua strategia. Non sorprenderti se qualcuno ti guarda per avere una guida.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: i dolori crescenti sono inevitabili quando hai uno stuolo di pianeti che attraversano la tua casa di trasformazione. A volte, l'intensità può essere travolgente. Un Toro capirà quello che stai passando e ti aiuterà a trovare un modo per alleggerire l'atmosfera.

Amore / amicizia: uno stressante allineamento tra l'espressivo Mercurio e l'esuberante Marte potrebbe scatenare un disaccordo tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. Uno di voi potrebbe essere nervoso e avere voglia di litigare. Se il tuo compagno sembra irritabile, non è una buona idea provocarlo. Sei un tipo loquace, quindi spesso non sai quando andartene abbastanza bene da solo. Se sei di cattivo umore, non prendertela con gli altri. Trova l'umorismo nella tua situazione e invece fai qualche risata.

Carriera / Finanza: l'astuta Luna Capricorno che si allinea con l'innovatore Urano e lo stratega Pallade può suscitare un'improvvisa intuizione di una preoccupazione finanziaria. Fidati del tuo istinto mentre sei guidato a creare un piano audace. Può comportare tasse, debiti, prestiti o risorse da condividere con il coniuge o un partner commerciale. Se il tuo schema avrà un impatto su qualcun altro, eseguilo prima di procedere.

Crescita personale / spiritualità: la solitudine può sorgere quando la stoica Luna Capricorno e Chirone ferito si allineano. In momenti come questo, sembra che nessuno ti capisca. Sii amico di te stesso e sappi che stai bene esattamente come sei.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano la tua casa di altri, le relazioni sono destinate a svolgere un ruolo significativo nella tua vita. La pressione per soddisfare gli altri (specialmente un Capricorno) può essere molto intensa. Impara quando restare saldo e quando piegarti.

Amore / amicizia: un'improvvisa intuizione sull'amore o l'amicizia può ispirarti a prendere una nuova strada. Con la Luna Capricorno che si allinea con Urano, creatore del cambiamento e Pallade intelligente, è esilarante affrontare le relazioni in un modo diverso. Smetti di giocare secondo regole obsolete e inizia a relazionarti in un modo che si adatta al tuo stile di vita e ti fa sentire autentico per quello che sei. Può essere liberatorio per te e per le persone a cui sei vicino.

Carriera / Finanza: potrebbe sorgere un disaccordo quando condividi opinioni personali sul posto di lavoro. Non sai mai come potrebbero atterrare le tue parole quando Mercurio loquace si oppone al grintoso Marte nella tua zona di carriera. Tieni per te le questioni private e rispetta il confine tra la tua vita personale e quella professionale. Se hai a che fare con una persona irritabile, troveranno da ridire qualunque cosa tu dica. Quando si premono i pulsanti, la voglia di rispondere può essere schiacciante. È meglio che tu non abbocchi.

Crescita personale / spiritualità: apportare miglioramenti alla tua vita familiare è sempre eccitante per un professionista come te. Concentrati sui cambiamenti che promuoveranno maggiore comfort e sicurezza e renderanno il tuo spazio il luogo che più desideri essere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano la tua zona di lavoro, sembra non esserci fine alle tue responsabilità. Non importa quanto ti impegni, qualcuno (come un Capricorno esigente) si aspetta sempre che tu faccia di più. Stabilire dei limiti è fondamentale per il tuo benessere.

Amore / Amicizia: religione, politica e attualità possono essere argomenti rischiosi. Una conversazione potrebbe rivelare che tu e un amico o il tuo interesse amoroso non supportate la stessa squadra. È improbabile che l'affermazione aggressiva del tuo punto di vista cambi la loro posizione. Allo stesso modo, se diventano prepotenti e sulla difensiva con te, non cambierai idea. Se voi due non siete in grado di avere una discussione civile, è meglio evitare argomenti su cui probabilmente non sarete d'accordo.

Carriera / Finanza: un'intuizione improvvisa può fornire una finestra su come eseguire un'attività. L'ambiziosa Luna Capricorno nella tua zona di lavoro che si allinea con il creatore del cambiamento Urano e lo stratega Pallade ti porterà sicuramente ispirazione. Unire la tradizione con l'innovazione può essere una parte importante del piano. Anche una piccola modifica al tuo solito modo di fare le cose potrebbe rendere la tua routine quotidiana più eccitante. Stai attento ai modi per cambiare le cose.

Crescita personale / spiritualità: l' insicurezza sorge quando ti manca il know-how necessario per svolgere un compito. Puoi picchiarti o puoi rafforzare le tue conoscenze e abilità. Lascia che questa sia la tua motivazione per saperne di più.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano il regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento, potresti sentirti spinto a perseguire attività piacevoli. Fai attenzione a non trasformare qualcosa di divertente in un lavoro di routine. Lascia che un Toro ti mostri come illuminarti.

Amore / Amicizia: strategia e spontaneità si fondono in un modo meraviglioso mentre la Luna Capricorno nella tua zona di vita amorosa si allinea con Urano e Pallade. Stai alla ricerca di un segnale che dica che è ora di agire secondo un piano entusiasmante. Questo potrebbe significare portare la tua data o il tuo partner a un'avventura divertente. Una scappatella da solista potrebbe essere altrettanto emozionante. Getta la prudenza al vento. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: le finanze possono essere difficili da gestire mentre Mercurio, il mercante di ruote, e il guerriero Marte si scontrano nelle tue zone monetarie. Tu e una parte correlata potreste non essere d'accordo. Non è il momento per mosse discutibili o manovre rischiose. Sei destinato a essere chiamato fuori se non riesci a mantenere i tuoi rapporti in regola. Anche se fai le cose secondo le regole, qualcuno potrebbe comunque trovare difetti in quello che fai. A meno che il problema non sia urgente, è consigliabile rimandarlo a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: la collisione della Luna Capricorno con Chirone ferito può innescare uno stato emotivo vulnerabile. Onora ciò che senti, anche se non sembra esserci una ragione logica. Fidati di quello che ti dice il tuo cuore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano il tuo regno domestico, le tue responsabilità familiari e domestiche possono essere schiaccianti. Un Toro nel tuo campo potrebbe avere una soluzione intelligente che può aiutarti ad alleggerire il tuo carico. Chiedi suggerimenti al tuo toro preferito.

Amore / amicizia: non è la fine del mondo se tu e una persona a cui sei vicino non vi vedete negli occhi. Anche se può sembrare così, l'espressivo Mercurio nel tuo segno si oppone al fuoco di Marte. Se non stai attento, uno scambio acceso può rapidamente degenerare in un'esplosione completa. I soggetti delicati sono meglio evitare mentre questa energia volatile è in gioco. Non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno. Prova a rispondere consapevolmente piuttosto che alla cieca se i tuoi pulsanti vengono premuti.

Carriera / Finanza: è utile avere un piano quando si ha a che fare con una questione finanziaria. Sei sicuro di inventare qualcosa di intelligente mentre la sensibile Luna Capricorno si allinea con l'inventivo Urano e l'intelligente Pallade. Tenere a mente il tuo gioco finale può aiutarti a tracciare i tuoi prossimi passi. Sii flessibile e aperto a idee insolite. Unire l'innovazione con metodi collaudati potrebbe essere la chiave del tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: la stoica Luna Capricorno che squarcia Chirone ferito nella tua zona di collaborazione potrebbe innescare la solitudine. Sei aperto all'amore e alla compagnia come pensi di essere? O è desiderabile solo se proviene da individui specifici?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano il tuo regno mentale, il tuo cervello sta facendo gli straordinari. Troppe analisi possono portare alla paralisi. Rivolgiti a un Toro per una prospettiva illuminata. Può aiutarti a visualizzare le questioni in un modo nuovo e rinfrescante.

Amore / amicizia: chi ha bisogno di un piano? Vale la pena essere spontanei quando la Luna Capricorno si allinea con l'imprevedibile Urano nella tua casa di collaborazione. Un appuntamento urgente potrebbe essere piuttosto eccitante. Anche portare il tuo partner in un posto in cui non è mai stato può essere divertente. Se sei single, perché non rischiare di perseguire qualcuno che ti interessa? La vita è troppo breve per stare in disparte in attesa del momento perfetto per agire.

Carriera / Finanza: è facile sentirsi frustrati quando incontri un ostacolo sul lavoro, ma cerca di non perdere la pazienza. La rabbia può sorgere rapidamente quando l'espressivo Mercurio si oppone al focoso Marte nella tua zona di lavoro. È possibile che tu non sappia cosa stai facendo. Potresti aver frainteso le indicazioni o qualcuno potrebbe averti fornito le informazioni sbagliate. Gli errori accadranno. Non picchiare te stesso o gli altri per aver sbagliato strada.

Crescita personale / spiritualità: con l'ambiziosa Luna Capricorno che fa quadrare Chirone ferito nella tua zona benessere, uno stile di vita maniaco del lavoro può avere il suo pedaggio. Prenditi un momento per sintonizzarti con il tuo corpo per scoprire di cosa ha bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con un'epica formazione planetaria nella tua casa dei soldi, sei in grado di fare mosse magistrali. Ci vorrà un'enorme pazienza e perseveranza per fare quello che vuoi fare. Un Toro potrebbe avere alcune idee nuove che possono aiutarti nella tua ricerca.

Amore / Amicizia: con Mercurio loquace che si oppone al grintoso Marte sul tuo asse sociale / di appuntamenti, potrebbe sorgere una differenza di opinione tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. Calpestare sensibilità delicate può portare all'angoscia. Sei famoso per essere schietto e schietto. Con questa vibrante atmosfera in gioco, il tuo candore potrebbe funzionare contro di te. Se i ruoli sono invertiti, cerca di non prenderla sul personale. A meno che non sia un reato grave, è meglio lasciare che le cose scivolino.

Carriera / Finanza: sarai sempre al corrente delle ultime tendenze mentre l'ambiziosa Luna Capricorno si allinea con l'innovatore Urano e lo stratega Pallade. È un giorno eccellente per lanciare un nuovo piano audace. Potresti fare un fuoricampo quando unisci la tradizione con idee all'avanguardia. È perché vedi il valore nel rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi nel tuo campo.

Crescita personale / spiritualità: quando la cinica Luna Capricorno si scontra con Chirone ferito nella tua casa di autoespressione, potresti sentire di aver perso il tuo approccio romantico o scintilla creativa. È solo una sensazione fugace, quindi non prenderla a cuore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con una schiera epica di pianeti nel tuo segno, ti sentirai estremamente sicuro o oppresso dal peso delle tue responsabilità. In entrambi i casi, prenderti troppo sul serio è un problema. Un divertente Toro può aiutarti a schiarirti.

Amore / amicizia: anche qualcuno testardo come te è in grado di accettare il cambiamento. Potresti essere ispirato ad avvicinarti alla tua vita amorosa in un modo diverso mentre la luna nel tuo segno si allinea con l'eccentrico Urano nella tua zona di vita amorosa. Essere spontanei può essere molto elettrizzante. Una storia d'amore non deve sempre seguire un copione. Se sei single, perché non dare una possibilità a qualcuno che ha una prospettiva più illuminata su appuntamenti e relazioni?

Carriera / Finanza: possono sorgere conflitti sul fronte interno quando porti a casa i tuoi problemi dal lavoro. Anche una discussione innocente su questioni di lavoro può innescare una discussione mentre il chiacchierone Mercurio e il focoso Marte si scontrano. Forse qualcuno pensa che tu sia ossessionato dal tuo lavoro e che offuschi le tue relazioni personali? Se c'è del vero in quello che dicono, ammettilo e affronta il problema. Avere un sano equilibrio tra la tua vita personale e professionale è essenziale per la tua felicità.

Crescita personale / spiritualità: non esiste una sola persona viva che non porti ferite emotive. La tua potrebbe sembrare straordinariamente dolorosa come la luna nel tuo segno quadrata con Chirone. Può essere utile ricordare che tutti soffrono e non sei solo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con un'epica schiera di pianeti nel regno dell'inconscio collettivo, porti le speranze e le paure del mondo. Avrai bisogno di discernere quali emozioni ti appartengono e quali assorbi dagli altri, in particolare un Capricorno a cui sei connesso.

Amore / Amicizia: può essere difficile esprimere le tue emozioni mentre i quadrati stoici della Luna Capricorno hanno ferito Chirone nella tua casa di comunicazione. È tutto un grosso guazzabuglio in quanto l'incertezza su come ti senti incontra la paura del rifiuto. Se sei insicuro, non è il momento di metterti in gioco e provare a parlare dei tuoi sentimenti. Sii paziente e prenditi il ​​tempo necessario per capire le cose.

Carriera / Finanza: i fatti sono fatti, quindi non ha senso discuterne. Con l'intelligente Mercurio che si oppone al brutale Marte nelle tue zone informative, può emergere un disaccordo su quali dati siano corretti e quali dati siano sbagliati. Se cadi nell'ex campo, evita l'impulso di rimproverare qualcuno per questo. Tutti fanno degli errori. Se hai torto, ammettilo e poi dedica un po 'di tempo ad aggiornarti su ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: un piano covato in segreto potrebbe essere una divertente sorpresa per la tua famiglia o la tribù prescelta. Con la Luna Capricorno nella tua dodicesima casa nascosta che si allinea con Pallade e Urano, sei sicuro di avere qualcosa nella manica.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 24 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano la tua casa di amicizia, i tuoi amici e i gruppi a cui appartieni esercitano una notevole influenza e svolgono un ruolo enorme nella tua vita. Presta molta attenzione alla tua relazione con un Capricorno. È di supporto o gravoso?

Amore / amicizia: se sei dell'umore giusto per qualcosa di diverso, coglierai l'occasione per fare qualcosa di eccitante con un amico. La Luna Capricorno nel tuo settore sociale che si allinea con Urano spontaneo può ispirare un piano divertente e stimolante. Non prendere troppo tempo per prendere una decisione. Fatti trasportare dal flusso. Potrebbe fornire l'opportunità di socializzare con persone intriganti che sono diverse dal tuo solito equipaggio.

Carriera / Finanza: una questione finanziaria può essere complicata dall'opposizione odierna tra l'abile Mercurio e il grintoso Marte. L'indecisione o una mossa frettolosa potrebbero scatenare un disaccordo. Sii particolarmente attento a come gestisci i soldi degli altri. Non puoi semplicemente gestire e fare le cose a modo tuo quando hai a che fare con il tuo coniuge, un cliente o i fondi di un partner commerciale. Allo stesso modo, dovresti procedere con cautela quando hai a che fare con un istituto finanziario. È a tuo vantaggio lavorare con gli altri piuttosto che schierarti contro di loro.

Crescita personale / spiritualità: i problemi di denaro possono innescare problemi di autostima mentre la Luna Capricorno attenta allo stato ferisce Chirone. Il tuo vero valore non può essere misurato in dollari e centesimi. Concentrati sul tuo valore interiore.