Oroscopo di oggi 25 gennaio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 25 gennaio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 25 gennaio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Mentre Marte guidato nel tuo settore professionale si sincronizza con l’autorevole Saturno, puoi fidarti di avere quello che serve per portare a termine le cose. Anche se non ci sono prove che suggeriscano che tu possa portare a termine un'impresa formidabile, dovresti avere fiducia che la tua determinazione e intraprendenza ti porteranno a termine. È probabile che non ci sia nulla che tu non possa realizzare, a condizione che ti impegni e ti impegni a portarlo a termine. Quando il sole si scontra con l'asse nodale, dovrai sapere dove sei diretto e con chi devi connetterti per arrivarci. Potresti anche usare il supporto emotivo. Rivolgiti a una persona premurosa.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio che si sincronizza con il diligente Saturno nella tua zona comunitaria lo rende il giorno perfetto per impegnarsi con amici o colleghi per affrontare un progetto. Puoi imparare molto da qualcuno che ha esperienza nella tua area di interesse. Se l’apprendimento o la ricerca sono all’ordine del giorno, potresti trarre vantaggio dalla collaborazione con un compagno di studio. L'incoraggiamento di una persona disciplinata può aiutarti a mantenere la rotta. Mentre Venere ed Eris si allineano, un desiderio travolgente potrebbe coglierti di sorpresa. Una profonda attrazione sessuale o emotiva potrebbe spingerti a fare una mossa audace. Se accoppiati, potrebbe essere in serbo una serata memorabile. Alcuni tori potrebbero essere ossessionati da una persona non disponibile. Non fare niente di pazzesco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con il diligente Saturno, sarai bravissimo a leggere tra le righe. Non ti arrenderai finché non arriverai al fondo di un problema finanziario o di carriera. Una conversazione con una persona fidata può colmare alcuni spazi vuoti. Chiedi consiglio a una persona più anziana o più esperta. Un allineamento Venere-Eris può ispirarti a perseguire un’amicizia, una relazione o l’ingresso in una cerchia sociale esclusiva. Farai ogni sforzo per ottenere ciò che desideri, soprattutto se in passato ne sei stato escluso. Non c'è vergogna nel tuo gioco nel perseguire ciò che vuoi. Alcuni individui rimarranno colpiti dalla tua volontà di fare una mossa audace.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Un allineamento Mercurio-Saturno può innescare una conversazione seria con un partner o un alleato professionale. Potrebbe essere necessario definire i termini di una relazione e stabilire regole di base. Qualcuno potrebbe essere interessato a fare squadra per raggiungere un obiettivo condiviso. È il giorno perfetto per fare brainstorming su un progetto a lungo termine. Mentre Venere ed Eris si allineano nelle tue zone di lavoro, fascino e audacia possono portarti dove non sei mai stato prima. Non solo vorrai mettere piede nella porta, ma vorrai anche reclamare un posto al tavolo. Alcuni Cancro useranno tutto ciò che hanno per ottenere il favore, in particolare tra le persone che li hanno trascurati in passato.