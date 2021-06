Oroscopo di oggi 25 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 giugno 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 giugno 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: alcuni individui (come i Capricorno) osserveranno le tue mosse. Vorranno vedere di cosa sei capace. Tutti guardano a te per idee che sono all'avanguardia. Tira fuori tutte le fermate e trova un modo per stupire il tuo pubblico.

Amore/Amicizia: otterrai una visione straordinaria dei coinquilini e dei membri della famiglia mentre Venere nel tuo regno domestico si allinea con la percettiva Pallade. Quello che impari può rendere più facile capire qualcuno. Quando arrivi da dove vengono, è più facile andare d'accordo. Anche se occuparsi di problemi personali non è nella tua lista di cose da fare, sarai in grado di risolvere una questione privata nei giorni a venire.

Carriera/Finanza: la luna piena nell'ambizioso Capricorno e il tuo settore professionale segna il culmine di una preoccupazione relativa alla carriera. Dai a un progetto la spinta finale di cui ha bisogno per tagliare il traguardo e catturare l'attenzione dei giocatori importanti del tuo mondo. Questo non è il momento di esitare. Se hai qualcosa da mostrare, raccogli il tuo coraggio e cogli l'occasione per farlo uscire. È il tuo momento di stupire il mondo con ciò che puoi fare.

Crescita personale/spiritualità: Saturno saldo che si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno segnala che possiedi la disciplina e la forza d'animo necessarie per trasformare una debolezza in una forza. Chiedi a un amico maturo di testimoniare il tuo impegno e di fornire supporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: desideri una nuova prospettiva e nuove esperienze, ma temi anche di lasciar andare ciò che conosci. Non lasciare che il tuo attaccamento a ciò che ti è familiare ti impedisca di elevarti e di raggiungere nuove vette. Un Capricorno incoraggiante può aiutarti a volare.

Amore/Amicizia: oggi Nettuno inizia il suo periodo retrogrado di cinque mesi nel tuo social network. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti cercare di stabilire connessioni più significative con gli amici. Tuttavia, potresti scoprire che alcune persone non sono chi credevi che fossero, spingendoti a rivalutare quelle relazioni. È il momento ideale per prendere un impegno più profondo con un gruppo che condivide i tuoi interessi spirituali o artistici. Quello che sperimenterai modellerà il tuo futuro.

Carriera/Finanza: vaghe paure e insicurezze possono affliggerti all'inizio della giornata mentre la cinica Luna in Capricorno si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo regno subliminale. Non preoccuparti. Più tardi, quando la luna apparirà nel tuo segno con l'inventiva Urano, sarai pieno di idee brillanti. Il tuo approccio alle attività potrebbe essere in qualche modo non convenzionale. Forse sei dell'umore giusto per scuotere le cose? È bello a condizione che tu riesca a portare a termine il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: può essere spaventoso rendersi conto di quanto sei cresciuto e difficile iniziare a vedere te stesso in un modo nuovo. Non sei più lo stesso vecchio toro che eri, ed è ora che te ne accorga.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sii gentile con te stesso se stai vivendo una sbornia emotiva. È l'effetto persistente della potente luna piena di ieri. Considera se potrebbe esserci qualcosa di cui devi lasciar andare. Potrebbe coinvolgere un Capricorno.

Amore/Amicizia: potresti sentirti arrabbiato con un amico mentre il pessimista Capricorno Luna quadra il guaritore ferito Chirone nel tuo settore sociale. Non importa quanti amici hai o quanto sei vicino, a volte può essere difficile stabilire una connessione significativa. Questa atmosfera tesa sarà di breve durata, quindi non preoccuparti. Più tardi, quando la luna si allineerà con il nutrimento di Cerere, potresti avere un'idea di come darti le cure di cui hai bisogno.

Carriera/Finanza: oggi Nettuno inizia il suo periodo retrogrado di cinque mesi nella tua casa di reputazione e carriera. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti mettere in dubbio il tuo ruolo nella società e se la tua immagine riflette il modo in cui speri di essere percepita. In effetti, potresti diventare ossessionato dalla creazione dell'immagine perfetta. Solo tu e quelli che ti conoscono meglio saprai cosa è reale e cosa è solo fumo e specchi. La cosa più importante è non confondere i due.

Crescita personale/spiritualità: la luna che contatta il risvegliatore Urano nel tuo regno subliminale potrebbe innescare un momento ah-ha. Ascolta l'esplosione di intuizione che accende una luce e ti dà uno sguardo più profondo in te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 GIUGNO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna piena di ieri probabilmente ti ha lasciato con alcuni problemi di relazione da risolvere. Sei molto più sensibile del solito a questi problemi. Quindi, non sarai molto obiettivo. Chiedi a un Toro fidato di parlare della tua situazione.

Amore/Amicizia: con la Luna in Capricorno che si allinea con il jolly Urano nel tuo social network, ti ​​divertirai a stare con persone che sono, in qualche modo, eccentriche o nervose. Queste sono le persone che ti ispirano a far sventolare la tua bandiera bizzarra.

Carriera/Finanza: potresti essere sensibile a come sei percepito nella tua cerchia professionale quando la Luna in Capricorno si scontra con Chirone vulnerabile. Non puoi sempre preoccuparti di come ti imbatti. La gente penserà quello che vuole pensare. Quello che puoi fare è concentrarti sul dare il massimo in quello che fai. Ciò non significa che non commetterai errori. Significa sfruttare al meglio ciò con cui devi lavorare.

Crescita personale/spiritualità: oggi Nettuno inizia il suo periodo retrogrado di cinque mesi nella tua zona di coscienza superiore. Nettuno governa la creatività, il misticismo e l'illusione. Durante questo periodo, potresti approfondire la tua ricerca della conoscenza spirituale o metafisica. Non si tratta di acquisire più informazioni, ma di approfondire le proprie convinzioni e permettere alla propria saggezza innata di sbocciare. In alternativa, potresti rimanere deluso dalla religione, dal governo o dal mondo accademico e mettere in dubbio la sua rilevanza nella tua vita. Continua a fare domande e a cercare risposte.