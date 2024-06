Oroscopo di oggi 25 giugno 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 25 giugno 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 25 giugno 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Può essere difficile convincere una persona cara a firmare le tue ambizioni poiché Mercurio nella tua zona familiare si oppone a Cerere nel tuo settore professionale. Potrebbero non voler sentire che lavori duro perché stai cercando di provvedere a te stesso e alla tua famiglia. È più probabile che si lamentino perché non sei disponibile come vorrebbero. Successivamente, un allineamento Venere-Urano suscita il desiderio di distinguersi dalla massa, spingendo a spendere una fortuna in vestiti, capelli o trucco. Il tuo obiettivo è avere un look unico, quindi è in linea con il tuo marchio provare qualcosa di alla moda. Assicurati che non sia troppo disponibile prima di spendere un sacco di soldi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Poiché l'espressivo Mercurio si oppone all'incoraggiamento di Cerere, potresti chiederti se tu e una persona cara parlate la stessa lingua. Una conversazione può andare avanti all'infinito e lasciare entrambe le persone senza supporto e incomprese. Non si può dire cosa dirai o farai mentre il tuo sovrano, Venere, nella tua casa della comunicazione si scontra con lo scioccante Urano nel tuo segno. Tutto può succedere quando sei dell'umore giusto per scuotere le cose e provocare una risposta. Non lasciare che la noia ti faccia turbare una persona cara o mini tutto il lavoro che hai dedicato a coltivare un legame romantico. Pensaci due volte prima di dire qualcosa di scandaloso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Tu e una persona cara potreste scontrarvi sulle spese poiché l'astuto Mercurio si oppone all'altruista Cerere sul vostro asse finanziario. Potresti avere idee molto diverse su cosa significhi fornire supporto. Tuttavia, ciò non significa che non sia possibile raggiungere un accordo che funzioni per entrambe le parti. Dovrai sapere quando rimanere fermo sui tuoi principi (e sul tuo budget) e quando piegarti. Il compromesso è la chiave. Più tardi, quando Venere e il jolly Urano si allineano, vorrai fare qualcosa per catturare l'attenzione del tuo interesse amoroso. Sorprenderli con un regalo o un appuntamento lussuoso potrebbe rientrare nei tuoi piani. È bello essere generosi, a patto di non cercare di comprare lealtà o amore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 GIUGNO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Convincere il tuo partner o un membro della famiglia a rispondere ai tuoi bisogni può essere un compito arduo poiché l'espressivo Mercurio nel tuo segno si oppone al nutrimento di Cerere. Potresti avere idee contrastanti su come dovrebbe essere l'assistenza. Cercate di incontrarvi a metà strada. Più tardi, quando Venere nel tuo segno si scontra con il disgregatore Urano nella tua rete sociale, farai di tutto per fare colpo. Potrebbe includere indossare una vestibilità insolita o fare qualcosa di scandaloso. L'attenzione che ricevi potrebbe non essere quella che avevi in ​​mente, quindi pensaci due volte prima di fare qualcosa che non sembri autentico. D'altro canto, qualcuno che incontri tramite un'app di appuntamenti potrebbe aver bisogno di ulteriori controlli prima di avvicinarsi.