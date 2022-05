Oroscopo di oggi 25 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 25 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 25 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la sensibilità aumenta con la luna nel tuo segno. Stanotte, quando contatta il guaritore ferito Chirone, potrebbe essere difficile trattenersi dal prendere le cose a cuore. Lascia che questa tenerezza ti ammorbidisca e ti renda più gentile con gli altri, specialmente con la Bilancia.

Amore/Amicizia: Mentre Venere nel tuo segno sfida la devota Giunone, potresti perdere la tua attrazione per qualcuno che interpreta costantemente la damigella o il tizio in difficoltà. Non ti dispiace essere lì per le persone a cui tieni. Tuttavia, quando prendono l'abitudine di disperazione, inizia a diventare una svolta. Allo stesso modo, ricontrolla di non aspettarti un salvataggio. Sei più che capace di prenderti cura di te stesso.

Carriera/Finanza: con il messaggero Mercurio nella tua casa dei guadagni sincronizzato con il potente Plutone, dovrai parlare la lingua di chiunque controlli i cordoni della borsa per negoziare una carriera o una questione finanziaria. Comprendere le loro priorità può aiutarti a elaborare la tua richiesta. Con Mercurio retrogrado, probabilmente rivisiterai una discussione che hai avuto prima. Si spera che tu abbia imparato una o due cose dall'ultimo go-round. Prenditi il ​​tempo per perfezionare il tuo campo.

Crescita personale/Spiritualità: ti imbarcherai in una crociata segreta mentre il tuo sovrano, Marte, contatta Vesta nella tua dodicesima casa nascosta. Potrebbe essere necessario trascorrere del tempo in isolamento per raggiungere i tuoi obiettivi. Tutti i segni indicano che recupererai il potere e aumenterai la forza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: godrai della compagnia di persone che ti incoraggiano ad agire secondo i tuoi sogni mentre la luna incontra Nettuno creativo e Marte motivazionale nel tuo settore sociale. I Pesci, in particolare, crederanno in te e offriranno il supporto di cui hai bisogno.

Amore/Amicizia: Vesta che entra in Pesci e nel tuo settore sociale può suscitare un'enorme dedizione ad amici e gruppi. Fino alla fine di agosto, ti divertirai a collaborare con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. Può essere frustrante se non riesci a connetterti con persone che condividono i tuoi ideali. Trova dove appartieni.

Carriera/Finanza: Con Venere che contatta Saturno nel tuo settore professionale, qualcuno potrebbe essere desideroso di aiutarti ad andare avanti. Può essere utile avere una persona amichevole nel tuo angolo che ti presti supporto. Potresti averne bisogno per raggiungere il traguardo di un progetto o obiettivo importante. Potrebbero voler mantenere il loro coinvolgimento al minimo. Esercitando discrezione, fai loro sapere che sei qualcuno di cui possono fidarsi.

Crescita personale/Spiritualità: non è sempre vantaggioso essere al centro. Eserciterai un potere maggiore da dietro le quinte con il potente Marte in Ariete e il tuo regno interiore. Fino al 5 luglio, l'incapacità di agire può essere frustrante. In alcune situazioni, non riceverai credito per quello che fai. Invece di spingere controcorrente, conserva la tua energia e osserva cosa succede. Fare un passo indietro ti preparerà a fare un salto in avanti nelle settimane a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'ansia per il tuo futuro potrebbe sorgere stasera quando la luna incontra l'insicura Chirone. Pianifica di affrontare la tua preoccupazione più urgente, quindi metti a letto la questione. Chiedi a un amico intelligente del Leone o del Sagittario se ti sembra una buona strategia.

Amore/Amicizia: senza dire molto, puoi comunque esprimere il tuo punto di vista in modo abbastanza efficace. Il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa di isolamento che contatta la centrale elettrica Plutone nella tua zona di intimità ti dà il potere di esprimere i tuoi pensieri e desideri attraverso una stretta comunione con il tuo partner. Non è la tua immaginazione. Se siete in sintonia l'uno con l'altro, saprete cosa viene comunicato, anche se siete lontani. Ascolta il tuo cuore e fidati del tuo istinto.

Carriera/Finanza: Essere sposati con la tua carriera non è tutto ciò che ti viene in mente di essere come Venere nella tua casa dei piani futuri si scontra con Giunone nel tuo settore professionale. Potresti improvvisamente renderti conto che ci sono altri desideri che vorresti perseguire. Puoi ancora fare la giusta impressione senza essere legato alla tua posizione e obbligato ai livelli più alti. Sta a te rompere con la cultura del lavoro e prestare attenzione ad altri obiettivi.

Crescita personale/spiritualità: la cura di sé potrebbe sembrare una spesa necessaria poiché il sole nel tuo segno contatta che nutre Cerere nel tuo settore finanziario. Non guadagnerai punti negando a te stesso qualcosa di cui hai disperatamente bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarai a casa con le persone che ti spingono a crescere. Il tuo guscio può essere così comodo e accogliente che non vorresti mai andartene. Tuttavia, avventurarsi all'aria aperta può essere sorprendentemente rinfrescante. Lascia che un Toro o un Pesci aprano la strada.

Amore/Amicizia: un'esibizione pubblica di rabbia potrebbe marchiarti come una testa calda mentre Venere incontra la combattiva Eris in cima alla tua classifica. In fondo, potresti segretamente sperare che uno sfogo induca una certa persona a riconoscere la tua rabbia. Gelosia, risentimento e rifiuto potrebbero essere la causa della tua eruzione. Se non hai ancora perso la calma, prova ad affrontare le tue lamentele a porte chiuse. Non è probabile che perderlo in pubblico renda qualcuno comprensivo alle tue preoccupazioni.

Carriera/Finanza: Il sole negli scaltri Gemelli e il tuo regno dietro le quinte che aspetta Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale suggeriscono che stai tramando qualcosa di eccitante a porte chiuse. Girare e trattare segreti potrebbe avvicinarti a un obiettivo importante. Tienilo in basso fino a quando non sarà il momento giusto per una grande rivelazione. Meno persone sanno cosa stai facendo, meglio è. Potresti fare a meno di interferenze.

Crescita personale/spiritualità: parlerai molto, ma è improbabile che riveli i tuoi veri pensieri e intenzioni poiché Mercurio espressivo si allinea con Vesta e Marte. Forse è una tattica per convincere le persone a indovinare le tue intenzioni? Ben fatto.