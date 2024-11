Oroscopo di oggi 25 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 25 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 25 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Ampliare i tuoi orizzonti mentali può essere immensamente soddisfacente. Potrebbe anche rivelarsi essenziale per la tua crescita professionale. Mercurio retrogrado nella tua casa della conoscenza superiore ti invita a rivedere la tua istruzione e le tue competenze. Questo non è il momento di diversificare in nuove aree. Fino al 15 dicembre, trarrai beneficio dall'immergerti più a fondo in ciò che già sai. Un corso di aggiornamento può essere utile. Metterti al passo con argomenti che sono rilevanti per te può prepararti per ciò che ti aspetta. Sarai pronto per un apprendimento più avanzato dopo un'attenta revisione. Istruzione, viaggi a lunga distanza e questioni legali possono essere pieni di piccoli problemi e ritardi. Non dare per scontato che tutto sia in ordine. Ricontrolla i dettagli.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Dedica la giornata ai tuoi figli o al tuo partner, Toro. Potresti protestare che è troppo difficile trovare il tempo per dare loro l'attenzione che meritano. Non hai tempo per te stesso, tanto meno per nessun altro. In ogni caso, probabilmente ti sentirai combattuto tra ciò che ci si aspetta da te e ciò che senti di poter dare realisticamente. Se vuoi dissipare la tensione interiore, fai attenzione alle scelte che fai nelle prossime settimane.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti aspetta una replica di vecchie conversazioni e temi con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa della partnership fino al 15 dicembre. Nelle prossime settimane, una relazione impegnata o un'alleanza professionale potrebbero sembrare regredire. Cogli l'opportunità di dare un'occhiata approfondita alla tua connessione e apportare modifiche laddove necessario. Non sorprenderti se senti parlare di un ex partner. Non si sa mai chi potrebbe infilarsi nei tuoi messaggi di chat. Può essere divertente visitare la corsia dei ricordi, ma non perdere di vista i motivi per cui ti sei trasferito fuori dal quartiere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Ultimamente sei una farfalla sociale, Cancro! La fase socievole in cui ti trovi richiede molta energia. Sei attratto da alcune delle tue nuove conoscenze, ma irritato da altre. Una in particolare ti causa una vera ansia oggi. Hai due scelte. O abbandoni completamente il tuo nuovo gruppo di amici o espelli la persona che ti sta creando problemi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

La tua pelle sottile sembra ancora più sottile del solito oggi, Leone. Se ti capita di assistere a uno scoppio violento per strada, al lavoro o in televisione, improvvisamente ti rendi conto della tua vulnerabilità. Non lasciarti spaventare e nasconderti. Come uno dei pochi custodi rimasti delle riserve di gentilezza in calo nel mondo, hai una responsabilità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Sarai impegnato a spegnere piccoli incendi sul fronte domestico e familiare con Mercurio retrogrado in Sagittario e nel tuo regno domestico. Piccoli incidenti e ritardi possono essere una distrazione importante fino al 15 dicembre. Si consiglia cautela con accordi e contratti che riguardano la tua casa. Il diavolo è nei dettagli. Riparazioni e altri progetti possono essere difficili da affrontare e potrebbero richiedere più tempo del solito. Una mancanza di comunicazione con un amministratore immobiliare o un addetto alla manutenzione potrebbe giocare un ruolo. Le fasi retrograde tendono a portare il passato nel presente. Potrebbe esserci una comunicazione da un parente perduto da tempo o da una persona della tua infanzia con cui non parli da un po' di tempo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Puoi aspettarti messaggi contrastanti, posta persa e consegne in ritardo con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa della comunicazione fino al 15 dicembre. Durante questa fase, è saggio posticipare la firma di contratti e documenti importanti. Tuttavia, non tutto può essere rimandato. Se devi procedere, fai domande dettagliate e assicurati di aver capito le clausole in piccolo. Non è il momento migliore per nuovi progetti, poiché saranno soggetti a contrattempi e ritardi. Tuttavia, è un momento eccellente per rivedere e correggere ciò che è già in corso. Probabilmente individuerai punti chiave che in precedenza erano sfuggiti alla tua attenzione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua zona di guadagno fino al 15 dicembre, dovrai essere vigile sulle finanze. Piccoli incidenti e ritardi possono mettere a dura prova il tuo flusso di cassa fino al 15 dicembre. È meglio rimandare gli acquisti più importanti, in particolare veicoli, computer, cellulari e altri dispositivi elettronici. Se devi procedere, conserva le ricevute. È probabile che non otterrai il valore dei tuoi soldi o potresti imbatterti in altri inconvenienti mentre questa atmosfera caotica è in gioco. Prestare e prendere in prestito può essere complicato. Assicurati che entrambe le parti siano d'accordo e comprendano chiaramente i termini. Quando qualcuno dice "I soldi sono in arrivo", probabilmente lo pensa davvero, anche se potrebbero non arrivare in tempo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Questo è un periodo confuso per tutti noi, Sagittario. Ma senza dubbio l'hai notato. In tali circostanze, alcune persone diventano più rigide che mai perché resistono ai cambiamenti drastici. Cercano di aggrapparsi alla tradizione. La tua sensibilità Sagittario ti rende molto ricettivo al passato, ma le condizioni attuali dovrebbero ispirarti a lasciar andare alcune delle tue convinzioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Cosa hai da perdere, Capricorno? I pianeti ti stanno scuotendo nella speranza di liberarti dei tuoi vecchi obiettivi per far posto a una nuova crescita. Senti il ​​dubbio dove una volta c'era solo certezza. Quando consideri il peggio che può succedere, potrebbe aiutarti a realizzare che ciò a cui ti stai aggrappando non è poi così importante. È tempo di lasciar andare e ricominciare da capo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Non sei l'unico che può risolvere i tuoi problemi, Acquario. Fidati che ci sono altri che sono in grado di capire. Coloro che vogliono aiutarti sono motivati ​​solo dall'amore, senza secondi fini. È nella tua natura essere scettico, ma queste persone esistono. E indovina un po'? Potresti comunicare con una di loro oggi!

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Con Mercurio retrogrado in Sagittario e la tua casa delle aspirazioni fino al 15 dicembre, sei incoraggiato a valutare i tuoi recenti successi. Probabilmente imparerai qualcosa che può aiutarti con le tue attività future. Questo non è il momento migliore per lanciare una nuova importante impresa. Invece, rivedi e correggi ciò che è già in corso. Riconnettersi con individui influenti nella tua cerchia professionale può essere vantaggioso. È il momento perfetto per rinnovare i legami. La guida che ricevi può aiutarti a perfezionare i tuoi obiettivi e a prepararti per raggiungere la tua prossima pietra miliare. Un vecchio professionista può facilmente individuare potenziali possibilità e insidie.