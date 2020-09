Oroscopo di oggi 25 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti sentirti come se i tuoi capelli fossero in fiamme oggi, con il quadrato dalla Luna Capricorno al tuo pianeta dominante, Marte. E poiché la luna si strofina con Plutone e Saturno, aumentando la tua sensibilità, non c'è da vergognarsi di trovare un posto tranquillo in cui ritirarsi mentre si svolgono i fuochi d'artificio del cielo. Tra i lati positivi, la tua guida e l'ambizione sono alle stelle. Se riesci a sfruttare quell'energia evitando il conflitto, considerala come una grande vittoria. Invita una Bilancia a unirsi a te per un pranzo o una cena tranquilla e riavvia.

Amore / amicizia: Mercurio attiva la tua settima casa di collaborazione e piazza la luna più tardi questa sera. La comunicazione può andare fuori dai binari quando lingue taglienti ed emozioni sensibili si scontrano. Procedi con cautela, leggi i segnali e rispondi piuttosto che reagire.

Carriera / Finanza: con la Luna Capricorno che transita nella tua decima casa di carriera e risultati in congiunzione tra Plutone e Saturno oggi, la tua ambizione è a dieci. Afferra la palla e corri con essa, ma non falciare le persone mentre procedi. Questa energia rende facile spostare i progetti al livello successivo e portare a termine le cose.

Crescita personale / spiritualità: trascorri presto un po 'di tempo nella natura. È facile per te perdere l'equilibrio quando sei motivato ed eccitato per qualcosa e poi la tua salute e il tuo benessere ne risentono. Devi mantenere la tua tazza piena; tutti soffrono se finisci l'acqua.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la stoica Luna Capricorno sbatte un po' la testa con il tuo pianeta dominante, Venere, oggi. La tua creatività e la tua espressione artistica sono forti, quindi affidati a loro. Sei a corto di pazienza con la compagnia degli altri e potresti aver bisogno di un po 'di tranquillità da solo per guardare dentro te stesso e riflettere. Trascorri un po' di tempo all'aria aperta nella natura se puoi oggi. Una passeggiata nel parco con una Vergine tranquilla e sensibile sarebbe rinfrescante e puoi rimbalzare le tue idee creative su di loro e ricevere un feedback eccellente.

Amore / Amicizia: Gli animi possono diventare caldi e forti oggi e la comunicazione può facilmente andare di lato con l'opposizione tra Marte e Mercurio in quadratura con la luna. Cerca semplici gentilezze che puoi estendere agli altri, mantieni forte l'atmosfera d'amore intorno a te e emergerai dall'altra parte di questo transito illeso.

Carriera / Finanza: Mercurio in Bilancia attiva il tuo settore lavorativo ed è oggi di fronte a Marte e quadrata con la luna. Le reazioni impulsive sono super allettanti ma non ti daranno ciò di cui hai bisogno. Allontanati, calmati e quando ti senti di nuovo centrato prendi la tua decisione. Se le tue ali non sono completamente aperte non è il momento giusto per saltare.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione a ciò che ti circonda e noterai un sentiero sottile che ti porta avanti. Sintonizzati sulle tue emozioni e lascia che fungano da sistema GPS personale. Fidati del tuo intuito e fai un passo alla volta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Mercurio, si trova di fronte al focoso Marte e oggi è in quadratura con la Luna Capricorno, quindi potresti sentirti come se stessi trattenendo un filo vivo o un poker caldo. Sii gentile con te stesso, prendi spazio se ne hai bisogno e eludere le discussioni e i disaccordi se possibile. È molto più facile evitare un combattimento che cercare di riparare l'inevitabile dolore che segue. Una Bilancia può rispondere a una domanda sulla relazione che non riesci a risolvere.

Amore / Amicizia: la Luna Capricorno è in quadratura con l'opposizione Mercurio / Marte, attivando la tua quinta casa di romanticismo e passione. Le emozioni sono alte, le persone potrebbero essere ipersensibili e le conversazioni potrebbero non svolgersi nel modo in cui vorresti che fossero oggi. Se possibile, rimanda le discussioni importanti per un giorno o due.

Carriera / Finanza: l' ambizione è forte oggi e l'impulso al successo e alla realizzazione viene sottolineato mentre la Luna Capricorno congiunge Plutone e Saturno. Questo transito evidenzia le risorse condivise nel tuo grafico, quindi dai un'occhiata agli investimenti e alle partecipazioni congiunte e vedi se ci sono aggiornamenti e miglioramenti da apportare.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona estremamente sensibile che vive in un mondo caotico in aumento. Devi essere gentile con te stesso; prenditi il ​​tempo per riposarti, giocare, immaginare e divertirti. Altrimenti ti spegnerai e la gioia scomparirà lentamente dalla tua vita. Una volta che la felicità e l'appagamento scompaiono, ci vuole molto tempo per ritrovarle di nuovo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano la tua casa di altri, le relazioni sono destinate a svolgere un ruolo significativo nella tua vita. La pressione per soddisfare gli altri (specialmente un Capricorno) può essere molto intensa. Impara quando restare saldo e quando piegarti.

Amore / amicizia: un'improvvisa intuizione sull'amore o l'amicizia può ispirarti a prendere una nuova strada. Con la Luna Capricorno che si allinea con Urano, creatore del cambiamento e Pallade intelligente, è esilarante affrontare le relazioni in un modo diverso. Smetti di giocare secondo regole obsolete e inizia a relazionarti in un modo che si adatta al tuo stile di vita e ti fa sentire autentico per quello che sei. Può essere liberatorio per te e per le persone a cui sei vicino.

Carriera / Finanza: potrebbe sorgere un disaccordo quando condividi opinioni personali sul posto di lavoro. Non sai mai come potrebbero atterrare le tue parole quando Mercurio loquace si oppone al grintoso Marte nella tua zona di carriera. Tieni per te le questioni private e rispetta il confine tra la tua vita personale e quella professionale. Se hai a che fare con una persona irritabile, troveranno da ridire qualunque cosa tu dica. Quando si premono i pulsanti, la voglia di rispondere può essere schiacciante. È meglio che tu non abbocchi.

Crescita personale / spiritualità: apportare miglioramenti alla tua vita familiare è sempre eccitante per un professionista come te. Concentrati sui cambiamenti che promuoveranno maggiore comfort e sicurezza e renderanno il tuo spazio il luogo che più desideri essere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la Luna Capricorno evidenzia salute e benessere nella tua carta e congiunge sia Plutone che Saturno, rendendoti più sensibile, lunatico e introspettivo. Dato che il "pedale al ritmo" è il tuo modo tipico di essere nel mondo, questa influenza calmante potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno per dare un'occhiata a come ti prendi cura di te stesso. Oppure, se non stai facendo un buon lavoro, può aiutarti a renderti consapevole dei modi per migliorare. Se hai bisogno di supporto, chiedi a una Vergine e lascia che ti aiuti. Sarà reciprocamente vantaggioso e molto tempestivo.

Amore / Amicizia: L'opposizione tra Mercurio e Marte quadrata dalla luna rende oggi un po 'complicato trattare con le persone. Tutti indossano la pelle al rovescio e sembra che la minima parola o tocco li faccia scattare. Quindi sii una brezza fresca in un mondo caldo e diffondi gentilezza ovunque tu vada. Farà la differenza nel modo in cui le persone si sentono; tutti hanno bisogno di un passaggio oggi.

Carriera / Finanza: i tuoi obiettivi, l'ambizione, il desiderio di raggiungere e il bisogno di riconoscimento sono sottolineati dalla Luna Capricorno che attiva il lavoro nel tuo tema. Calmati e non cercare di rotolare un masso in salita. Aspetta che l'energia si sposti. Allora sarai più soddisfatto dei risultati.

Crescita personale / spiritualità: tieni gli occhi concentrati sui tuoi obiettivi; non vacillare. La tua ambizione sta per essere ripagata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano il regno che governa il romanticismo e l'intrattenimento, potresti sentirti spinto a perseguire attività piacevoli. Fai attenzione a non trasformare qualcosa di divertente in un lavoro di routine. Lascia che un Toro ti mostri come illuminarti.

Amore / Amicizia: strategia e spontaneità si fondono in un modo meraviglioso mentre la Luna Capricorno nella tua zona di vita amorosa si allinea con Urano e Pallade. Stai alla ricerca di un segnale che dica che è ora di agire secondo un piano entusiasmante. Questo potrebbe significare portare la tua data o il tuo partner a un'avventura divertente. Una scappatella da solista potrebbe essere altrettanto emozionante. Getta la prudenza al vento. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: le finanze possono essere difficili da gestire mentre Mercurio, il mercante di ruote, e il guerriero Marte si scontrano nelle tue zone monetarie. Tu e una parte correlata potreste non essere d'accordo. Non è il momento per mosse discutibili o manovre rischiose. Sei destinato a essere chiamato fuori se non riesci a mantenere i tuoi rapporti in regola. Anche se fai le cose secondo le regole, qualcuno potrebbe comunque trovare difetti in quello che fai. A meno che il problema non sia urgente, è consigliabile rimandarlo a una data successiva.

Crescita personale / spiritualità: la collisione della Luna Capricorno con Chirone ferito può innescare uno stato emotivo vulnerabile. Onora ciò che senti, anche se non sembra esserci una ragione logica. Fidati di quello che ti dice il tuo cuore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: Mercurio in Bilancia attiva la tua prima casa del sé e si oppone al volatile Marte e piazza la Luna Capricorno nella tua quarta casa familiare. Le cose possono diventare tese e la comunicazione difficile, specialmente sul fronte interno durante questo transito. "Stai calmo e vai avanti" è un buon motto per oggi. Evita le discussioni e aggira le granate che ti hanno lanciato e riuscirai facilmente ad arrivare dall'altra parte di questo transito. Sgattaiola via per una tazza di tè con un Gemelli. Ti aiuteranno a ricordare ciò che ami della vita.

Amore / Amicizia: Marte in Ariete attiva la tua settima casa di collaborazione ed è oggi di fronte a Mercurio e quadrata con la luna. "La tua missione, se scegli di accettarla", è rifiutarti di essere trascinato in disaccordi o conversazioni che sai andranno a sud. Sii l'adulto nella stanza e insisti ad aspettare che le cose si calmino prima di intraprendere una discussione importante.

Carriera / Finanza: l' energia cardinale è super forte oggi con il quadrato a T tra Mercurio, Marte e la luna. La pazienza è difficile in mezzo a questo tipo di vortice energetico, ma è necessaria. Le decisioni affrettate e impulsive non finiranno bene, quindi tieniti forte e aspetta che la calma scenda dopo la tempesta.

Crescita personale / spiritualità: lascia andare ciò che hai superato e abbraccia il cambiamento mentre ti colpisce. Lascia andare e confida che l'Universo ti copra le spalle.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con uno stuolo di pianeti che attraversano il tuo regno mentale, il tuo cervello sta facendo gli straordinari. Troppe analisi possono portare alla paralisi. Rivolgiti a un Toro per una prospettiva illuminata. Può aiutarti a visualizzare le questioni in un modo nuovo e rinfrescante.

Amore / amicizia: chi ha bisogno di un piano? Vale la pena essere spontanei quando la Luna Capricorno si allinea con l'imprevedibile Urano nella tua casa di collaborazione. Un appuntamento urgente potrebbe essere piuttosto eccitante. Anche portare il tuo partner in un posto in cui non è mai stato può essere divertente. Se sei single, perché non rischiare di perseguire qualcuno che ti interessa? La vita è troppo breve per stare in disparte in attesa del momento perfetto per agire.

Carriera / Finanza: è facile sentirsi frustrati quando incontri un ostacolo sul lavoro, ma cerca di non perdere la pazienza. La rabbia può sorgere rapidamente quando l'espressivo Mercurio si oppone al focoso Marte nella tua zona di lavoro. È possibile che tu non sappia cosa stai facendo. Potresti aver frainteso le indicazioni o qualcuno potrebbe averti fornito le informazioni sbagliate. Gli errori accadranno. Non picchiare te stesso o gli altri per aver sbagliato strada.

Crescita personale / spiritualità: con l'ambiziosa Luna Capricorno che fa quadrare Chirone ferito nella tua zona benessere, uno stile di vita maniaco del lavoro può avere il suo pedaggio. Prenditi un momento per sintonizzarti con il tuo corpo per scoprire di cosa ha bisogno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con un'epica formazione planetaria nella tua casa dei soldi, sei in grado di fare mosse magistrali. Ci vorrà un'enorme pazienza e perseveranza per fare quello che vuoi fare. Un Toro potrebbe avere alcune idee nuove che possono aiutarti nella tua ricerca.

Amore / Amicizia: con Mercurio loquace che si oppone al grintoso Marte sul tuo asse sociale / di appuntamenti, potrebbe sorgere una differenza di opinione tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. Calpestare sensibilità delicate può portare all'angoscia. Sei famoso per essere schietto e schietto. Con questa vibrante atmosfera in gioco, il tuo candore potrebbe funzionare contro di te. Se i ruoli sono invertiti, cerca di non prenderla sul personale. A meno che non sia un reato grave, è meglio lasciare che le cose scivolino.

Carriera / Finanza: sarai sempre al corrente delle ultime tendenze mentre l'ambiziosa Luna Capricorno si allinea con l'innovatore Urano e lo stratega Pallade. È un giorno eccellente per lanciare un nuovo piano audace. Potresti fare un fuoricampo quando unisci la tradizione con idee all'avanguardia. È perché vedi il valore nel rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi nel tuo campo.

Crescita personale / spiritualità: quando la cinica Luna Capricorno si scontra con Chirone ferito nella tua casa di autoespressione, potresti sentire di aver perso il tuo approccio romantico o scintilla creativa. È solo una sensazione fugace, quindi non prenderla a cuore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: Bene, aggiungere la luna allo stellium dei pianeti del Capricorno nella tua prima casa del sé potrebbe essere il domino che crea un punto di svolta, costringendoti a fare una pausa, nutrirti emotivamente e riflettere su te stesso. Il passato viene esaminato quando la luna si congiunge a Plutone, insieme al tuo bisogno di raggiungere e cercare l'autostima attraverso i tuoi risultati. Per questo puoi ringraziare la congiunzione tra la luna e il tuo segno dominante, Saturno. Per una visione diversa della vita, dedica del tempo a fare qualcosa di divertente con un Pesci. Vorrebbero farti conoscere le fate e gli gnomi nel loro giardino.

Amore / Amicizia: Marte oggi si oppone a Mercurio e piazza la luna, quindi la comunicazione potrebbe essere difficile. Le emozioni sono forti, la sensibilità è alta e le persone tendono a reagire invece di rispondere. Sii il centro immobile nel cuore della tempesta. Lascia che tutto scorra intorno a te e quando è finito, aiuta a ripulire i detriti.

Carriera / Finanza: con Mercurio che attiva la tua decima casa di carriera, di fronte a Marte e quadrata dalla luna, questo non è il giorno per prendere decisioni importanti o intraprendere azioni che cambiano la vita. Aspetta uno o due giorni e quando la tempesta sarà finita, sarai di nuovo in grado di vedere chiaramente e saprai cosa fare.

Crescita personale / spiritualità: ora è il momento in cui il lavoro interiore che hai svolto ripaga in risultati e ricompense potenti. Congratulazioni, ben fatto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con un'epica schiera di pianeti nel regno dell'inconscio collettivo, porti le speranze e le paure del mondo. Avrai bisogno di discernere quali emozioni ti appartengono e quali assorbi dagli altri, in particolare un Capricorno a cui sei connesso.

Amore / Amicizia: può essere difficile esprimere le tue emozioni mentre i quadrati stoici della Luna Capricorno hanno ferito Chirone nella tua casa di comunicazione. È tutto un grosso guazzabuglio in quanto l'incertezza su come ti senti incontra la paura del rifiuto. Se sei insicuro, non è il momento di metterti in gioco e provare a parlare dei tuoi sentimenti. Sii paziente e prenditi il ​​tempo necessario per capire le cose.

Carriera / Finanza: i fatti sono fatti, quindi non ha senso discuterne. Con l'intelligente Mercurio che si oppone al brutale Marte nelle tue zone informative, può emergere un disaccordo su quali dati siano corretti e quali dati siano sbagliati. Se cadi nell'ex campo, evita l'impulso di rimproverare qualcuno per questo. Tutti fanno degli errori. Se hai torto, ammettilo e poi dedica un po 'di tempo ad aggiornarti su ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: un piano covato in segreto potrebbe essere una divertente sorpresa per la tua famiglia o la tribù prescelta. Con la Luna Capricorno nella tua dodicesima casa nascosta che si allinea con Pallade e Urano, sei sicuro di avere qualcosa nella manica.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 25 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: oggi può sembrare intenso, soprattutto emotivamente, poiché la Luna Capricorno si congiunge sia a Plutone che a Saturno e fa quadrare sia Marte che Mercurio! Tutti quelli che incontrerai saranno probabilmente sensibili e spinosi e la comunicazione può facilmente andare di traverso in queste condizioni. Sei naturalmente gentile, premuroso e consapevole degli altri, quindi mantieni questi tratti e ti porteranno dall'altra parte di questo transito senza drammi. Controlla uno Scorpione e guarda come sta. Potrebbero avere problemi emotivi e sentirti parlare farà la differenza.

Amore / Amicizia: Mercurio in Bilancia attiva la tua ottava casa di intimità e connessione profonda ed è quadrata con la luna e l'opposto di Marte ardente oggi. La passione può essere forte, ma la comunicazione sarà probabilmente difficile. Appoggiati alla gentilezza e non prendere sul personale la lingua tagliente di nessuno. Questa energia difficile passerà e l'armonia tornerà presto nel regno.

Carriera / Finanza: Marte attiva la tua seconda casa degli affari materiali ed è in quadratura con la pratica Luna Capricorno e di fronte a Mercurio in Bilancia. Le informazioni che ricevi oggi potrebbero essere infiammatorie e imprecise. Non volare via e reagisci. Dagli un giorno o due e poi gestisci le cose con calma.

Crescita personale / spiritualità: ricorda ciò che è più importante nella tua vita, ciò che conta veramente e concentrati su ciò. Il tuo percorso spirituale e le tue pratiche ti mantengono centrato e rafforzano la tua intuizione in modo che la confusione scompaia e il tuo prossimo passo diventa ovvio.