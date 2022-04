Oroscopo di oggi 26 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 26 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: come segno cardinale infuocato, la pazienza e la tolleranza non sono facili per te, e lo scontro tra la Luna Capricorno e il tuo pianeta dominante, Marte, rende ancora più difficile per te oggi. Ne vale la pena però perché alienarsi le persone a cui tieni, o quelle con cui hai bisogno di fare affari o interagire rende la vita molto più difficile del necessario. Fortunatamente, ci sono altri aspetti oggi, in particolare il sestile della luna con Giove e Nettuno, che rendono più facile essere gentili e generosi di spirito quando si ha a che fare con gli altri, specialmente un fastidioso Scorpione che pensa sempre di avere ragione.

Amore/Amicizia: il sestile tra la graziosa Venere in Pesci e la Luna Capricorno genera un'atmosfera calma, amorevole e allegra che migliora tutte le tue interazioni e relazioni. Tuttavia, Venere tende sempre al romanticismo, quindi stasera sarebbe un eccellente appuntamento notturno. Organizza qualcosa di speciale e sarai deliziato di come finisce la serata.

Carriera/Finanza: Mercurio e il nodo nord, entrambi in Toro nel tuo settore monetario, trigono la Luna del Capricorno illuminando la tua vita professionale. Questi transiti accrescono la tua consapevolezza e capacità di comunicare così come la tua creatività e il tuo percorso di vita, una combinazione vincente per un successo a lungo termine.

Crescita personale/spiritualità: quando il mare è calmo e il vento è nella tua vela, sgancia il tuo catamarano, issa l'ancora e parti per il tuo viaggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando non ci sono aspetti planetari importanti, la luna governa il giorno. Con la luna che incontra Venere nella tua zona comunitaria, ti divertirai a socializzare. Un cenno di ribelle Urano nel tuo segno dice che scuoterai le cose. I Pesci sono pronti per l'eccitazione.

Amore/Amicizia: la tua paranoia potrebbe far impazzire tutti. È improbabile che la tua squadra condivida le tue opinioni, quindi è meglio tenerle per te le idee bizzarre. Se qualcuno controfirma un concetto pazzo, dovrebbe davvero farti riflettere.

Carriera/Finanza: dovrai mostrare la tua generosità e dimostrare che sei in grado di prenderti cura dei bisogni materiali di una persona cara poiché Cerere nella tua casa dei beni si allinea con il Nodo Nord nel tuo segno. Non si tratta di quanto dai. Si tratta di essere reattivi e fare il possibile per supportare una persona a cui tieni. Probabilmente sei in grado di contribuire un po' più di quanto pensi.

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere consumato da trame e schemi segreti mentre Pallade dagli occhi d'aquila nella tua sfuggente dodicesima casa si scontra con l'ossessivo Plutone. Le teorie del complotto faranno al caso tuo. Anche l'idea più inverosimile potrebbe prenderti e sembrare assolutamente convincente. Attento, toro. Solo perché una cosiddetta fonte credibile promuove un'idea, non significa che sia vera. Faresti meglio a controllare le loro fonti e fare le tue ricerche prima di saltare sul carro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: quando non ci sono aspetti planetari importanti, la luna governa il giorno. Con la luna che incontra Venere in cima alla tua carta, sarai visto in una luce positiva. Il tuo ingegno, fascino e spirito ribelle faranno la giusta impressione. Ai Pesci piacerà quello che vedono.

Amore/Amicizia: poiché l'incoraggiamento di Cerere nel tuo segno si allinea con il Nodo Nord, sarai ispirato a mostrare le tue capacità di nutrimento. Ciò di cui una persona cara ha bisogno non è sempre ovvio. Se inizi a prestare più attenzione al tuo intuito, ti dirà tutto ciò che devi sapere. Ciò che potrebbero desiderare di più è il supporto di una persona che li ascolti e dia loro la loro totale attenzione. È un regalo che puoi fare facilmente.

Carriera/Finanza: le questioni di denaro possono sfuggire di mano quando l'astuto Pallade si scontra con l'ossessivo Plutone nella tua casa di risorse condivise. Se ritieni di ottenere l'estremità corta del bastone, farai di tutto per ottenere le prove a sostegno delle tue affermazioni. Potresti leggere troppo nelle cose e diventare un po' paranoico su ciò che credi di esserti dovuto. È meglio evitare questioni che coinvolgono tasse, debiti, alimenti ed eredità, poiché la tua atmosfera spigolosa potrebbe esacerbare un problema.

Crescita personale/Spiritualità: hai molto cuore. Tuttavia, è qualcosa che spesso dimentichi perché passi così tanto tempo nella tua testa. Prova a guidare con amore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i cieli brillano su di te oggi con la Luna Capricorno in sestile con Venere, Nettuno e Giove nella tua nona casa di conoscenza superiore, espansione e avventura. Ottieni il massimo da ciò che la giornata ha da offrire cercando modi in cui puoi uscire dalla tua routine. Esplora nuovi modi di fare le cose, nuovi interessi e nuove esperienze. La curiosità e il senso del divertimento sono un ottimo carburante per questo tipo di giornata, quindi appoggiati a quelli e guarda cosa si svolge. Invita un Pesci a esplorare con te e sarai deliziato dai nuovi luoghi e dalle esperienze che condividono con te.

Amore/Amicizia: Con la Luna Capricorno nella tua settima casa di unione insieme a Plutone a tarda notte, la passione può lasciare il posto a lotte di potere e intense emozioni se non stai attento. Non è il momento di discutere di argomenti difficili o di sollevare problemi del passato, quindi resisti. Ricorda cosa ami del tuo partner e perché l'hai scelto e concentrati lì.

Carriera/Finanza: c'è una lotta continua tra i tuoi bisogni emotivi e il tuo bisogno di raggiungere, che è evidenziata da Pallade nel tuo settore di carriera in quadratura della luna. Non risolverai o risolverai questo problema oggi, ma prestando attenzione puoi ottenere una migliore comprensione di ciò che è alla radice di questo.

Crescita personale/Spiritualità: le tue emozioni sono importanti, ma devono essere bilanciate con praticità e logica.