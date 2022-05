Oroscopo di oggi 26 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 26 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Santi maccheroni, oggi sei nel tuo elemento. La Luna in Ariete è circondata da Marte, Giove, Chirone e Venere in Ariete. La combustione spontanea è una possibilità concreta! Fortunatamente, la congiunzione della luna con Venere introduce un'energia calma, stabilizzante e sensibile in questo mix volatile. Lo scontro tra il sole e la luna questa mattina sottolinea la tensione creativa interna, ma puoi usare quella lotta per portarti più vicino alla realizzazione e al successo. Un Capricorno ha un consiglio per te. Inizialmente, potresti non essere interessato, ma non respingerlo del tutto.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra la luna e Venere in Ariete genera un'atmosfera amorevole, allegra e gratitudine per il tuo partner e la tua casa. Il quadrato tra la luna e Plutone in Capricorno può mettere un'attenzione malsana sulla tua relazione o introdurre comportamenti di controllo e manipolatori. Hai sempre il potere di scelta; questo è un buon momento per esercitare consapevolmente quel potere.

Carriera/Finanza: il sestile tra il pratico Saturno in Acquario e la Luna in Ariete ha un'influenza matura e costante sugli affari odierni. Nel frattempo, il sestile tra Giunone e Pallade nel tuo settore monetario sottolinea la capacità di lavorare con gli altri per produrre risultati creativi. Divertiti con questo perché ti guida verso il successo.

Crescita personale/spiritualità: se provi a dominare il posatoio con una mano di ferro, probabilmente farai fuggire i tuoi polli.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua immaginazione, creatività e intuizione sono in fiamme oggi con lo stellium dei pianeti Ariete nella tua dodicesima casa. La congiunzione tra la Luna dell'Ariete e il tuo pianeta dominante, Venere, ti ispira ad esprimerti e potenzia i tuoi numerosi talenti e doni. Ciò è sottolineato dal sestile tra Giunone e Pallade, che rende la collaborazione con altri creativi incredibilmente potente in questo momento. Metti in pratica i tuoi sogni! Sei essenzialmente inarrestabile e sei diretto nella giusta direzione. Un altro Toro ha il pezzo mancante del puzzle che stai cercando.

Amore/Amicizia: Giunone in Pesci mette in risalto la tua undicesima casa di amicizia, sestiliando Pallade in Toro nella tua prima casa di sé. Potresti non renderti conto di quanto ispiri gli altri con il tuo modo di camminare nel mondo, ma sei una forza potente nella vita di molti. Assumere un ruolo di tutoraggio potrebbe giovare tanto a te quanto ai tuoi allievi.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario attiva il tuo settore professionale, sestiliando la focosa Luna dell'Ariete e portando passione nei tuoi affari. È come un'ustione controllata, progettata per salvaguardare la foresta e fertilizzare il terreno. Sei pronto per fare il prossimo passo avanti, quindi fallo!

Crescita Personale/Spiritualità: Dicono che i soldi non crescono sugli alberi, ma quando capisci le leggi della manifestazione, lo sai diversamente. Il denaro cresce ovunque pianti e coltivi semi sani.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: uno stellium in Ariete, inclusa la luna, accende le cose nella tua undicesima casa degli affari umanitari. Se hai un sogno o un obiettivo che include rendere il mondo un posto migliore per gli altri, allora puoi essere una forza inarrestabile per il bene nel mondo! La congiunzione tra la dolce Venere e la luna aiuta a stabilizzare tutto questo fuoco in modo da poterlo sfruttare. Unisci le forze con una Bilancia. Condividete le vostre visioni e sostenetevi a vicenda per lavorare verso i sogni e gli obiettivi che contano di più per ognuno di voi.

Amore/Amicizia: Saturno pratico e logico mette in evidenza la tua nona casa di espansione e la mente superiore, sestiliando la Luna dell'Ariete, che ti aiuta a racchiudere parte di quell'energia e dirigerla in un modo amorevole e trasformativo. Ascolta la tua saggezza interiore. Dirigerà perfettamente il tuo amore e la tua passione in modo che tu possa essere il più efficace possibile.

Carriera/Finanza: Giunone in Pesci attiva il tuo settore di carriera e successo, sestiliando Pallade in Toro nella tua dodicesima casa di intuizione e visione. Questo genera la capacità di lavorare con gli altri verso realizzazioni creative. Collaborazione è il nome del gioco con questo transito in gioco. Unisciti e fai le cose a tempo di record!

Crescita personale/spiritualità: se ti senti svuotato e scoraggiato dopo aver passato del tempo con qualcuno, smetti di prestargli la tua forza vitale e smetti di passare del tempo con loro!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se non puoi stare fermo oggi, puoi ringraziare i cinque pianeti nell'ardente Ariete, inclusa la luna! Sfrutta questa energia. Usalo per affrontare i tuoi sogni e obiettivi di lunga data, poiché questa festa si svolge nella tua decima casa di realizzazione e successo. La luna è in congiunzione con Venere, che ti aiuta a radicare e incanalare il potere di questi transiti. La luna in Ariete può causare impazienza, portando a decisioni e azioni impulsive. Venere funge da dispositivo di sicurezza, chiedendoti di rallentare un po' in modo da poter considerare tutti gli angoli. Un Sagittario potrebbe beneficiare di un'informazione chiave di cui sei a conoscenza.

Amore/Amicizia: Plutone in Capricorno mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e impegno, in quadratura con la Luna in Ariete. La tua amata potrebbe essere lunatica e fuori di testa - allo stesso tempo appiccicosa e brama di rassicurazione. Non prenderlo sul personale, ma non permettere a te stesso di essere uno zerbino.

Carriera/Finanza: Saturno in Acquario orientato al business attiva risorse condivise nel tuo tema natale, sestiliando la Luna Ariete nel tuo settore di carriera. Questo rende questo un ottimo momento per collaborare con gli altri e lavorare insieme verso un obiettivo comune. Tieni d'occhio il premio mentre abbracci la partecipazione di tutti. Il successo sta bussando alla tua porta.

Crescita personale/spiritualità: se ti senti come se avessi perso la strada, fermati. Orientati e quando hai un tallone su dove ti trovi, ricomincia ad andare avanti.