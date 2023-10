Oroscopo di oggi 26 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 26 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere nella tua casa di lavoro, in contrasto con l'ansioso Chirone nel tuo segno, può farti dubitare se piaci ai colleghi. Non puoi essere sempre tu l'ufficio, tesoro. Tuttavia, vuoi sentire che le persone apprezzano la tua compagnia e apprezzano ciò che fai. Cerca di non prenderla sul personale se qualcuno ti tratta con freddezza. È probabile che non si tratti di te. Probabilmente sei più sensibile del solito. Un trigono Mercurio-Vesta può fornire informazioni utili su casa, famiglia e finanze. È un momento opportuno per negoziare prestiti, debiti e risorse condivise. Esaminare più a fondo questi affari potrebbe fornire informazioni che puoi utilizzare a tuo vantaggio. Non lasciare nulla di intentato.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Venere nella tua casa del vero amore si scontra con Chirone ferito, alcuni tori potrebbero scoprire di non essere così pronti per il romanticismo come pensano. Desiderare una storia d'amore totalizzante e sapere come gestirla non sono la stessa cosa. Potresti essere impreparato alla vulnerabilità che si presenta. Non lasciare che inneschi comportamenti di auto-sabotaggio. Va bene avere paura. Possiedi i tuoi sentimenti e fai sapere alla paura che ciò non ti impedirà di essere disponibile all'amore. Un allineamento Mercurio-Vesta suggerisce che farai del tuo meglio per fare brainstorming con una persona che la pensa allo stesso modo. Rimbalzare tra le idee può darti una nuova prospettiva. È il giorno perfetto per un'immersione profonda nella scrittura, nello studio o nella ricerca.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre la socievole Venere si scontra con l'insicuro Chirone, potresti avere difficoltà ad adattarti a persone che non condividono il tuo background o la tua educazione. Potresti chiederti se valga la pena stabilire un terreno comune. Non vivi in ​​una bolla. Quindi, non puoi aspettarti di essere sempre circondato da persone che arrivano da dove vieni e firmano il tuo punto di vista. Concentrati sui punti in cui i tuoi interessi si intersecano con quelli degli altri invece di ossessionarti per le tue differenze. Un trigono Mercurio-Vesta segnala che porterai enormi abilità nel lavoro e nelle preoccupazioni finanziarie. Non ti dispiacerà dedicare del tempo alla ricerca di informazioni. Un’analisi approfondita potrebbe rivelare dati preziosi. Avere fatti e cifre chiari può darti un vantaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti chiederti se le tue vibrazioni amichevoli e utili sono apprezzate dai piani alti mentre Venere e l'insicuro Chirone si scontrano. Fare di tutto per fare colpo può essere una perdita di tempo ed energia. Perché invece non essere attento alle tue responsabilità? Se sei eccessivamente concentrato su ciò che pensano gli altri, sentirai di non aver raggiunto l'obiettivo. Lascia che dare il meglio di te in ciò che fai fornisca la convalida di cui hai bisogno invece di cercare l'approvazione degli altri. Mentre Mercurio esperto si sincronizza con Vesta concentrata nel tuo segno, il pensiero creativo può renderti eccezionale. Non è il momento della modestia. Lascia trasparire le tue abilità uniche.