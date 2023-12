Oroscopo di oggi 27 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 27 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 27 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Ti verrà chiesto di mantenere la fede mentre il volubile Mercurio e il disilluso Nettuno si scontrano. In questi tempi incerti, le tue convinzioni potrebbero non sempre fornire conforto, ma non lasciare che un segnale sul tuo radar spirituale causi angoscia. È saggio chiedersi se i principi in cui investi siano adeguati per soddisfare le tue esigenze. Il sole in Capricorno e il tuo settore professionale in sincronizzazione con Giove di buon auspicio nella tua casa dei guadagni segnalano che il tuo duro lavoro potrebbe essere sul punto di dare i suoi frutti. Il riconoscimento potrebbe presentarsi sotto forma di un aumento o di un'opportunità promettente. Non aspettarti che ti cada in grembo. Agisci per promuovere i tuoi interessi. L’atmosfera planetaria è giusta per far avanzare le cose.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Mercurio dalla lingua argentata nella tua casa dei segreti quadra il losco Nettuno, potresti diffondere una brutta voce quando versi il tè. Potresti pensare che sia giusto spettegolare con un amico, ma non ci si può fidare di tutti che chiudono le labbra. Qualcuno potrebbe farsi male quando le informazioni private diventano pubbliche, siano esse vere o false. Allo stesso modo, non dovresti illuminarti per sentito dire e prenderlo a cuore. Mentre il sole contatta l’espansivo Giove nel tuo segno, potresti essere ispirato a fare qualcosa di grande. Esplorare nuove possibilità può essere entusiasmante. Ci sono talenti che devi ancora sfruttare ed esperienze uniche che aspettano di essere esplorate. Essere alla ricerca di modi per espandersi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione può andare in tondo, soprattutto se c'è un problema che qualcuno vuole evitare. Potrebbero essere impiegate tattiche evasive quando Mercurio e Nettuno si scontrano. Ciò che senti potrebbe lasciarti con più domande che risposte. Fidati del tuo istinto se qualcosa non sembra giusto. Alcuni Gemelli potrebbero sentirsi obbligati a mentire se la loro reputazione è in gioco. Attento. Le tue parole potrebbero tornare a perseguitarti. Il sole nella tua zona di risorse condivise che si sincronizza con il fortunato Giove suggerisce che potresti beneficiare della generosità di qualcuno. Una benedizione potrebbe arrivare tramite il tuo partner, un alleato professionale o un istituto finanziario. Se hai bisogno di un favore, è il momento perfetto per chiederlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non c'è vergogna nell'ammettere di non capire come eseguire un compito. Un quadrato Mercurio-Nettuno avverte che potresti essere fuori dalla tua profondità. Le istruzioni potrebbero essere difficili da seguire. O forse va oltre le tue capacità? Questo non è un momento "fingi finché non ce la fai", quindi probabilmente dovrai confessare. Chiedi aiuto a qualcuno. Il sole e il benevolo Giove che si sincronizzano nei tuoi settori interpersonali possono suscitare ottimismo sull’amicizia e sulle relazioni. Ti sentirai sicuro della tua capacità di attrarre e mantenere connessioni significative. Approfitta delle opportunità per incontrare nuove persone. Potresti incontrare un potenziale partner, un nuovo migliore amico o un utile contatto d'affari.