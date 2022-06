Oroscopo di oggi 27 giugno 2022 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 27 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti eccitarti per tutte le ragioni sbagliate quando la luna si allinea con Marte ed Eris nel tuo segno e poi si quadra disorientando Nettuno. Agire prima e porre domande dopo è la strada sbagliata, quindi resisti all'impulso. Un Gemelli ragionevole può offrire chiarezza.

Amore/Amicizia: alcuni potrebbero trovarti troppo eccitante per gestirti mentre i guerrieri Marte ed Eris si fondono nel tuo segno. Sei in missione, ma cosa speri di ottenere? Potrebbe sorgere rabbia se sei stato rifiutato, escluso o ignorato. Potresti sentirti incline a provare a vendicarti. Agire da un luogo di dolore peggiorerà solo le cose. Metti i freni prima di fare danni. Pensa oltre il momento presente e considera le conseguenze a lungo termine di ciò che dici e fai.

Carriera/Finanza: porterai sicurezza ai tuoi sforzi di collaborazione mentre Marte ed Eris si allineano con il disciplinato Saturno nella tua casa del lavoro di squadra. Forza di volontà, guida e perseveranza possono dare a un progetto di gruppo la spinta di cui ha bisogno per avere successo. La tua vibrazione ad alta energia darà ai tuoi colleghi la spinta di cui hanno bisogno per andare avanti mentre la loro aura di radicamento può aiutarti a sistemarti e portare a termine le cose. È una combinazione vincente!

Crescita personale/spiritualità: Mercurio premuroso entra in contatto con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, che potrebbe essere la tua grazia salvifica, se sei disposto a parlare di un problema. Puoi risolvere un conflitto ascoltando gli altri e dedicando del tempo a spiegare i tuoi pensieri.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sperimenterai alcune emozioni potenti e difficili da decifrare mentre la luna si allinea con Marte ed Eris, quindi si scontra con il disilluso Nettuno. Sarà utile se riesci a capire perché ti senti in quel modo. Chiedi un feedback a un Gemelli.

Amore/Amicizia: Discutere delle insicurezze che di solito ignori può essere catartico poiché il premuroso Mercurio contatta il guaritore ferito Chirone. Perché non contattare un amico fidato e fare piani per incontrarsi per un caffè o un drink? Apprezzerai una nuova prospettiva. Potrebbe tranquillizzarti e aiutarti a riformulare le tue preoccupazioni, e potrebbe anche rassicurarti sul fatto che non sei solo.

Carriera/Finanza: Marte guidato e Eris senza paura si allineano con il disciplinato Saturno nel tuo settore professionale, incoraggiandoti ad abbracciare il tuo ruolo di potere dietro il trono. Non sottovalutare l'influenza che puoi esercitare da dietro le quinte. Una persona in una posizione di autorità può affidarti la promozione silenziosa dei propri interessi. In cambio, potresti convincerli ad agire per tuo conto e aiutarti con i tuoi sforzi. Potrebbe essere una vittoria per tutti.

Crescita personale/Spiritualità: sarà difficile ignorare la rabbia repressa e il risentimento mentre i guerrieri Marte ed Eris si fondono nel tuo regno subconscio. Se ti senti impotente in determinate situazioni, soprattutto al lavoro e in salute, può essere fonte di frustrazione. Riconoscere i propri sentimenti è il primo passo verso un cambiamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le persone possono motivarti o irritarti mentre la luna si allinea con Marte ed Eris. Ad ogni modo, questo potrebbe indurre a un passo falso poiché la luna si scontra con il confuso Nettuno. Cerca aiuto, poiché una nuova prospettiva può essere utile. Un Gemelli può aiutarti a vedere le cose da un'angolazione diversa.

Amore/Amicizia: l'amicizia può essere carica di tensione quando i guerrieri Marte ed Eris si fondono nel tuo settore sociale. Potrebbe essere necessario avere una conversazione imbarazzante per risolvere il problema. Sei un abile comunicatore per natura. Con il tuo sovrano, Mercurio, sincronizzato con il guaritore ferito Chirone, sei incoraggiato a lavorare attraverso le tue differenze. Nessuno è perfetto. Se tieni a qualcuno, non puoi tenere i suoi errori contro di lui per sempre. Ti capirai meglio quando esprimi ciò che hai in mente. Potrebbe esserci di più nella storia di quanto immagini.

Carriera/Finanza: Con Marte guidato che contatta Saturno disciplinato nella tua casa di istruzione superiore, sei intenzionato ad acquisire le conoscenze che possono supportare le tue attività. Per alcuni, questo potrebbe significare tornare a scuola o proseguire la formazione professionale, mentre altri potrebbero concentrarsi su uno studio indipendente. Può essere utile anche entrare in contatto con un mentore nel tuo campo. La guida di qualcuno con esperienza non è mai negligente.

Crescita personale/Spiritualità: con un accumulo di pianeti personali nel tuo segno, il tuo focus è sulla consapevolezza di te stesso e sull'amore di te stesso. Di cosa hai bisogno per essere felice? Prenditi cura di te stesso come priorità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: cerca di evitare il dramma, può essere impossibile evitarlo, soprattutto perché la luna si allinea con i guerrieri Marte ed Eris. Qualcuno (forse tu) è destinato a provocare un putiferio. Ti chiederai di cosa si tratta quando i quadrati di luna confondono Nettuno. Chiedi a un Gemelli.

Amore/Amicizia: può essere difficile acquisire la vicinanza e la fiducia che brami dal tuo interesse amoroso. Con Marte guidato che si allinea con il costante Saturno nella tua casa dell'intimità, non sarai facilmente scoraggiato. In effetti, sei pronto a dimostrare che ci sei dentro per il lungo periodo. Se sei single, datti da fare per scoprire cosa si frappone tra te e il legame intimo che desideri. Potrebbe essere una paura del rifiuto o una mancanza di autostima. È tempo di cambiare le cose.

Carriera/Finanza: un piccolo passo falso potrebbe rovinare la tua meritata reputazione quando l'ardente Marte e l'impavida Eris si fondono nel tuo settore professionale. Una mossa audace potrebbe essere percepita come ostile e indurre qualcuno a etichettarti come una minaccia. In alternativa, potresti dover fare i conti con una figura autoritaria aggressiva. Darai loro un ampio margine se sei intelligente. Evita di fare qualsiasi cosa che possa farli cadere.

Crescita personale/spiritualità: una conversazione privata può aiutarti a disfare le tue insicurezze su dove è diretta la tua vita mentre il premuroso Mercurio e il guaritore ferito Chirone si allineano. Contatta qualcuno con cui ti senti al sicuro condividendo i segreti.