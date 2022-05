Oroscopo di oggi 27 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 27 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: apprezzerai le vibrazioni calme che accompagnano l'ingresso della luna nel placido Toro. Con questa atmosfera tranquilla, troverai gioia nei piaceri semplici. Uscire con un Cancro può essere confortante. Sarà bello avere qualcuno che si preoccupi per te.

Amore/Amicizia: la fedele Luna del Toro che contatta l'amorevole Cerere nel tuo regno domestico accende l'affetto per la tua famiglia e la cerchia prescelta. Potresti pianificare di offrire a qualcuno un pasto cucinato in casa o un regalo speciale. Esprimere la cura in modo tangibile può essere edificante sia per il donatore che per il ricevente, e il dono della tua totale attenzione può essere delizioso. Probabilmente sottovaluti quanto significhi per gli altri averti intorno.

Carriera/Finanza: sei autorizzato da un raduno di pianeti nel tuo segno, quindi sei pronto a mostrare al mondo che fai sul serio. Mentre Venere si scontra con la mente Plutone, alcuni potrebbero chiedersi se stai cercando di rubare la scena. Ammettiamolo: non tutti vogliono vederti comandare i riflettori. I concorrenti e i tipi gelosi potrebbero gettare ombra quando vedono la tua stella in ascesa. Lascerai che gli odiatori offuschino il tuo splendore? O possiedi i tuoi sudati successi?

Crescita personale/Spiritualità: mentre il soggiorno annuale di Venere attraverso il tuo segno si sta esaurendo, potrebbe essere necessario uno shopping dell'ultimo minuto o un appuntamento con il tuo parrucchiere. Rinnovare il tuo look ti darà sicuramente una spinta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la luna che entra nel tuo segno significa che ti sveglierai con un senso di sicurezza in te stesso. Potresti essere più emotivo del solito, ma non ti dispiacerà provare tutte le sensazioni. Una conversazione con un Cancro può mettere a tacere qualsiasi preoccupazione personale.

Amore/Amicizia: compromettere la tua integrità può portare a una perdita di potere. Perché stabilire dei limiti se lasci che gli altri oltrepassino il limite? Qualcuno potrebbe testare i limiti mentre il tuo sovrano, Venere, si scontra con il manipolatore Plutone. Dovrai incolpare te stesso solo se consenti loro di violare le tue regole. Puoi rimuginare in silenzio, oppure puoi alzarti in piedi e chiedere di essere trattato con il rispetto e la gentilezza amorevole che meriti. Allo stesso modo, dovresti evitare di diventare rialzista con gli altri.

Carriera/Finanza: sarai acuto come una virata con la luna nel tuo segno contattando Vesta concentrata. Porterai molto in tavola quando collabori a un progetto di gruppo. Sarà facile per te essere un giocatore di squadra e dedicare i tuoi sforzi a segnare una vittoria per tutti i soggetti coinvolti. Poiché gli aspetti lunari gentili Cerere nel tuo settore della comunicazione, le parole incoraggianti faranno sentire tutti i benvenuti.

Crescita personale/spiritualità: Venere che conclude il suo viaggio attraverso il tuo regno dietro le quinte rende questo un momento opportuno per cercare la chiusura. Non devi aspettare che qualcuno chieda perdono o offra una spiegazione. Tutto quello che devi fare è decidere di andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la privacy e la tranquillità saranno essenziali con la luna che entra nel pacifico Toro e nella tua casa di riposo. Avrai bisogno di tempo per te stesso in modo da poter spacchettare le tue emozioni e capire alcune cose. Un Cancro può avere notizie utili sulle finanze.

Amore/Amicizia: qualcuno potrebbe tentare di usare la propria influenza per farti fare qualcosa che non sei sicuro di voler fare. Potresti sentirti sotto pressione mentre la piacevole Venere nel tuo settore sociale si scontra con il manipolatore Plutone. Questo individuo potrebbe sentirsi autorizzato a denaro, sesso, risorse o privilegi speciali. Se non ti senti a tuo agio nel dare ciò che ti hanno chiesto, hai il diritto di dire di no. Se ti arrendi, questa persona potrebbe sentirsi incoraggiata a riprovare. Confini, Gemelli.

Carriera/Finanza: la laboriosa Luna del Toro che si allinea con Vesta focalizzata nel tuo settore professionale evidenzierà la tua dedizione al raggiungimento dei tuoi obiettivi di carriera. Non tutti capiranno perché sei così motivato. Tutto quello che devono sapere è che non ti fermerai finché non avrai realizzato ciò che ti sei prefissato di fare. Sta iniziando una nuova fase del tuo viaggio. È una gara di lunga distanza, non uno sprint, quindi corri di conseguenza.

Crescita personale/Spiritualità: Con Venere che sta finendo il suo soggiorno annuale attraverso la tua zona comunitaria, è un momento opportuno per rivedere le connessioni che hai stabilito. Contatta le persone che vuoi conoscere meglio e cerca presentazioni per le persone che vuoi conoscere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: mentre la luna attraversa il tuo settore sociale, desideri ardentemente la compagnia di persone che ti fanno sentire come se appartenessi. È importante estendere questa atmosfera accogliente agli altri. Un Pesci potrebbe voler far parte della tua cerchia.

Amore/Amicizia: il viaggio di Venere in cima alla tua carta ha attirato molta attenzione sulla tua strada. Ora che il suo soggiorno sta finendo, potresti voler sfruttare al meglio il momento. Se vuoi che qualcuno si alzi e se ne accorga, questo è un momento opportuno per allungare la mano. Se aspiri a entrare in contatto con una figura influente nel tuo mondo, cogli l'attimo. La tua finestra di opportunità si sta chiudendo.

Carriera/Finanza: il riconoscimento che ricevi dalla tua comunità o circolo professionale è duramente guadagnato e meriti di godertelo. Tuttavia, potrebbe essere un caso di "più popolarità, più problemi" poiché Venere si scontra con il cattivo Plutone. Qualcuno potrebbe essere geloso o sentirsi minacciato dal tuo aumento di status. Non sei responsabile dei sentimenti degli altri. Tuttavia, non dovresti peggiorare le cose strofinando il sale sulla ferita. Crogiolarsi nel bagliore del riconoscimento senza renderlo un grosso problema.

Crescita personale/Spiritualità: c'è una dolce atmosfera tra te e i tuoi compagni più cari poiché la fedele Luna del Toro nel tuo settore comunitario si sincronizza con Cerere nel tuo segno. L'attenzione e la cura amorevole che dedichi saranno una fonte di guarigione.