Oroscopo di oggi 28 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 28 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Urano ribelle diventa retrogrado in Toro e nella tua zona delle risorse. Fino alla fine di gennaio, puoi acquisire una comprensione più profonda del tuo rapporto con il denaro e i beni. Diventerai più abile nel cavalcare il loro flusso e riflusso. Questo è un momento eccellente per esplorare ciò che ha valore per te, a cosa dovresti aggrapparti e a cosa dovresti arrenderti. Alcuni Ariete reclameranno la propria indipendenza quando si libereranno da situazioni in cui si sentono controllati dal denaro e dai beni materiali. Mentre la Luna dell'Acquario si sincronizza con il tuo sovrano, Marte, nella tua zona di partnership, rinuncerai all'indipendenza in favore di unire le forze con una persona motivante. Un'alleanza temporanea può facilitare il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Hai provato il ruolo di ribelle da quando Urano è entrato nel tuo segno nel 2018. Con Urano in retrogrado fino alla fine di gennaio, sei incoraggiato a dare uno sguardo più da vicino alla libertà che hai guadagnato. Sei diventato una versione più autentica di te stesso? O hai lasciato sventolare a casaccio la tua strana bandiera? La tua ricerca di liberazione continuerà per un po' di tempo, quindi è intelligente determinare da cosa vuoi staccarti e perché. Con la Luna in Acquario e l'intraprendente Marte che danno energia alle tue zone di lavoro, sarai ansioso di metterti al lavoro. In questo momento, svolgerai i tuoi compiti come una persona che ha qualcosa da dimostrare. La tua produttività farà una buona impressione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vita interiore è stata alquanto non convenzionale da quando Urano è entrato nel tuo regno subconscio. Con questa forza ribelle retrograda fino alla fine di gennaio, sei incoraggiato a fare un tuffo in profondità nei sogni, nelle rivelazioni, nelle strane sincronicità e nelle informazioni che mettono alla prova la tua visione di te stesso, della tua vita e del mondo che ti circonda. Può anche essere utile consultare un terapista o una guida spirituale se trovi difficile decifrare i segni. Non vorrai perderti i messaggi illuminanti che l'Universo ti invia. Sarai guidato dallo spirito amichevole della competizione mentre la Luna dell'Acquario e l'energico Marte si allineano. Non importa cosa cerchi, sei lì per vincerlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una lotta per il potere può svolgersi in una relazione mentre il sole nel prepotente Leone si scontra con il controllo di Plutone nella tua zona di partnership. Qualcuno (forse tu) potrebbe essere tentato di scoprire fino a che punto può spingere l'altra persona. È un gioco pericoloso da giocare. Potrebbe mettere a rischio la tua relazione se porti le cose troppo lontano. Se hai un problema con un interesse amoroso o un alleato in affari, è meglio affrontarlo direttamente piuttosto che ricorrere a comportamenti manipolatori o intimidatori. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che gli altri ti prendano in giro. Ti meriti di essere trattato con rispetto.