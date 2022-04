Oroscopo di oggi 28 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 28 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: come segno cardinale infuocato, la pazienza e la tolleranza non sono facili per te, e lo scontro tra la Luna Capricorno e il tuo pianeta dominante, Marte, rende ancora più difficile per te oggi. Ne vale la pena però perché alienarsi le persone a cui tieni, o quelle con cui hai bisogno di fare affari o interagire rende la vita molto più difficile del necessario. Fortunatamente, ci sono altri aspetti oggi, in particolare il sestile della luna con Giove e Nettuno, che rendono più facile essere gentili e generosi di spirito quando si ha a che fare con gli altri, specialmente un fastidioso Scorpione che pensa sempre di avere ragione.

Amore/Amicizia: il sestile tra la graziosa Venere in Pesci e la Luna Capricorno genera un'atmosfera calma, amorevole e allegra che migliora tutte le tue interazioni e relazioni. Tuttavia, Venere tende sempre al romanticismo, quindi stasera sarebbe un eccellente appuntamento notturno. Organizza qualcosa di speciale e sarai deliziato di come finisce la serata.

Carriera/Finanza: Mercurio e il nodo nord, entrambi in Toro nel tuo settore monetario, trigono la Luna del Capricorno illuminando la tua vita professionale. Questi transiti accrescono la tua consapevolezza e capacità di comunicare così come la tua creatività e il tuo percorso di vita, una combinazione vincente per un successo a lungo termine.

Crescita personale/spiritualità: quando il mare è calmo e il vento è nella tua vela, sgancia il tuo catamarano, issa l'ancora e parti per il tuo viaggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: le riunioni di lavoro e gli incontri amichevoli sono meglio programmati nel pomeriggio. Con la luna vuota ovviamente al mattino, le persone possono essere difficili e difficili da leggere. Più tardi, è tutto amore e vibrazioni positive, specialmente con le tue coorti Pesci.

Amore/Amicizia: l'espressione artistica fluisce liberamente quando ti unisci ad amici furbi. Con il tuo sovrano, Venere, sincronizzato con il fantasioso Nettuno nella tua zona della comunità, trarrai vantaggio dalla collaborazione con creativi che la pensano allo stesso modo. Anche se non sei un tipo artistico, stare con persone creative può accendere il tuo fuoco artistico. In cerca di amore? Una persona artistica o alla moda può piacerti, ma ti stai semplicemente innamorando del loro stile accattivante? Ci vorrà più del glamour per farlo funzionare.

Carriera/Finanza: puoi dare un contributo sostanziale a uno sforzo collaborativo poiché Mercurio informativo nel tuo segno si allinea con Giove entusiasta nella tua casa del lavoro di squadra. Condividerai liberamente ciò che sai quando scoprirai che i tuoi suggerimenti sono ben accolti dai colleghi. Lo scambio di informazioni e idee può essere immensamente stimolante. Quando sei così eccitato, tutto sembra possibile. Tuttavia, dovresti essere realistico su ciò che può essere ottenuto.

Crescita personale/Spiritualità: potrebbero nascere sospetti quando l'ostile Marte si scontra con la diffidente Eris nel tuo regno dietro le quinte. C'è un pericolo in agguato dietro le quinte che devi monitorare? A meno che non ci siano prove di problemi, non dovresti suonare l'allarme.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: aspetta fino al pomeriggio per metterti in una posizione visibile. Con la luna vuota ovviamente al mattino, potresti non imbatterti nel modo che desideri. Non importa cosa fai e come lo fai, alcune persone (come i Pesci) rimarranno affascinati.

Amore/Amicizia: Con l'attrattore Venere che si fonde con l'affascinante Nettuno, stupirai gli ammiratori quando metti in mostra la tua faccia migliore. Sei uno spettacolo di fumo? O è tutto fumo e specchi? Chi se ne frega, se ti aiuta a muoverti nelle giuste cerchie e incontrare le persone che vuoi incontrare. È il momento perfetto per socializzare con i colleghi e fare breccia con persone influenti. Le giuste connessioni possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.

Carriera/Finanza: l'intuizione diventa l'alleato dell'ambizione mentre il perspicace Mercurio si sincronizza con il fausto Giove nel tuo settore professionale. Tracciare la tua prossima grande mossa richiederà che tutte le tue facoltà siano online. Presta attenzione a ciò che rivelano i tuoi sogni, presta attenzione alle intuizioni e sii attento alle sincronicità. I messaggi informativi possono trovarsi in esso. È il momento perfetto per entrare in contatto con una persona saggia e disponibile che può offrire un orientamento professionale. Sono favorite le attività che coinvolgono la scrittura, l'editoria, il marketing e l'istruzione.

Crescita personale/spiritualità: non importa quanto sia difficile qualcosa, rimarrai fedele quando la passione ti spingerà a perseverare. Poiché Venere si allinea con il disciplinato Saturno, trarrai vantaggio dal trovare qualcosa da amare in un compito impegnativo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: Al mattino, quando ovviamente la luna è vuota, è meglio attenersi al solito programma. Puoi essere avventuroso quanto vuoi essere nel corso della giornata. Un piano eccitante potrebbe rinnovare la tua voglia di vivere. Fai salire a bordo un Pesci creativo.

Amore/Amicizia: il collegamento Venere/Nettuno di oggi porta una dimensione spirituale all'amore. Potresti sentire che c'è di più nella tua connessione con il tuo partner oltre alla semplice chimica. Forse hai condiviso una vita passata? I single potrebbero trovare l'amore con qualcuno che condivide la loro prospettiva spirituale o visione del mondo, ma fai attenzione a una persona che ti accompagna per avvicinarsi a te. Per alcuni, una relazione a distanza o un'infatuazione per qualcuno di una cultura diversa potrebbe avere un ruolo nel quadro.

Carriera/Finanza: quando insegui un grande sogno, potresti usare il supporto. Il perspicace Mercurio nella tua casa dell'amicizia che contatta l'entusiasta Giove suggerisce che una persona saggia che ti conosce bene otterrà l'immagine che immagini e capirà cosa stai cercando di ottenere. Sarai incoraggiato dalla loro guida e sollevato dalla loro eccitazione per le tue idee. Non tutti apprezzeranno il percorso che stai percorrendo. Scegli con cura i tuoi confidenti.

Crescita personale/Spiritualità: sarai determinato a ottenere il riconoscimento poiché Venere e Marte contattano Eris nel tuo settore pubblico. Fai il possibile per assicurarti di non essere ignorato o ignorato, ma non essere troppo aggressivo.