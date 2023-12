Oroscopo di oggi 28 dicembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 28 dicembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 dicembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La paura può innescare un atteggiamento difensivo mentre il tuo sovrano, Marte, si scontra con Nettuno depotenziante. Sarai veloce a rimettere in sesto una persona se colpisce un nervo scoperto. Prima di reagire, chiediti perché ti senti minacciato o insicuro. È perché qualcuno sembra più intelligente o più ambizioso e competitivo di te? Anche tu hai i tuoi punti di forza. Identifica i talenti unici che hai da offrire. Ciò a cui presti attenzione cresce. Lasciare che la rabbia e il risentimento restino incontrollati può causare problemi quando Mercurio, Marte ed Eris si allineano. Meglio combattere per una causa che combattere contro qualcosa. Nella prima situazione sembrerai un guerriero, mentre nella seconda sembrerai un piantagrane.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il tuo spirito intraprendente ti aiuterà a manifestare il futuro che desideri? Le prospettive potrebbero apparire un po’ confuse poiché Marte autodidatta si quadra scoraggiando Nettuno nella tua casa degli obiettivi a lungo termine. Potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che desideri e ciò che è possibile. Avrai bisogno di aiuto per raggiungere i tuoi obiettivi. Hai il giusto sistema di supporto in atto? La mancanza di alleati può indicare che alcune persone pensano che i tuoi obiettivi non siano realistici. Un allineamento nervoso tra Mercurio, Marte ed Eris può suscitare risentimento riguardo al denaro o al sesso. Tutto va bene finché qualcuno non ti dà quello che vuoi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione può andare in tondo, soprattutto se c'è un problema che qualcuno vuole evitare. Potrebbero essere impiegate tattiche evasive quando Mercurio e Nettuno si scontrano. Ciò che senti potrebbe lasciarti con più domande che risposte. Fidati del tuo istinto se qualcosa non sembra giusto. Alcuni Gemelli potrebbero sentirsi obbligati a mentire se la loro reputazione è in gioco. Attento. Le tue parole potrebbero tornare a perseguitarti. Il sole nella tua zona di risorse condivise che si sincronizza con il fortunato Giove suggerisce che potresti beneficiare della generosità di qualcuno. Una benedizione potrebbe arrivare tramite il tuo partner, un alleato professionale o un istituto finanziario. Se hai bisogno di un favore, è il momento perfetto per chiederlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 DICEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro

Affrettare un incarico di lavoro può essere una ricetta per il disastro poiché il testardo Marte si scontra con il confuso Nettuno. Nella fretta di portare a termine le cose, potresti perdere la trama. Può essere frustrante rallentare il ritmo, soprattutto se si avvicina una scadenza. Tuttavia, esiste il pericolo reale che le cose possano andare storte se riesci a passare. Gli incidenti possono accadere quando si ha fretta. Conosci i tuoi limiti e affronta con calma un compito fisicamente impegnativo. Mentre Mercurio, Marte ed Eris si allineano, la rabbia può sorgere quando non ti è permesso fare le cose a modo tuo. Allo stesso modo, potresti provare risentimento quando i tuoi sforzi non vengono riconosciuti.