Oroscopo di oggi 28 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 28 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 28 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la mattina inizia in modo roccioso con la luna vuota, ovviamente. Avere a che fare con un amico bisognoso (forse un Acquario) potrebbe distrarre, ma a volte devi prenderne uno per la squadra. La tua guida pratica può portarli in pista.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona sentimentale che aspira a Marte nel tuo segno, sei completamente impegnato nella ricerca dell'amore. Non c'è tempo come il presente per dimostrare il tuo interesse. La fiducia è super sexy. Concediti il ​​discorso di incoraggiamento di cui hai bisogno per correre il rischio. Non hai niente da perdere mettendoti in gioco. Se si scopre che l'altra parte non è interessata, puoi passare a qualcuno che lo è. Chi non risica non rosica.

Carriera / Finanza: non sei a corto di talenti, ma sei in grado di fornire ciò che i superiori si aspettano? È un dilemma poiché Venere nella tua zona di creatività si scontra con l'autorevole Saturno. Se non dimostri le tue capacità uniche, le persone potrebbero chiedersi cosa hai veramente da offrire, mentre darti libero sfogo potrebbe significare non fare le cose da manuale. Cosa deve fare un Ariete intraprendente? Fai piccoli passi in una direzione audace e guarda cosa succede.

Crescita personale / spiritualità: parlare liberamente di un argomento che normalmente tieni per te può essere liberatorio. Un soggetto sensibile perde la sua presa su di te quando lo porti alla luce.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: volare sotto il radar può aiutarti a evitare di fare un passo falso. Ciò che può andare storto andrà storto quando la luna è vuota, ovviamente. Un Acquario nella tua cerchia potrebbe avere problemi più grandi da affrontare, quindi è improbabile che noteranno quello che fai.

Amore / amicizia: la domesticità assume un tono deliziosamente romantico mentre Venere nella tua zona di casa si allinea con il sexy Marte. Trascorrere una serata con il tuo partner non è mai stato così emozionante. Una deliziosa cena può essere il preludio di una notte indimenticabile. Se sei single, perché non spendere un po 'di tempo e denaro per sistemare il tuo spazio vitale? Ripulisci il disordine nella tua camera da letto e apporta alcune modifiche per segnalare all'Universo che sei pronto per un nuovo amore.

Carriera / Finanza: avere a che fare con un capo bisognoso all'inizio della giornata potrebbe far iniziare le cose in modo difficile. Una congiunzione Luna / Cerere può richiedere che tu sia attento a ogni loro esigenza. Forse dovresti considerarti fortunato ad essere così indispensabile. Saresti in una situazione molto peggiore se pensassero che non hai nulla di valore da offrire. Concentrarsi sul positivo ti aiuta a rimanere nel giusto stato d'animo.

Crescita personale / spiritualità: come adulto, sei libero di stabilire le tue regole su come vuoi vivere. Metti a tacere il tuo genitore interiore e fai ciò che ti sembra giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna vuota, ovviamente, nella tua casa di esplorazione, è intelligente attenersi a percorsi provati e veri. Che il tuo viaggio sia mentale o fisico, è facile perdersi. Non chiedere indicazioni ad un Acquario. Sono confusi quanto te.

Amore / amicizia: l' affascinante Venere allineata con Marte la rende una delle migliori notti dell'anno per socializzare. Contatta la tua squadra e pianifica di fare qualcosa di eccitante. Un incontro socialmente distante o un happy hour con chat video potrebbero essere divertenti. Può fornire la possibilità di incontrare persone nuove e intriganti. Stai all'erta per qualcuno che vuoi conoscere meglio. Potrebbero essere un potenziale interesse amoroso o il tuo prossimo migliore amico.

Carriera / Finanza: se hai bisogno di feedback su un'idea brillante, contatta la persona più intelligente ed esperta che conosci. Con l'esperto Mercurio nella tua zona di lavoro in linea con lo stratega Pallade, potresti beneficiare dei consigli di qualcuno che comprende tutti i dettagli. Potrebbero farti pensare a un compito in un modo completamente nuovo. Tutto ciò che serve è una piccola spinta per far girare le ruote dell'ispirazione.

Crescita personale / spiritualità: nutrire il proprio spirito è una parte essenziale della cura di sé. Trova il tempo per meditare, pregare o leggere il tuo testo di ispirazione preferito. Il tempo trascorso nella natura può anche essere rilassante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: le emozioni possono essere intense e travolgenti con il vuoto lunare all'inizio della giornata. Evitare le persone bisognose (come un Acquario) ti aiuterà a rimanere in equilibrio. Quando la luna si sposta in Pesci, sarai più disponibile emotivamente.

Amore / Amicizia: l'incontro della Luna in Acquario che nutre Cerere nella tua casa di intimità accende il desiderio di guarigione sessuale. Si spera che ci sia una persona speciale nella tua vita che può grattarti il ​​prurito. In caso contrario, potresti essere tentato di contattare il più vicino compagno di coccole. Non c'è niente di sbagliato in questo, a condizione di non confondere il sesso per amore. Goditela per quello che è e vai avanti.

Carriera / Finanza: la socievole Venere che si allinea con Marte nella tua zona di carriera è destinata a farti distinguere dalla massa. Il tuo status di star renderà le persone desiderose di scoprire di più su chi sei e cosa hai da offrire. Se stai pensando al progresso, è un ottimo momento per parlare con i superiori. L'impressione positiva che fai può aiutarti a mettere piede nella porta, ma ci vorrà sostanza per guadagnare un posto a tavola.

Crescita personale / spiritualità: ci saranno un sacco di idee divertenti e creative che vuoi esplorare quando la fantasiosa Luna Pesci e Mercurio si allineano. Annota alcune note in modo da poterle ricontattare in un secondo momento.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna vuota all'inizio della giornata, le cose possono diventare strane tra te e un compagno vicino (come un Acquario). Non preoccuparti. Più tardi, quando la luna si sposterà in Pesci, sarai più sensibile alle reciproche preoccupazioni.

Amore / amicizia: sexy e impertinente sono alcune delle parole che descrivono la tua atmosfera attuale. Con Venere nel tuo segno che si allinea con Marte, il tuo fascino e il tuo spirito di avventura sono un'enorme eccitazione. Se sei nel mercato per incontrare qualcuno di nuovo, ora è il momento. Esci e socializza o avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere. Mettiti in gioco e guarda cosa succede. Se accoppiato, un appuntamento emozionante con il tuo partner potrebbe essere super romantico. Pianifica di fare qualcosa di divertente.

Carriera / Finanza: potresti essere una star nella tua vita personale, ma sul lavoro sei solo un'altra ape operaia. Con la Venere indulgente nel tuo segno che si scontra con il laborioso Saturno, qualcuno potrebbe pensare che non stai tirando il tuo peso. Può sembrare incredibile considerando quanto fai di solito; tuttavia, oggi, tutti i segnali indicano che potresti telefonare. Quando le persone guardano, dovresti fingere di essere produttivo.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di sbagliato nel credere in te stesso. In effetti, può fare miracoli per elevare la tua autostima. La tua sensazione di fiducia farà sì che anche gli altri credano in te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna in Acquario ovviamente vuota all'inizio della giornata, ciò che può andare storto andrà storto. Anche un'attività di routine può diventare difficile da gestire. Non preoccuparti, nel corso della giornata, puoi contare su un simpatico Pesci per darti una mano.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa si surriscalda a porte chiuse mentre Venere e Marte si allineano. Probabilmente hai buone ragioni per mantenere una storia d'amore al ribasso. Non tutti hanno bisogno di essere al corrente dei tuoi affari privati. Forse sei coinvolto in uno scenario complicato? Se è così, è intelligente tenerlo nascosto. O forse sei arrivato a capire il valore di salvaguardare una relazione che significa molto per te.

Carriera / Finanza: la tua creatività può sentirsi soffocata quando l'appassionata Venere e il soffocante Saturno si scontrano. Questa energia conflittuale può rendere difficile esprimere appieno le tue idee. Puoi essere un pignolo per colorare all'interno delle linee, quindi forse sei un po 'troppo rigido con il tuo processo? Va bene per te sperimentare. A volte si verificano degli errori. Considerali un'opportunità per affinare la tua tecnica e diventare più abile in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: mangia cibo gustoso e nutriente, fai una passeggiata nel tuo ambiente naturale preferito e fai tutte le piccole cose che nutrono il tuo corpo, mente e spirito. Una fusione luna / Cerere nella tua zona benessere rende la cura di sé una priorità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua mattinata potrebbe essere un po 'traballante con la Luna dell'Acquario ovviamente vuota. Non sarai dell'umore giusto per diventare adulto, quindi concediti un po 'di tempo per giocare se puoi. In seguito, un amico Pesci solidale ti aiuterà a rimanere concentrato e in pista.

Amore / amicizia: che tu sia ad un appuntamento o con gli amici, sarà sicuramente una serata emozionante mentre Venere e Marte si allineano. Il tuo carisma e il tuo sex appeal sono fuori scala, facendo sì che alcune persone chiedano a gran voce di essere nella tua compagnia. È bello avere ammiratori. Tutti hanno bisogno di attenzioni speciali ogni tanto. È un momento opportuno per incontrare nuove persone. Sforzati di conoscere meglio qualcuno che ti incuriosisce. Chissà dove potrebbe portare?

Carriera / Finanza: puoi essere piuttosto attaccato al tuo modo di fare le cose. Tanto che resisterai a un'idea che segretamente trovi attraente. Non lasciare che uno spigoloso allineamento Venere / Saturno si frapponga tra te e la tua felicità. Potresti trarre vantaggio dall'ascolto di un collega che propone un piano fantastico. Chissà? Potresti anche divertirti se segui il programma.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo con i bambini può essere profondamente nutriente. Anche far giocare il tuo bambino interiore può essere terapeutico. L'allineamento di Luna / Cerere di oggi ti incoraggia a esplorare ciò che il bambino in te vorrebbe di più fare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: chiavi fuori posto, niente caffè e altri piccoli incidenti potrebbero rovinare la tua mattinata con la luna vuota, ovviamente. Potresti incolpare un Acquario per ciò che accade, ma non aiuterà la situazione. Più tardi, potresti trovare tutto piuttosto divertente.

Amore / amicizia: il fascino e il bell'aspetto saranno sufficienti per conquistare qualcuno? O hai bisogno di qualcosa di concreto da dire? Con Venere in contrasto con lo stoico Saturno nella tua zona di comunicazione, potrebbe essere difficile esprimere a parole i tuoi desideri. Forse sei preoccupato di diventare troppo pesante? O forse non sei pronto per aprirti? Non forzarlo. Saprai quando è il momento giusto per parlare.

Carriera / Finanza: il buon senso sociale, insieme a mosse audaci, ti rendono una forza con cui fare i conti. Con Venere e Marte che si allineano nelle tue zone di lavoro, le persone saranno ansiose di vedere cosa fai. Ora che hai l'attenzione di tutti, dovresti perseguire una nuova posizione o vendere a qualcuno un progetto o un'idea. Tutti vogliono attaccare il loro carro a una stella nascente. Non sarai sempre così popolare. Ottieni le risorse e il supporto di cui hai bisogno finché è ancora disponibile.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo ottiene una spinta quando la luna si sposta nei Pesci fantasiosi e nella tua casa di auto-espressione. Che tu sia un creativo o un consumatore, un profondo tuffo nelle arti sarà terapeutico.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è meglio evitare conversazioni serie nella prima parte della giornata. Con la luna vuota, naturalmente, è destinato a sorgere un malinteso. Trattare con un Acquario può essere particolarmente confuso. Chissà cosa sta succedendo davvero nella loro testa.

Amore / Amicizia: sei un tipo avventuroso e questo ti rende super sexy! Con Venere che si allinea con Marte nella tua casa di romanticismo, sarai pronto a rischiare con l'amore. È più interessante per te se comporta un po 'di sfida. Una relazione amorosa a distanza o un'avventura con qualcuno che proviene da una cultura o un background intrigante potrebbe essere quello che fa per te. Se sei in coppia, una fuga romantica o un appuntamento insolito possono renderti entusiasta di passare del tempo con il tuo partner.

Carriera / Finanza: le responsabilità finanziarie potrebbero minacciare di mettere un freno all tuo buon tempo mentre l'indulgente Venere si scontra con il responsabile Saturno nella tua zona monetaria. Sicuramente, non lascerai che questo ti impedisca di seguire un piano eccitante. Nonostante i tuoi modi spensierati, tendi a fare scelte finanziarie ragionevoli. Se cerchi le tue opzioni, potresti trovare un modo più economico per fare quello che vuoi fare.

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano che ti senti competitivo. Non importa cosa (o chi) stai cercando, la tua ricerca sarà più appagante se ti piace la tua ricerca e mantieni il senso dell'umorismo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente nella prima parte della giornata, è meglio evitare importanti trattative finanziarie e acquisti importanti. Un piccolo contrattempo potrebbe gettare una chiave nel lavoro, soprattutto se è coinvolto un Acquario. Salvalo per una data successiva.

Amore / amicizia: un'atmosfera sensuale è nell'aria mentre l'affettuosa Venere e il sexy Marte si allineano. È il tipo di serata che vuoi trascorrere a casa con il tuo appuntamento o partner. Prepara una cena deliziosa e tieni a portata di mano le tue bevande per adulti preferite. Non ci vorrà molto per metterti dell'umore giusto. Se sei single, considera cosa (o chi) potresti dover lasciare andare per fare spazio al nuovo amore. Se sei attaccato al passato, non sei disponibile come pensi.

Carriera / Finanza: quando la Luna dell'Acquario incontra Cerere che si prende cura di Cerere nella tua casa di denaro e beni, potresti essere ispirato a concederti la cura di te stesso. Vai avanti e vivi un po '. Ti meriti di concederti cose che nutrono il tuo corpo, mente e spirito. Non c'è fine alle tue responsabilità. Per funzionare ad alto livello è necessario riempire il serbatoio. Sei un essere umano, non una macchina.

Crescita personale / spiritualità: se hai l'abitudine di negarti il ​​piacere, è tempo di smetterla. Non c'è ricompensa per essere stoico e impedirti di provare gioia. Lascia che il tuo cuore sia nutrito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua mattinata potrebbe iniziare in modo traballante con la luna vuota ovviamente nel tuo segno. Piccoli contrattempi possono rendere difficile alzarsi e andare. È meglio rimandare le attività importanti a più tardi. Se hai bisogno di aiuto, un Pesci ti tirerà fuori da una marmellata.

Amore / Amicizia: se provi l'amore per qualcuno, non sarai in grado di tenerlo per te. Con l'affettuosa Venere che si allinea con lo spirito Marte nel tuo settore della comunicazione, sei obbligato a dire a qualcuno come ti senti. Non deve essere romantico. Potresti essere ugualmente motivato a far sapere a qualcuno quanto lo apprezzi. Ciò che va, torna. Le parole pronunciate dal cuore possono ispirare qualcuno a rispondere in modo gentile.

Carriera / Finanza: sei un filantropo in fondo, quindi non sorprende che farai di tutto per essere gentile e disponibile con qualcuno. Con la luna che incontra Cerere nel tuo segno, puoi essere piuttosto generoso e compassionevole. Anche se non lo fai per attirare l'attenzione o guadagnare punti sul posto di lavoro, è probabile che aumenti la tua stima negli occhi di un collega. Forse saranno ispirati a ripagarlo.

Crescita personale / spiritualità: perché perdere tempo a preoccuparsi delle opinioni degli altri? Quello che una persona pensa di te non sono affari tuoi. Ciò che conta di più è quello che pensi di te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: strani sogni possono rendere difficile una mattinata. C'è una strana atmosfera con il vuoto della luna all'inizio della giornata. Trattare con un Acquario evasivo non farà che aumentare la tua confusione. È meglio evitarli fino a dopo l'ora di pranzo.

Amore / amicizia: il prezzo che paghi per l'amicizia può sembrare piuttosto alto mentre Venere si scontra con l'esigente Saturno nel tuo settore sociale. Un favore qui e un favore là possono aggiungere fino a un colossale drenaggio di tempo ed energia. È intelligente stabilire dei limiti? O mettere il piede giù ti sembrerà scortese? Essere risoluti senza essere meschini invierà il messaggio giusto.

Carriera / Finanza: un piccolo fascino può fare molto per concludere l'affare su una questione di lavoro o denaro. Vale la pena usare tutto ciò che hai quando Venere e Marte si allineano. Le persone tendono ad essere generose e disponibili verso una persona che gli piace. È un ottimo momento per un colloquio per una nuova posizione. La tua atmosfera amichevole potrebbe far sentire un potenziale datore di lavoro che sei la persona giusta per il posto di lavoro. Una volta rotto il ghiaccio, puoi stupirli con le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: sei un tipo sensibile. Ciò significa che spesso assorbi l'energia a cui sei esposto. Ritirati in uno spazio tranquillo dove puoi accendere candele e incenso e ascoltare musica rilassante. Ti aiuterà a decomprimere.