Oroscopo di oggi 29 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso di Venere in Bilancia e nel tuo settore delle partnership segnala che attirerai persone con un serio interesse per la partnership. Fino al 22 settembre, le relazioni impegnate possono portare felicità e, in alcuni casi, prosperità. Il matrimonio e il fidanzamento sono favoriti. Nelle partnership romantiche e commerciali, potrebbe esserci un impegno reciproco a sfruttare al meglio la vostra connessione. È un momento eccellente per far salire di livello una storia d'amore occasionale in un accordo più esclusivo. Un trigono Venere-Plutone può innescare una grande intensità in un'amicizia o in una relazione. C'è un'atmosfera da cavalcata o morte con gli amici che ti fa sentire come se fossi connesso per sempre. Con un partner romantico, vorrai bloccarlo a lungo termine. Ora, ci darai dentro fino in fondo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua zona di lavoro segnala che le tue possibilità di ottenere un progetto o una posizione tanto desiderata sono alte. Fino al 22 settembre, la tua passione sarà impressionante e potrebbe convincere le persone che sei la persona giusta per il lavoro. Identifica ciò che ti entusiasma nel tuo campo di competenza ed esplora modi per incorporarne di più nella tua routine quotidiana. Se sei coinvolto in un flirt sul posto di lavoro, le cose potrebbero scaldarsi. Fai attenzione a mescolare affari e piacere. Un trigono Venere-Plutone accende la determinazione di affermarti come un attore importante nella tua comunità o nella tua cerchia professionale. Fletterai la giusta quantità di fascino e pressione per farti largo tra la folla.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa degli appuntamenti e dell'intrattenimento promette di rendere il tuo tempo libero più piacevole. Fino al 22 settembre, la tua atmosfera amichevole e giocosa ti renderà qualcuno che le persone vorranno conoscere. Fai della socializzazione la tua missione. Nelle prossime settimane, potresti incontrare l'appuntamento dei tuoi sogni. Appuntamenti divertenti e momenti di qualità con il tuo partner possono riaccendere il romanticismo. Cogli l'attimo e fai progetti speciali! Non puoi permetterti di lasciare la tua felicità al caso. Sotto un trigono Venere-Plutone, l'amore può essere un'esperienza che cambia la vita. Una fuga romantica, una storia d'amore a distanza o una connessione cuore a cuore con qualcuno di una cultura diversa potrebbero cambiare la tua visione di ciò che è possibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nel tuo regno domestico può portare amore e bellezza alla tua porta. Fino al 22 settembre, sarai ispirato a rendere il tuo spazio abitativo più caldo e invitante. È un momento eccellente per lanciare un progetto di ristrutturazione o acquistare splendidi mobili e decorazioni per la casa. Intrattenere familiari e amici potrebbe rientrare nei tuoi piani. Anche le feste romantiche a due possono essere deliziose. Sotto un trigono Venere-Plutone, farai di tutto per preparare la tua casa e il tuo cuore all'amore. Fuori il vecchio e dentro il nuovo! Un restyling della camera da letto segnalerà all'universo che sei pronto per un cambiamento radicale. Lasciar andare il passato può essere trasformativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi segnali che amore e piacere saranno nella tua mente. Fino al 22 settembre, cercherai modi per esprimere il tuo affetto alle persone speciali nella tua vita. Dolci scambi di messaggi di testo con il tuo partner o la tua cotta attuale potrebbero svolgere un ruolo nel programma. È un momento eccellente per incontrare nuove persone tramite i social media o un'app di incontri. Non dovrai cercare lontano per trovare qualcuno che vuoi conoscere. Sotto un trigono Venere-Plutone, le tue parole possono avere un impatto significativo su una relazione o un'amicizia. Anche il più piccolo atto di gentilezza può cambiare la vita

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'ingresso di Venere nella Bilancia e nella tua casa dei beni segnala che denaro, beni e opportunità potrebbero arrivare con poco sforzo. Fascino e cordialità possono ispirare le persone a fare cose carine per te. I vantaggi non scorreranno sempre così liberamente, quindi assicurati di mettere da parte un po' di soldi per i giorni difficili. Non lasciare che il desiderio di goderti i piccoli lussi della vita rovini il tuo budget. Più soldi possono significare più problemi se spendi oltre le tue possibilità. Sotto un trigono Venere-Plutone, l'autostima potrebbe salire di livello. Inseguire un partner potente potrebbe rientrare nei tuoi piani. Non tutti i Vergine sono così ambiziosi. Tuttavia, vorrai stare con una persona laboriosa che condivida la tua etica del lavoro e i tuoi valori.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

L'ingresso di Venere nel tuo segno potrebbe ispirarti a mostrare il tuo lato migliore. Fino al 22 settembre, ti divertirai a mettere in mostra il tuo gusto superbo e lo stile all'avanguardia. Rinnova il tuo guardaroba con articoli chic che riflettono il modo in cui vuoi essere visto. Un nuovo taglio di capelli o un restyling del colore possono aiutarti a perfezionare il look desiderato. Anche se non sei il tipo che segue le tendenze, ti sentirai forte quando indosserai cose che ami. Il trigono Venere-Plutone del giorno può renderti una forza con cui fare i conti. La sola determinazione può aiutarti a ottenere ciò che vuoi negli affari di cuore. Non c'è niente di più sexy di qualcuno che sa cosa vuole e fa di tutto per ottenerlo!

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa dell'auto-annullamento potrebbe segnalare complicazioni nella tua vita amorosa. Fino al 22 settembre, alcuni Scorpioni saranno coinvolti in attività extracurriculari, mentre altri si prenderanno una pausa dagli appuntamenti per chiudere e guarire vecchie ferite. Che tu faccia volontariamente un passo indietro o che le circostanze richiedano che tu tenga l'amore nascosto, è improbabile che la tua vita amorosa venga mostrata al pubblico. Un trigono Venere-Plutone potrebbe ispirare un cambiamento radicale nella tua vita privata. Potrebbe comportare lo sradicamento di ciò che non funziona più per fare spazio a qualcosa di nuovo. Per ora, tieni nascoste le tue intenzioni. Nessuno può interferire se non sa cosa stai combinando.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa della comunità segna un periodo d'oro per la tua vita sociale. Fino al 22 settembre, ti divertirai a trascorrere del tempo con gli amici e attirerai nella tua orbita persone nuove ed entusiasmanti. Se stai cercando l'amore, chiedi ai tuoi amici di presentarti a candidati adatti. Ti sentirai a tuo agio con qualcuno che è stato esaminato dalla tua squadra. In alcuni casi, l'amore può sbocciare tra te e un amico. Considera i pro e i contro prima di cambiare il tuo stato. Sotto un trigono Venere-Plutone, eserciterai una notevole influenza su amici e conoscenti. Il perfetto equilibrio tra fascino e forza può conquistare le persone, ma fai attenzione a non oltrepassare un limite.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa delle aspirazioni può fornire il fascino e la cordialità necessari per costruire connessioni nella tua comunità e nella tua cerchia professionale. Fino al 22 settembre, può essere vantaggioso socializzare con i colleghi e conoscersi in modo più personale. Non puoi mai avere troppi alleati al tuo fianco. Le relazioni che coltivi possono fornire un supporto inestimabile nelle settimane e nei mesi a venire. Mentre Venere si sincronizza con il potente Plutone, sarai l'attrazione principale. Il tuo carisma potrebbe catturare l'attenzione di una figura influente. Sei abbastanza esperto da sapere che creare le giuste connessioni può aumentare il tuo profilo pubblico. Non odiare il giocatore. Odia il gioco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa dell'avventura segnala che andrai lontano nella ricerca dell'amore. Fino al 22 settembre, alcuni Acquario si impegneranno in una relazione a distanza, mentre altri si innamoreranno di qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Sei aperto a vivere l'amore in un modo nuovo, quindi apprezzerai una persona con una nuova visione delle relazioni. Se sei in coppia, è un momento eccellente per una fuga romantica con il tuo partner. Sotto un trigono Venere-Plutone, sei un pugno di ferro in un guanto di velluto. Alcune persone saranno così colpite dalla tua dimostrazione di forza che ti lasceranno fare a modo tuo, ma non abusare del tuo potere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ingresso di Venere in Bilancia e nella tua casa dell'intimità segnala che la passione raggiungerà il culmine. Fino al 22 settembre, i tuoi poteri di attrazione saranno potenziati. Potresti incontrare qualcuno che ti trova impossibile da resistere. Il tuo carisma potrebbe attrarre denaro, regali e privilegi speciali da un ammiratore. Questi vantaggi potrebbero non comprare il tuo amore, ma possono sicuramente catturare la tua attenzione. Se in coppia, dai la priorità alle serate romantiche con il tuo partner. Il trigono Venere-Plutone del giorno potrebbe risvegliare desideri intensi. Il tuo appetito vorace potrebbe portare a una relazione amorosa segreta o a un'avventura audace a porte chiuse. Va bene finché c'è il consenso reciproco e sei consapevole delle potenziali conseguenze. O sei dentro o sei fuori.