Oroscopo di oggi 29 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 29 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 29 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti perplesso su quanto spendere per un'attività avventurosa o una ricerca spirituale o educativa. Non puoi sempre dare un prezzo all'ampliamento dei tuoi orizzonti. Un Toro esperto di soldi potrebbe avere suggerimenti su come farlo funzionare.

Amore / Amicizia: guarderai l'amicizia in un modo nuovo mentre il fedele Sole in Toro si allinea con la speranza Giove nel tuo settore sociale. Non c'è solo un modo per fare amicizia o mantenere le tue amicizie eccitanti. È entusiasmante esplorare nuovi modi per entrare in contatto e conoscere persone che condividono i tuoi interessi. Vedrai il valore di conoscere persone che sono un po 'diverse dalle persone verso le quali graviti tipicamente. Non sai mai chi potresti incontrare.

Carriera / Finanza: il messaggero Mercurio nella tua casa di beni che si allineano con il sensitivo Nettuno potrebbe fornire informazioni vitali su una questione che coinvolge denaro o beni. Presta attenzione a sogni, intuizioni e strane sincronicità. L'Universo può parlarti in una moltitudine di modi. La tua intuizione è aumentata ora, quindi quando prendi decisioni dovresti fidarti del tuo istinto. Se hai dei dubbi, una lettura con il tuo sensitivo preferito può farti sapere se sei sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: ti sentirai al sicuro nelle tue conoscenze e credenze mentre la saggia Luna Sagittario contatta i nodi. Tuttavia, puoi imparare molto conversando con qualcuno che si iscrive a un punto di vista alternativo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: trovare il punto giusto tra l'affermazione dei tuoi interessi e l'essere consapevoli dei bisogni degli altri è essenziale per la tua felicità. Non preoccuparti. Lo capirai. In caso contrario, un Sagittario non sarà timido nell'informarti dei suoi desideri.

Amore / Amicizia: la connessione psichica tra te e un amico può essere piuttosto potente a causa dell'allineamento Mercurio / Nettuno di oggi. Potete finire le frasi l'uno dell'altro ed essere sulla stessa pagina con le vostre idee. Non sorprenderti se ricevi una chiamata o un messaggio proprio mentre stavi pensando di contattarti. La tua intuizione su una nuova persona nella tua cerchia sociale potrebbe essere perfetta, quindi fidati del tuo intuito. Potresti vedere cose su di loro che gli altri non notano.

Carriera / Finanza: l' allineamento strategico di Mercurio con l'immaginativo Nettuno nella tua casa dei piani futuri ti incoraggia a formulare una visione per ciò che ti aspetta. Ogni risultato eccezionale inizia con un sogno. Qual è il tuo, toro? Lascia che la tua mente vaghi liberamente ed esplora piani selvaggiamente fantasiosi. Annota alcune note e fai una piccola ricerca. Man mano che arricchisci le tue idee, è probabile che ti venga in mente uno schema fattibile. Segui e vedi dove ti porta.

Crescita personale / spiritualità: c'è più di un modo per raggiungere i tuoi obiettivi di vita. Ti sentirai ottimista riguardo alle tue opzioni mentre il sole nel tuo segno mostra entusiasmo Giove. Un'idea creativa merita uno sguardo più attento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'affinità che senti con gli altri è reale. Con la luna che attraversa la tua casa di interazioni faccia a faccia, farai il possibile per trovare un terreno comune con gli altri. Connettersi con un Sagittario sarà semplice, mentre la comprensione di un Gemelli richiederà uno sforzo maggiore.

Amore / Amicizia: l'entusiasta Luna Sagittario nella tua casa di collaborazione che si scontra con uno stellium di pianeti nel tuo regno dietro le quinte può farti riflettere su quanta fede dovresti riporre nella tua vita amorosa. Non vorresti essere prematuro o presuntuoso. Allo stesso tempo, non puoi fare a meno di sentirti un po 'fiducioso. Alcune questioni devono ancora svilupparsi completamente. Pertanto, potrebbe essere troppo presto per effettuare una chiamata. Per ora, sii tranquillamente ottimista riguardo ai tuoi potenziali clienti.

Carriera / Finanza: il messaggero Mercurio nella tua dodicesima casa esoterica allineandosi con l'intuitivo Nettuno nella tua zona di carriera potrebbe fornire un'anteprima psichica delle attrazioni in arrivo. Un sogno preveggente potrebbe essere informativo o potresti semplicemente avere un'idea di dove stanno andando le cose. Ognuno ha il proprio sistema personale di segni e simboli. Ascolta quelli che hanno un significato per te. Se hai difficoltà a capirlo, chiedi conferma a un sensitivo di cui ti fidi.

Crescita personale / spiritualità: impegnarsi in una pratica spirituale può essere profondamente soddisfacente poiché il Sole in Toro nella tua mistica dodicesima casa contatta il benevolo Giove nella tua zona di coscienza superiore. Esplora modi creativi per partecipare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: l' esercizio, la dieta e le routine di benessere potrebbero essere rapidamente dimenticati quando sei impegnato a socializzare e uscire con la tua squadra. Divertiti e non stressarti. Quando sei pronto per rimetterti in carreggiata, chiedi consiglio a un Sagittario che risparmia il fitness.

Amore / Amicizia: i tuoi amici e gruppi a cui partecipi possono essere sorprendentemente generosi e di supporto. Un angolo creativo tra il fedele Sole in Toro nel tuo settore sociale e l'auspicio Giove ti consiglia di mantenere una mente aperta riguardo a ciò che le persone sono in grado e disposte a offrire. Se hai bisogno di un grande favore, è il momento opportuno per pubblicarlo. L'Universo (e i tuoi amici) potrebbero rispondere alla chiamata in modo inaspettato.

Carriera / Finanza: Mercurio nella zona dei tuoi gruppi in linea con l'immaginativo Nettuno dice che farai il tuo brainstorming più creativo con una squadra. La magia si verifica quando unisci i tuoi talenti, esperienza e risorse. Ti sentirai ispirato dai contributi che tutti danno. Può aiutarti a valutare la forza delle tue idee. È un ottimo momento per fare ricerche e saperne di più su un argomento di interesse. Una conversazione con un mentore che comprende i tuoi talenti e i tuoi obiettivi potrebbe essere incoraggiante.

Crescita personale / spiritualità: sotto un allineamento luna / nodi, telefonerai con compiti familiari piuttosto che spingerti a imparare cose nuove e migliorare le tue abilità. Non è questo il modo per crescere. Prova un po 'di più.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Casa può darti il ​​conforto rifugio che cerchi mentre la luna attraversa il tuo regno domestico. Ciò a condizione che tu non ti distragga troppo da quello che sta succedendo alle persone (come un Toro) che sono al di fuori dei confini della tua bolla.

Amore / Amicizia: l'intimità emotiva o sessuale potrebbe sembrare un po 'troppo vicina per il comfort mentre il Sole in Toro si scontra con il losco Nettuno nella tua appassionata ottava casa. Avvicinarsi a qualcuno potrebbe innescare problemi che ti rendono esposto e vulnerabile. Se non lo senti, non forzarlo. Premi il pulsante di riavvolgimento sulla tua relazione e ripeti i passaggi che possono aiutarti a costruire il livello di fiducia di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: ti senti super potente quando puoi mettere a frutto le tue capacità e dimostrare competenza in quello che fai. Con Plutone retrogrado nella tua casa di lavoro fino al 6 ottobre, sei invitato a riflettere se sei tu a governare il tuo lavoro o il tuo lavoro ti governa. Quest'ultimo può renderti vulnerabile a malattie e infortuni legati allo stress. Usa questa fase retrograda per rivedere la tua routine lavorativa e il tuo regime quotidiano di auto-cura. Sviluppa strategie solide che ti rimettono al comando.

Crescita personale / spiritualità: "Il silenzio è d'oro" è una buona regola pratica. Soprattutto quando le tue parole possono attirare attenzioni o censure indesiderate. Con Mercurio in contrasto con l'ostile Marte, non si sa come potrebbero atterrare le tue parole.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il tuo desiderio di comfort e sicurezza potrebbe essere in contrasto con il desiderio di avventura. Per quanto provi, non puoi resistere all'impulso di cambiamento. Invece di fare un passo da gigante, fai piccoli passi in una nuova direzione. Chiedi a un Toro fidato di tenerti per mano.

Amore / amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso sul quadro generale può rivelare che stai pensando sulla stessa linea. L'espressivo Mercurio che si allinea con l'empatico Nettuno nella tua zona di collaborazione può mettere i tuoi cuori e le tue menti in sincronia. Ricorda solo che nel segmento fantasy del programma di relazione, stai provando realtà diverse per dimensione. Solo il tempo dirà cosa si attacca. Quindi, non dovresti prendere ciò che viene detto come qualcosa di scritto nella pietra. Se sei single, riscrivi la tua lista dei desideri di coppia.

Carriera / Finanza: il laborioso sole nel Toro nella tua espansiva nona casa che si allinea con l'entusiasta Giove può ispirarti a ramificarti. È un momento opportuno per esplorare le tue opzioni e determinare dove vuoi crescere. I tuoi piani potrebbero richiedere di migliorare la tua istruzione o espandere le tue capacità. Dal tuo attuale punto di osservazione, potrebbe sembrare impossibile. Tuttavia, se lo fai sul serio, troverai un modo per farlo accadere.

Crescita personale / spiritualità: l'allineamento della luna / dei nodi di oggi segnala che il tuo attaccamento ai comfort delle creature e alle persone familiari è forte. Può anche essere soffocante. Forse è ora di provare qualcosa di nuovo?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: può essere difficile sentirsi emotivamente e finanziariamente sicuri quando altre persone sono coinvolte nei tuoi affari. È la vita. A meno che tu non sia un recluso totale, è qualcosa con cui devi convivere. Trova un modo per essere in pace con un Toro imprevedibile.

Amore / Amicizia: con Plutone in transito in transito nella tua casa e nel regno familiare, devi sentire di essere il padrone del tuo dominio. Plutone in retrogrado fino al 6 ottobre ti invita a rivedere la tua casa fisica e le relazioni in essa contenute. È il momento perfetto per partecipare a riparazioni posticipate e progetti di ristrutturazione bloccati. Allo stesso modo, qualsiasi problema con i membri della famiglia dovrebbe essere affrontato frontalmente. La pulizia dell'aria crea lo spazio per ricostruire relazioni più sane e più felici.

Carriera / Finanza: potresti sentire di dover proteggere la tua proprietà intellettuale mentre il comunicatore Mercurio si scontra con il guerriero Marte nella tua carriera e nel settore della reputazione. La paura che qualcuno possa approfittare del tuo lavoro e rubarti il ​​fulmine potrebbe metterti sulla difensiva. Le tue preoccupazioni possono o non possono essere giustificate. Per essere al sicuro e per sedare la tua ansia, potresti voler tenere le tue idee per te per ora.

Crescita personale / spiritualità: non puoi controllare cosa faranno gli altri. Tuttavia, puoi scegliere come consentire alle loro azioni di avere un impatto su di te. Cerca di ricordare che sei il padrone della tua mente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti lottare con quanta considerazione devi dare agli altri mentre vai avanti con un progetto importante. Prima di fare il passo successivo, dovresti considerare come gli altri (un Toro, forse) potrebbero essere influenzati dai tuoi piani.

Amore / Amicizia: un piano creativo per la tua casa e la tua vita familiare o relazione può unirsi bene mentre il diligente Sole in Toro e l'entusiasta Giove si allineano. Può comportare la ramificazione in qualche modo o fare qualcosa su una scala più impressionante. Ti divertirai a tramare con il tuo partner o con i membri della tua famiglia per realizzare il tuo sogno. Anche gli agenti solisti apprezzeranno il livellamento del loro scenario domestico. Pensare in grande.

Carriera / Finanza: la tua creatività è migliorata quando Mercurio mentale si allinea con l'immaginativo Nettuno nella tua casa di autoespressione. Questa energia supporta la collaborazione, quindi trarrai vantaggio dalla collaborazione con un collega intelligente che pensa come te. Quando metti insieme le tue teste, puoi inventare qualcosa di piuttosto unico. Sarà divertente rimbalzare i tuoi pensieri su di loro e ricevere feedback che ti aiuteranno a perfezionare le tue idee. Potresti anche scoprire di essere molto in sintonia con i clienti e importanti alleati professionali.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere ispirato a risolvere un problema complicato mentre la benevola Luna Sagittario e il guaritore ferito Chirone si allineano. Potrebbe comportare la correzione di un errore o il licenziamento di qualcuno per un reato minore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: quando la luna attraversa il tuo segno, è imperativo che tu lo faccia. Gli allineamenti planetari della luna suggeriscono che alcune persone potrebbero non capire cosa stai facendo. Stasera, un Pesci potrebbe sentire che hai delle spiegazioni da dare.

Amore / Amicizia: Mettere i bisogni degli altri davanti ai tuoi non verrà naturale quando la luna incontra il nodo sud nel tuo segno. Preferiresti di gran lunga essere nel tuo mondo, con la tua piccola avventura. Prima o poi, vorrai che qualcuno sia lì per te. Ecco perché è un'idea intelligente essere attenti e interessarsi maggiormente alle vite delle persone a cui sei più vicino.

Carriera / Finanza: il mercurio espressivo nella tua casa di lavoro che si allinea con il creativo Nettuno è una chiamata per discutere alcune delle tue idee più fantasiose sulla tua vita lavorativa. Potresti voler fare un brainstorming su un progetto con un collega. Oppure potresti essere ispirato ad adottare un approccio creativo a un'attività di routine. È un ottimo momento per consultare qualcuno che può aiutarti a valutare le tue capacità e offrire indicazioni su come trovare una nuova posizione. Tieni a mente il tuo finale di gioco mentre pianifichi le tue prossime mosse.

Crescita personale / spiritualità: offrire il perdono non sarà un grosso problema poiché la luna nel tuo segno si allinea con il guaritore ferito Chirone. Non significa che condoni un cattivo comportamento. Significa che sei pronto a lasciarlo andare e andare avanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna che transita nella tua sfuggente dodicesima casa, potresti accontentarti di rimanere all'oscuro di certe questioni. Anche se, se sei ossessionato da questo, faresti meglio a fare qualcosa al riguardo. Un Gemelli potrebbe essere in grado di fornire chiarezza.

Amore / amicizia: quando ti piace qualcuno, non lascerai che una piccola cosa come il denaro ostacoli il modo di fargli divertire. Un bizzarro allineamento tra il Sole in Toro nella tua zona di appuntamenti e il generoso Giove suggerisce che troverai un modo creativo per trattare il tuo interesse amoroso come una regina o un re. Anche senza vantaggi speciali, il tuo entusiasmo può essere sufficiente per far innamorare qualcuno di te.

Carriera / Finanza: con l'intelligente Mercurio in aspetto fantasioso Nettuno nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi, i tuoi poteri creativi sono aumentati. Sarai nella zona quando lavorerai a un progetto che può beneficiare di intuizioni intuitive e talento artistico. Anche se ciò su cui stai lavorando è piuttosto banale, la tua capacità di vedere più a fondo la questione sarà utile. Se stai collaborando, un'atmosfera simpatica con il tuo partner può creare un'esperienza positiva e produttiva.

Crescita personale / spiritualità: non puoi cambiare il passato. Anche se puoi cambiare il modo in cui permetti che abbia un impatto sul tuo futuro. Un allineamento luna / Chirone fornisce un momento opportuno per fare un passo importante verso la guarigione e la rivendicazione del tuo potere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l'impulso di socializzare può competere con il desiderio di trascorrere del tempo a casa mentre la luna si scontra con i pianeti nel tuo regno domestico. Non lasciare che un amico Sagittario monopolizzi il tuo tempo. Le persone care potrebbero essere ansiose di connettersi con te.

Amore / Amicizia: il Sole in Toro nella tua casa e nel regno familiare che si allinea con l'allegro Giove nel tuo segno porta calore e generosità ai tuoi rapporti con i tuoi cari più stretti. Potresti rivolgerti a loro per il saggio consiglio che solo la famiglia e i membri della tribù prescelta possono fornire e viceversa. Le persone tendono ad essere un po 'più aperte ora, quindi è probabile che l'accettazione e l'amore saranno offerti gratuitamente.

Carriera / Finanza: un allineamento tra l'astuto Mercurio nel tuo regno domestico e il sensitivo Nettuno nella tua casa dei beni accresce la tua comprensione dei bisogni della casa e della famiglia e del modo migliore per soddisfarli. Con un po 'di finanziamento creativo, troverai un modo per finanziare i tuoi piani. Ascolta la tua intuizione. Potrebbe indirizzarti verso una vendita o aiutarti a rintracciare un oggetto per la tua casa che stavi cercando.

Crescita personale / spiritualità: una parola gentile può fare molto per riparare un'amicizia poiché la Luna Sagittario nel tuo settore sociale si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione. Non sottovalutare il potere del linguaggio. Quello che dici può guarire ed elevare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 29 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: usa la mattina per studiare, espandere la tua mente, imparare e per espandere mentre la Luna in Scorpione si armonizza con la tua energia dei Pesci e attiva la tua nona casa della mente superiore. A mezzogiorno, la luna si sposta in Sagittario e quadra i tuoi pianeti natali in Pesci. Potrebbe sembrare scomodo, ma non è niente che non puoi gestire, soprattutto se trascorri un po 'di tempo tranquillo nella natura e hai la possibilità di riorganizzarti. Se hai voglia di compagnia, invita uno Scorpione a unirsi a te. Sono abili nell'arte del silenzio e della presenza.

Amore / Amicizia: Marte accende le cose nella tua quinta casa di amore e passione e si scontra con la luna. Le persone sono emotive, sensibili, egoiste ed esigenti durante questo transito, quindi considera di dare loro un ampio spazio finché non passa. Potrebbe essere più saggio camminare per il campo di battaglia piuttosto che uscirne.

Carriera / Finanza: la tua decima casa di carriera, risultati e riconoscimenti è illuminata dalla Luna in Sagittario e la quadratura di Giove porta fortuna e successo materiale. Stai alla ricerca di un'opportunità di carriera che ti aiuti ad avanzare. Quando arriva, salta a bordo. Non lasciare che il treno lasci la stazione senza di te!

Crescita personale / spiritualità: l' affidabilità è importante, anche se a volte è noiosa. Onorare la tua parola riguarda l'integrità personale e questo è qualcosa che viene creato un passo, una decisione, un'azione alla volta.