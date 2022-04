Oroscopo di oggi 29 aprile 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 29 aprile 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 29 aprile 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'energia è intensa alla vigilia di un'eclissi solare. Puoi agitarti mentre la luna incontra l'eccitabile Eris nel tuo segno. Non dovresti agire per passione o indignazione improvvise. Le cose non sono chiare, specialmente quando si ha a che fare con una Bilancia.

Amore/Amicizia: potresti pensare di capire come ti senti nei confronti di una persona o di una situazione poiché il perspicace Mercurio si allinea con la percettiva Pallade nel tuo segno. È più complesso di quanto immagini e ci sono strati che devi ancora scoprire.

Carriera/Finanza: Mercurio che entra in Gemelli intelligenti darà una spinta ai tuoi poteri mentali. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio girerà dentro e fuori questo segno fino al 5 luglio. È il momento perfetto per progetti che coinvolgono l'apprendimento, l'insegnamento, la scrittura o il parlare in pubblico. Mercurio governa anche l'acquisto e la vendita, rendendolo un momento fruttuoso per negoziare accordi e attività commerciali. Tuttavia, nuove iniziative dovrebbero essere evitate durante la fase retrograda (a partire dal 10 maggio). Quel periodo è più adatto per le revisioni.

Crescita personale/spiritualità: il raggiungimento dello status e del successo che desideri dipende da come gestisci il potere e ti relazioni con coloro che lo esercitano. Con il magistrale Plutone retrogrado fino all'8 ottobre, sei incoraggiato a fare un tuffo nel modo in cui sei influenzato da genitori, capi e figure influenti. Quanto controllo esercitano sulle scelte che fai? Reclamare il tuo potere ti darà un maggiore controllo sul tuo destino.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: puoi essere incredibilmente irritabile quando la Luna dell'Ariete incontra Eris scontenta e si allinea con Saturno inflessibile. Non sempre paga essere così inflessibili. Trattare con determinati individui (come la Bilancia) è già abbastanza difficile così com'è. Perché peggiorare le cose?

Amore/Amicizia: i vecchi schemi relazionali potrebbero essere rafforzati man mano che la luna e il nodo sud si allineano. Sarai attratto da ciò che ti è familiare anche se non ti serve più. Probabilmente sarebbe nel tuo interesse pensare di fare un cambiamento.

Carriera/Finanza: con l'ingresso di Mercurio in Gemelli e nella tua zona di guadagno, si parlerà molto di finanze. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio girerà dentro e fuori questo segno fino al 5 luglio. Potresti chiedere un aumento o esplorare nuovi flussi di reddito. L'energia del mercurio può fornire l'abilità richiesta per acquistare e vendere beni o proprietà. Nuove iniziative dovrebbero essere evitate durante la fase retrograda che inizia il 10 maggio.

Crescita personale/Spiritualità: quando la tua vita è guidata da principi forti, fornisce un senso di potere. Con Plutone retrogrado nella tua casa di coscienza superiore fino all'8 ottobre, sei incoraggiato a fare un tuffo profondo nell'influenza esercitata da insegnanti, mentori e guide spirituali. Stai seguendo ciecamente i principi che sposano? O stai usando la loro conoscenza per accendere la tua saggezza interiore? Il tuo potere in definitiva risiede nella tua capacità di discernere la verità per te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il tuo idealismo potrebbe essere messo alla prova quando la luna incontra la combattiva Eris e si allinea con il pessimista Saturno. Non lasciare che l'oscurità di un momento colori l'intera giornata. Lascia che un Leone o un Sagittario ottimisti ti trasformino in una prospettiva più solare.

Amore/Amicizia: L'equilibrio tra dare e avere nelle relazioni può essere un affare sbilenco. Oggi, Plutone diventa retrogrado nel regno che governa ciò che ricevi dagli altri: emotivamente, sessualmente e finanziariamente. Fino all'8 ottobre, sei incoraggiato a riesaminare in che modo la dipendenza determina la quantità di controllo che gli altri hanno su di te. Esiste uno scambio equo? O stai facendo compromessi indesiderati? Usa questo periodo per recuperare il potere perduto e ristabilire l'equilibrio nelle tue relazioni più importanti.

Carriera/Finanza: il tuo sovrano, Mercurio, entrando nel tuo segno, migliora la comunicazione. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio girerà dentro e fuori il tuo segno fino al 5 luglio. Sarai impegnato in rete e condividerai idee e informazioni. Il feedback sarà stimolante e può informarti meglio su questioni importanti. Non c'è momento migliore per lanciare progetti legati alla comunicazione. Le persone vivranno con le tue idee e la consegna abile. Nuove iniziative dovrebbero essere evitate durante il retrogrado che inizia il 10 maggio.

Crescita personale/Spiritualità: un sogno, un'intuizione o una sincronicità potrebbero fornire un lampo di visione del tuo futuro come Mercurio nel tuo regno subconscio e l'allineamento percettivo di Pallade. Lascia che ti ispiri a creare un piano per manifestare ciò che desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 APRILE 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: si può essere tentati di fare i capricci quando la Luna dell'Ariete incontra la tempestosa Eris. Tutti gli occhi sono puntati su di te. Quindi, probabilmente dovresti comportarti come se tutti stessero guardando. Una Bilancia ignara non saprà come gestirti se erutti.

Amore/Amicizia: a causa del transito di lunga data di Plutone nella tua zona di unione, le relazioni esercitano una notevole influenza sulla tua vita. Plutone, retrogrado fino all'8 ottobre, ti invita a condurre un'analisi approfondita delle tue connessioni più importanti. Usa questo periodo per rivedere ciò che non funziona e creare spazio per una nuova crescita. Ciò può comportare il superamento di un territorio intimidatorio e l'affrontare emozioni preoccupanti come la gelosia e l'ossessività. Consideralo parte del mantenimento necessario per mantenere le relazioni in uno stato sano.

Carriera/Finanza: con l'ingresso di Mercurio nei Gemelli e nel tuo regno interiore, farai del tuo meglio per complottare e pianificare a porte chiuse. A causa di un imminente retrogrado, Mercurio girerà dentro e fuori questo segno fino al 5 luglio. La maggior parte delle persone probabilmente non saprà cosa stai combinando. In effetti, potresti spesso sentirti all'oscuro dei tuoi affari. Questo tempo sarà speso al meglio per acquisire una comprensione di ciò che ti guida.

Crescita personale/Spiritualità: nei prossimi mesi sarai profondamente introspettivo. La terapia, la meditazione o il lavoro onirico potrebbero essere alcuni degli strumenti che utilizzi per acquisire autocomprensione. Sarà utile scoprire cosa ti fa spuntare.