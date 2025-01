Oroscopo di oggi 29 gennaio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 gennaio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova in Acquario progressivo e nella tua undicesima casa ti invita a riconsiderare i tuoi piani per il futuro. Non puoi fare a meno di essere fiducioso con Giove benefico a bordo. Cogli l'attimo e punta alle stelle! Amici, conoscenti e gruppi utili giocheranno un ruolo importante nei tuoi piani. È un momento eccellente per rinnovare i legami e creare connessioni con individui lungimiranti che possono aiutarti nel tuo viaggio. Una congiunzione Mercurio-Plutone segnala che gli amici possono esercitare un'influenza considerevole su di te. Può essere utile ascoltare i suggerimenti degli altri, ma assicurati che i tuoi piani siano i tuoi. Non lasciarti costringere a fare qualcosa che non sei sicuro di voler fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova nell'Acquario pionieristico e nella tua casa dell'eredità ti invita a stabilire nuovi obiettivi professionali. È il momento migliore dell'anno per considerare dove sei diretto e determinare come vorresti lasciare il segno nei prossimi 12 mesi. La presenza del benefico Giove suggerisce che c'è un enorme potenziale finanziario. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa darà i suoi frutti nell'anno a venire, quindi fai attenzione a dove investi il ​​tuo tempo e la tua energia. Una congiunzione Mercurio-Plutone indica che le tue parole possono avere un impatto enorme. Sii diretto quando parli con una persona che ha il potere di plasmare il tuo destino.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova nell'Acquario lungimirante e nella tua casa dell'esplorazione ti invita ad ampliare i tuoi orizzonti fisici e intellettuali. È il momento migliore dell'anno per stabilire intenzioni su dove e come vuoi crescere nei prossimi dodici mesi. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare i percorsi che intraprenderai verso l'avventura e l'apprendimento nell'anno a venire. L'istruzione superiore, la spiritualità e i viaggi a lunga distanza possono essere eccellenti veicoli per la crescita personale. La congiunzione Mercurio-Plutone del giorno conferisce un magistrale dominio della conoscenza e ti supporta nel trasmetterla a un vasto pubblico. Le informazioni che trasmetti possono avere un impatto enorme e possono trasformare il modo in cui alcune persone vedono il mondo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Tendi ad essere un'anima avventurosa per natura, Cancro. Oggi il desiderio di fare qualcosa che non hai mai fatto prima potrebbe essere travolgente. Potresti giocare con idee stravaganti come imparare a fare paracadutismo o bungee jumping. Probabilmente non andrai così lontano, ma potresti optare per qualcosa come il rafting o l'arrampicata in montagna. Hai molte opzioni aperte a te. Pensaci.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

La Luna Nuova in Acquario e la tua casa della partnership ti invitano a migliorare la tua esperienza relazionale. È il momento migliore dell'anno per valutare lo stato dei tuoi incontri individuali più importanti e determinare dove potresti trarre beneficio dai miglioramenti. Sii proattivo nel coltivare la connessione romantica e professionale che desideri. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali relazioni sbocceranno nell'anno a venire. La congiunzione Mercurio-Plutone del giorno segnala una determinazione tenace ad arrivare in fondo a un problema relazionale. Questa vibrazione intensa può dare alle tue parole un peso che fa sapere alle persone che fai sul serio. C'è una linea sottile tra essere curiosi e lanciare un interrogatorio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

La Luna Nuova in Acquario progressivo e la tua casa del lavoro ti invitano a migliorare il tuo gioco lavorativo. È il periodo migliore dell'anno per prendere misure per migliorare le tue competenze e aggiornare la tua esperienza lavorativa quotidiana. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi agisci tenendo a mente i tuoi obiettivi per il 2025. La congiunzione Mercurio-Plutone del giorno segnala che sarai un ricercatore o un investigatore eccellente, rendendolo il giorno perfetto per pianificare il tuo prossimo grande progetto o cambio di lavoro. Sarai incredibilmente scrupoloso nel reperire le informazioni di cui hai bisogno. Non c'è molto che possa sfuggire al tuo occhio d'aquila. La tua attenzione ai dettagli è perfetta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

La Luna Nuova in Acquario e il regno che governa i bambini, la creatività, gli hobby, l'intrattenimento e il romanticismo segnalano un rinnovamento per le attività che inducono gioia. È il periodo migliore dell'anno per impegnarsi con persone e attività che accendono la felicità. I ​​semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa sboccerà nell'anno a venire, quindi assicurati di dare priorità al piacere e al gioco. La congiunzione Mercurio-Plutone del giorno suggerisce che potresti tentare di imporre la tua volontà agli altri e costringerli ad adattarsi alla tua idea di un buon momento. Un'atmosfera di controllo è un modo garantito per rovinare un buon momento. Accogli il contributo delle persone con cui esci. Meritano di avere voce in capitolo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

La Luna Nuova in Acquario e il tuo regno domestico incoraggiano un nuovo inizio nella tua vita privata. È il periodo migliore dell'anno per impegnarsi in progetti familiari e progetti di miglioramento della casa. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa attecchirà nell'anno a venire, quindi tieni a mente i tuoi obiettivi per il 2025. Con una congiunzione Mercurio-Plutone, è probabile che tu sia ossessionato da una preoccupazione domestica o familiare. Non abbandonerai la questione finché non avrai capito cosa è cosa. Potrebbe portare a un Q&A indagatore con una parte coinvolta. Ricorda che è una conversazione e non un interrogatorio. Le persone sono più propense a collaborare quando sei cortese e rispettoso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

La Luna Nuova nell'Acquario dalla mentalità aperta e nella tua terza casa segnala un rinnovato interesse per ciò che sta accadendo nel tuo ambiente immediato. È un momento eccellente per presentarti a nuovi vicini e trascorrere più tempo a relazionarti con fratelli e amici vicini. Piccoli gesti che aiutano a costruire una rete locale si riveleranno utili. Questo regno governa anche la comunicazione, rendendolo un momento eccellente per impegnarsi in un progetto di scrittura. Che tu sia un romanziere in erba o voglia semplicemente tenere un diario, ora è il momento di iniziare. Una congiunzione Mercurio-Plutone segnala che sarai super ossessivo. Questa vibrazione si presta bene anche alla ricerca e all'indagine. Sarai implacabile nella tua ricerca di informazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

La Luna Nuova nell'Acquario lungimirante e nella tua casa dei beni ti invita a implementare nuove strategie innovative per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. È il periodo migliore dell'anno per valutare le questioni finanziarie e determinare quali sono le tue priorità per il prossimo futuro. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero determinare cosa darà i suoi frutti nei prossimi dodici mesi, quindi sii consapevole delle decisioni che prendi. Con una congiunzione Mercurio-Plutone, potresti credere che nessuno sia più astuto di te quando si tratta di questioni materiali. Dovrai comprendere tutti i dettagli di una negoziazione in sospeso per ottenere il sopravvento. Fai i compiti prima di procedere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Il desiderio di migliorare l'aspetto della tua casa potrebbe improvvisamente venirti in mente oggi, Acquario. Che tu stia pianificando di ristrutturare, sistemare il giardino, rinnovare l'arredamento o semplicemente fare una pulizia approfondita, probabilmente prenderai il toro per le corna e non ti concentrerai su nient'altro. I risultati parleranno da soli. Chiedi ai familiari di aiutarti. Non vorrai essere troppo stanco per goderti ciò che hai fatto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 29 GENNAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

La Luna Nuova in Acquario e la tua casa di isolamento ti invitano a riposare e ringiovanire. Non c'è momento migliore per dare priorità alle attività che ti consentono di rallentare e ricaricare il serbatoio. Prendere le distanze dal ritmo frenetico della tua vita quotidiana può essere rinvigorente. Può prepararti a un nuovo inizio nella vita dopo il tuo prossimo compleanno. I semi che pianti nelle prossime due settimane potrebbero stabilire il tono di come ti rilasserai nell'anno a venire, quindi sii consapevole delle attività a cui dai priorità. Sotto la congiunzione Mercurio-Plutone del giorno, un'incessante auto-indagine può aumentare la tua ansia. Rilassati, Pesci. Non hai bisogno di metterti sotto pressione per capire tutto.