Oroscopo di oggi 29 settembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 29 settembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 settembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua intuizione è perfetta. In tutte le cose, può guidarti se glielo permetti. Se non ti fidi di quello che senti, chiedi la sua opinione a un amico Pesci empatico. Probabilmente verificherà che il tuo istinto è sempre stato sui soldi.

Amore / amicizia: meglio stare attenti a ciò che chiedi! Soprattutto se una relazione impegnata è in cima alla tua lista dei desideri. Con il Sole della Bilancia nella tua zona di collaborazione che si oppone a Chirone ferito nel tuo segno, aprire il tuo cuore a qualcuno può significare rivelare le tue vulnerabilità più profonde e difetti di carattere. Ognuno ha dei difetti. Non c'è bisogno di fingere di essere un modello di perfezione. Sappi che sei perfettamente adorabile esattamente come sei.

Carriera / Finanza: oggi, Saturno disciplinato termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua carriera e la tua zona di reputazione. Negli ultimi mesi hai imparato lezioni fondamentali su come relazionarti con le persone al potere e su come esercitare la tua stessa autorità. Andando avanti, sarai più preparato a guadagnarti il ​​rispetto e ad avere il tuo posto a tavola. Non c'è momento migliore per affermarsi nel proprio campo e lavorare per raggiungere un traguardo importante. Il duro lavoro e la perseveranza ti porteranno lì.

Crescita personale / spiritualità: Roma non è stata costruita in un giorno. Con Marte guidato in quadratura con Saturno, dovrai imparare a rallentare e mantenere la rotta. Ce l'hai in te anche se non pensi di farlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la vita diventa pazza, hai bisogno di un amico leale e amorevole a cui puoi rivolgerti per ricevere supporto. Un Pesci capirà cosa stai passando. Anche se non lo capiscono completamente, saranno comunque lì per trattenerti in uno spazio d'amore.

Amore / Amicizia: con Marte che quadra Saturno, c'è tensione nell'aria. Questo può renderti difficile rilassarti ed essere te stesso con un amico o il tuo interesse amoroso. Probabilmente sei troppo occupato ad ossessionarti per un problema personale o per lo stato del mondo. Lascialo andare.

Carriera / Finanza: nonostante la mancanza di fiducia, puoi comunque portare a termine un lavoro. Il Sole Bilancia nella tua zona di lavoro che si oppone all'insicuro Chirone nel tuo regno subconscio può farti dubitare se sei all'altezza del compito. Invece di combattere con la tua psiche, prova a mettere un piede davanti all'altro e fai un passo alla volta. La prova è nella pratica, toro. Fallirai solo se permetti alla paura di impedirti di iniziare.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno termina il suo retrogrado attraverso la tua casa di istruzione superiore. Negli ultimi mesi potresti esserti sentito ostacolato dalle lacune nella tua istruzione. Si spera che tu sia stato ispirato a imparare di più piuttosto che a sentirti scoraggiato da ciò che non sai. Nei mesi a venire, possiedi la disciplina necessaria per aumentare di livello le tue conoscenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nel tuo settore pubblico per tutto il giorno, potresti sentirti vulnerabile e temere che ogni tua piccola emozione sia in mostra. Sei solo umano. Va bene mostrare come ti senti. Potrebbe avvicinarti a un Capricorno.

Amore / Amicizia: i problemi di amicizia possono farti dubitare se sei abbastanza in gamba da consentire alle persone di investire per conoscerti. Non sorprende che ti senti insicuro con il compagno Bilancia Sole che si oppone a Chirone nella tua zona di amicizia. In alternativa, potresti sentire che i tuoi amici hanno così tanti problemi da mettere un cuneo tra di voi. Hai bisogno di cose diverse per amicizia rispetto a quanto hai fatto in passato. Sii paziente e guarda cosa emerge.

Carriera / Finanza: oggi Saturno termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua casa di risorse condivise. Negli ultimi mesi potresti esserti sentito frustrato dagli ostacoli che hai dovuto superare per soddisfare le tue esigenze finanziarie. Si spera che ti abbia insegnato a essere più intraprendente e indipendente. Questi tratti torneranno utili nei mesi a venire mentre negozierai relazioni in cui le persone danno di meno anziché di più. Non è una punizione. È l'Universo che ti spinge a coltivare i tuoi punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: non puoi sempre ottenere quello che vuoi è il messaggio consegnato da un allineamento tagliente Marte / Saturno. Non importa cosa stai cercando, spingere non farà che peggiorare le cose. Lascialo andare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di coscienza superiore per tutto il giorno, cercherai di trovare il significato più profondo dietro tutto ciò che fai. Ci deve essere di più nella vita di quello che rivelano i tuoi cinque sensi. Parla con un saggio Pesci.

Amore / Amicizia: oggi, Saturno termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di collaborazione. Negli ultimi mesi, hai dovuto esaminare attentamente le tue relazioni e lavorare sodo per sistemare le cose. Se single, significava indagare sul motivo per cui connettersi è stato difficile. Andando avanti, lavorerai ancora duramente per costruire relazioni stabili. La buona notizia è che ci saranno progressi piuttosto che rimanere bloccati in un solco. Un quadrato di Marte può rendere le relazioni particolarmente impegnative ora. La pazienza è necessaria.

Carriera / Finanza: ti senti al sicuro quando hai l'amore e la protezione della tua famiglia o della tribù prescelta. È quando sei nel mondo che sorgono le vulnerabilità. Con il Sole della Bilancia che si oppone a Chirone ferito nella tua zona di carriera, potresti preoccuparti che colleghi e alti livelli non accetteranno i tuoi difetti. Non essere così veloce nel nascondere i difetti. Alcune persone potrebbero scoprire che ti rende più riconoscibile e più facile da avvicinare.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto possano essere impegnative certe persone, non sarai in grado di rimanere arrabbiato con loro per molto tempo. Sappi che sei tu quello che alla fine trae beneficio dalla compassione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'atmosfera è super intensa con la luna in Pesci emotivi per tutto il giorno. Tutto sembra influenzarti in modo più profondo. C'è molto di più in un incontro con un Ariete stimolante di quanto sembri. Guarda un po 'più in profondità.

Amore / Amicizia: quando pensi a problemi di relazione, non puoi vedere la foresta per gli alberi. Con il compagno Bilancia Sole che si oppone a Chirone ferito nella tua nona casa espansiva, può essere difficile per te immaginare il quadro generale. Giocare in piccolo può sembrare molto più sicuro che aspirare a raggiungere una relazione vivace e sana. Non lasciare che le tue nozioni su ciò che può o non può accadere limiti le tue possibilità. Osa far salire di livello il tuo sogno.

Carriera / Finanza: oggi, il comandante Saturno termina il suo lungo retrogrado attraverso la tua casa di lavoro. Indipendentemente dal fatto che tu abbia esercitato un'attività lucrativa, che lavorassi a malapena o senza un lavoro, gli ultimi mesi sono stati probabilmente stressanti. In futuro, il lavoro presenterà ancora delle sfide. La buona notizia è che è probabile che le tue ricompense siano uguali ai tuoi sforzi. Avrai quello che serve per coltivare abilità esperte e sviluppare la disciplina necessaria per vincere la tua situazione. Ciò che realizzi ti servirà per gli anni a venire.

Crescita personale / spiritualità: la tensione aumenta mentre il frettoloso Marte quadra chiedendo Saturno nella tua zona benessere. Rallentare può aiutarti a evitare malattie e lesioni. Prenditi cura di te stesso e utilizza strategie per ridurre lo stress.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la Luna dei Pesci nella tua casa di collaborazione, essere vicino a qualcuno che si trova sulla tua lunghezza d'onda emotiva è molto importante. Potresti scoprire che tu e un Capricorno con i piedi per terra parlate la stessa lingua. Potrebbe essere divertente connettersi.

Amore / Amicizia: Oggi, Saturno termina il suo lungo retrogrado attraverso il regno che governa le persone, i progetti e i passatempi che ti portano gioia. Negli ultimi mesi, potresti aver sentito che la vita ti ha negato certi piaceri e, a volte, potresti aver creduto di meritarlo. Andando avanti, vedrai il valore nel perseguire le tue passioni e lavorare sodo per coltivare relazioni felici. A poco a poco, la tua vita sentimentale diventa più soddisfacente da qui.

Carriera / Finanza: è tempo di esercitare la tua indipendenza finanziaria. Con un'opposizione Sole / Chirone nei tuoi settori finanziari, non puoi dipendere dagli altri per l'assistenza. Il tuo partner (innamorato o d'affari) potrebbe non fornire supporto o potresti scoprire di avere meno accesso al credito rispetto al passato. Prendere misure per stare in piedi da solo migliorerà le tue finanze nel tempo, così come le tue relazioni. Che cambiamento puoi fare oggi?

Crescita personale / spiritualità: non puoi sempre ottenere ciò che desideri. E certamente non quando l'invadente Marte e il rigido Saturno si scontrano. Metti in pausa il perseguimento dei tuoi desideri mentre pensi al motivo per cui l'adempimento dei tuoi desideri sembra così urgente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di lavoro per tutto il giorno, essere proattivi porta una sensazione di soddisfazione. Concentrarti su compiti semplici può essere il tuo modo per evitare complicazioni emotive. Un Pesci laborioso può aiutarti a fare le cose.

Amore / amicizia: una relazione potrebbe non essere all'altezza delle tue aspettative con il sole nel tuo segno che si oppone a Chirone ferito nella tua casa di coppia. I problemi personali del tuo partner o le questioni di codipendenza potrebbero creare un percorso accidentato. Se single, la mancanza di una relazione potrebbe essere fonte di angoscia. In entrambi i casi, la presenza o l'assenza di un partner è solo una parte del problema. Creare l'equilibrio implica trovare l'armonia dentro di te.

Carriera / Finanza: lavorare con gli altri può essere difficile con un allineamento tagliente Marte / Saturno in atto. Una delle parti promuove la propria agenda mentre l'altra difende vigorosamente il proprio territorio e mantiene la sua posizione. Evita i tuoi colleghi se puoi. Otterrai molto di più quando lavori da solo in silenzio.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno termina il suo retrogrado attraverso il tuo regno domestico. Negli ultimi mesi, i problemi relativi alla casa o alla famiglia potrebbero averti lasciato senza supporto o frainteso. Andando avanti, dovrai ancora lavorare sodo per creare la tua vita domestica ideale. La differenza è che lentamente vedrai i tuoi sforzi ripagare e sentirai che stai costruendo una solida base per il futuro.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: fortunatamente per te, la luna è in Pesci fantasiosi per tutto il giorno. Può aiutarti a trovare la via di fuga di cui hai bisogno da situazioni stressanti. Fai qualcosa che ti piace, diventa furbo o trascorri del tempo con un divertente Capricorno nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: con il focoso Marte che fa quadrare lo stoico Saturno, la comunicazione non sarà il tuo forte. Senza nemmeno dire una parola, le vibrazioni emesse possono essere provocatorie. Quindi, è intelligente evitare argomenti di conversazione potenzialmente esplosivi. È un problema di cui non hai bisogno.

Carriera / Finanza: potresti essere riluttante a svolgere un compito che non conosci. Con il Sole Bilancia nella tua dodicesima casa solitaria che si oppone all'insicuro Chirone nella tua zona di lavoro, potresti avere ansia per tutte le cose che potrebbero andare storte. Le tue preoccupazioni potrebbero non essere infondate, anche se non saprai mai di cosa sei capace finché non ci provi. Non devi essere un esperto. Diventa un momento di insegnamento quando provi a fare qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Negli ultimi mesi potresti esserti sentito pessimista e forse un po 'depresso. Andando avanti, acquisirai maggiore padronanza sui tuoi pensieri e su come li comunichi. Potrebbe significare che penserai di più e parlerai di meno, rendendo le tue parole più incisive. È il momento perfetto per studiare o intraprendere un progetto di scrittura a lungo termine.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la luna in Pesci empatici per tutto il giorno, ti consigliamo di trascorrere del tempo con persone a cui non devi spiegarti. Un Capricorno sensibile potrebbe essere il compagno perfetto. Una serata fredda a casa potrebbe essere piacevole.

Amore / amicizia: appuntamenti e amicizia possono innescare insicurezza quando il compagno Bilancia Sole e Chirone ferito si scontrano. Potresti chiederti se sei abbastanza divertente o abbastanza eccitante da permettere a qualcuno di interessarsi a te. I problemi sorgono quando guardi agli altri per la convalida. Abbi fiducia che ci sono doni che contribuisci alle tue relazioni che solo tu puoi portare. Fai spazio alle persone che vogliono ciò che hai da offrire invece di inseguire chi non lo fa.

Carriera / Finanza: oggi Saturno termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso la tua casa dei guadagni. Negli ultimi mesi potresti aver incontrato ostacoli sul tuo percorso verso la prosperità. Sembrava una punizione, ma non lo era. L'Universo ti ha spinto a identificare le tue priorità e sviluppare la disciplina necessaria per raggiungerle. Andando avanti, lavorerai ancora sodo per fare soldi; tuttavia, è probabile che i tuoi premi siano pari ai tuoi sforzi, consentendoti di costruire una solida base per il futuro.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione al segnale di stop che porta le cose a una battuta d'arresto. Poter passare può essere pericoloso quando il focoso Marte e il severo Saturno si scontrano. Se stai ricevendo un no, confida che è per un motivo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nel tuo regno mentale per tutto il giorno, sarai più emotivo del solito. Può essere utile parlare con qualcuno che può aiutarti a risolvere i tuoi sentimenti. Un Pesci compassionevole manterrà lo spazio per sfogarti.

Amore / Amicizia: qualcuno potrebbe pensare che tu abbia un chip sulla spalla mentre il focoso Marte quadrata Saturno nel tuo segno. La tua atmosfera tagliente può essere scoraggiante per un amico o per il tuo interesse amoroso. Cerca di non sfogare le tue frustrazioni sugli altri.

Carriera / Finanza: potresti temere che le persone più vicine a te non supportino il tuo successo. C'è una disconnessione tra le ambizioni professionali e la tua vita privata con il Sole della Bilancia nella tua casa di carriera contro Chirone ferito nella tua zona familiare. Forse la promessa di successo ti fa sentire come se stessi abbandonando le tue radici? O forse sei preoccupato che il karma familiare offuschi i tuoi risultati? Un colloquio con una persona perspicace può aiutarti a risolvere problemi complessi.

Crescita personale / spiritualità: oggi Saturno termina il suo retrogrado attraverso il tuo segno. Negli ultimi mesi, hai dovuto rallentare ed essere più consapevole su dove hai investito le tue energie. Saturno è il tuo governatore planetario. Quando è nel tuo segno, hai un maggiore accesso alla tua forza innata e alle tue abilità uniche. Andando avanti, sarai diligente e disciplinato nelle tue attività, anche se ciò significa rinunciare a certi piaceri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la spesa emotiva può essere una preoccupazione mentre la Luna dei Pesci viaggia attraverso la tua casa di denaro e beni. Un po 'di terapia al dettaglio può essere utile, ma non far saltare il budget. Chiedi a un Capricorno responsabile di aiutarti a fare le scelte giuste.

Amore / amicizia: un'atmosfera passivo-aggressiva può causare problemi tra te e un amico o il tuo interesse amoroso. L'atmosfera può diventare un po 'tagliente quando il fuoco di Marte e il severo Saturno si scontrano. Avrai bisogno di staccare alcuni strati per scoprire cosa ti sta veramente mangiando. Probabilmente non è quello che pensi.

Carriera / Finanza: oggi Saturno termina il suo lungo periodo retrogrado attraverso il tuo regno subconscio. Negli ultimi mesi potresti essere alle prese con insicurezze difficili da individuare. Andando avanti, lavorerai duro per vincere le paure che minacciano di minarti, in particolare in relazione alla tua vita lavorativa. Qualsiasi esitazione che provi riguardo al fare un passo avanti potrebbe indicare che devi risolvere qualcosa del passato.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro tra il Sole della Bilancia e il frammentato Chirone potrebbe rivelare che non sei riuscito a leggere le scritte in piccolo su un'avventura imminente. Il diavolo è nei dettagli. Non riuscirai a far decollare la tua scappatella senza un'adeguata ricerca e pianificazione. Non è troppo tardi per tornare al tavolo da disegno e sistemare le cose, anche se potrebbe significare che inizi più tardi di quanto intendevi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nel segno per tutto il giorno, è difficile essere obiettivi. Quindi, vedrai solo ciò che vuoi vedere. Questo può rendere una giornata impegnativa. Un fidato amico Capricorno può fornire il controllo di realtà di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: Oggi, Saturno termina il suo retrogrado attraverso i tuoi gruppi e la tua zona di amicizia. Negli ultimi mesi potresti esserti sentito isolato dagli amici e aver trovato impegnative le interazioni di gruppo. Andando avanti, dovrai decidere chi rimarrà nella tua vita e chi verrà esiliato dall'isola dell'amicizia. La buona notizia è che alcune delle connessioni che fai potrebbero potenzialmente durare una vita. Meglio fare un paio di giri o morire amici che essere circondato da falsi.

Carriera / Finanza: più persone ti supportano, peggio ti senti riguardo alla tua situazione finanziaria. Non è così che dovrebbe funzionare. Sebbene con un'opposizione tra il Sole della Bilancia e Chirone ferito nelle tue zone monetarie, la generosità e la gentilezza degli altri potrebbero innescare una sensazione di indegnità. Concentrati sulla gratitudine invece di trovare cose per cui sentirti male. Ti meriti tutti i doni che ti vengono incontro.

Crescita personale / spiritualità: se vuoi trovare difetti negli altri, non dovrai guardare molto lontano. È altrettanto facile scoprire le buone qualità di una persona. Non importa cosa stai cercando, troverai quello che stai cercando.