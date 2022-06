Oroscopo di oggi 3 giugno 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 3 giugno 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 giugno 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia in modo armonioso grazie all'allineamento della luna con Nettuno. Tuttavia, potresti presto trovarti sotto pressione per esibirti mentre la luna si oppone al potente Plutone. Un Leone può fornire una soluzione creativa a una sfida.

Amore/Amicizia: vedrai il vantaggio di connetterti con tipi disciplinati e laboriosi mentre la socievole Venere contatta l'autorevole Saturno nella tua zona della comunità. Diventi l'azienda che tieni, quindi perché non circondarti di vincitori? Tieni d'occhio i modi per collaborare con qualcuno che condivide le tue aspirazioni.

Carriera/Finanza: non c'è niente come una pallina luccicante per motivarti. Poiché i contatti di lusso di Venere nella tua zona di guadagno hanno guidato Marte nel tuo segno, farai tutto lo sforzo necessario per ottenere ciò che desideri. Per quanto ti riguarda, meriti il ​​meglio che la vita ha da offrire. A differenza di alcune persone, non hai paura di lavorare sodo per ottenere ciò che desideri. Sarai motivato a perseguire un'opportunità promettente.

Crescita personale/spiritualità: con il messaggero Mercurio che staziona direttamente, problemi di comunicazione, ritardi e contrattempi (come e-mail, messaggi, contatti o progetti di scrittura) diventeranno presto un ricordo del passato. Puoi finalmente essere preso da tutte le e-mail trascurate nella tua casella di posta e andare in giro per rispondere alle chiamate. Anche i problemi finanziari diventeranno più facili da risolvere. Potresti non essere completamente al passo con la velocità fino a metà giugno, ma almeno farai progressi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua giornata inizia nel migliore dei modi grazie a un allineamento luna-Nettuno che infonde al mattino un'energia piena di speranza. Purtroppo, non passerà molto tempo prima che sorgano sfide. Questo non è un giorno per tagliare gli angoli. Qualcuno (un Capricorno, forse) potrebbe spingerti a giocare secondo le regole.

Amore/Amicizia: in quanto il tuo sovrano, Venere, contatta l'autorevole Saturno in cima alla tua carta, dimostrerai che fascino e bellezza non sono tutto ciò che hai da offrire. Troverai un modo creativo e sottile per mostrare la tua intelligenza e ambizione. Quando ti metti insieme, sei destinato ad attirare l'attenzione. Qualcuno che ti ha sottovalutato ora potrebbe darti una seconda occhiata. C'è di più in te di quanto sembri.

Carriera/Finanza: per settimane sei stato afflitto da arresti e ripartenze finanziarie a causa del retrogrado di Mercurio. Ora che il pianeta staziona direttamente, i ritardi e gli incidenti minori che hai incontrato diventeranno presto un ricordo del passato. Inizierai lentamente a fare progressi con questioni di denaro in stallo, anche se potresti non aggiornarti fino alla fine del mese. Anche la nebbia mentale che hai sperimentato di recente comincerà a diradarsi, permettendoti di chiarire le tue preoccupazioni personali.

Crescita personale/Spiritualità: darai un'occhiata a ciò che ti guida mentre Venere si allinea con Marte intraprendente nel tuo regno dietro le quinte. Abbiate il coraggio di possedere i desideri che di solito neghi. Può essere un potente atto di auto-potenziamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: taglierai una figura comprensiva mentre la luna e Nettuno si allineano. Anche se quando Plutone entra nel quadro, potresti scoprire che alcuni individui (come Scorpione e Capricorno) non perdonano molto e non rispettano i tuoi valori. Facile lo fa.

Amore/Amicizia: troverai un modo sottile per esprimere la tua autorità in un'amicizia o una relazione quando la socievole Venere e il maturo Saturno si allineano. Non avrai bisogno di colpire nessuno in testa con la tua agenda per far conoscere i tuoi sentimenti. La tua fiducia che fa riflettere sarà sufficiente per far sapere agli altri che fai sul serio. In questi giorni, non sei dell'umore giusto per il dramma e i giochi infantili. Solo le interazioni con gli adulti andranno bene.

Carriera/Finanza: potresti dover confessare ciò che non conosci. Quando il guerriero Marte si scontra con il Nodo Nord nella tua elusiva dodicesima casa, potresti sentirti obbligato a difendere la tua ignoranza. Ammettere di essere fuori di testa non è una debolezza, ma un punto di forza. Fa sapere alle persone che sei disposto a imparare.

Crescita personale/spiritualità: ti rimetterai in sesto e ti organizzerai meglio ora che il tuo sovrano, Mercurio, staziona direttamente. Sono state settimane pazze. Questo periodo è stato pieno di problemi di comunicazione e collegamenti mancati. Non fa mai male fermarsi e riflettere sulle tue parole e azioni. Tuttavia, sarai sollevato di non dover indovinare ogni piccola cosa che fai e dici.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 GIUGNO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la compassione che provi quando la luna e Nettuno si allineano si trasforma in paura e frustrazione dopo che Plutone è entrato nel quadro, specialmente quando incontri individui intimidatori e controllanti. Avrai bisogno di avere dei limiti con Scorpione e Capricorno.

Amore/Amicizia: vivrai con gli amici che ti motivano mentre la socievole Venere nella tua zona comunitaria si allinea con Marte. È bello circondarsi di persone che credono in te e ti ispirano a perseguire i tuoi sogni.

Carriera/Finanza: l'ambizione può portarti solo così lontano mentre Marte nel tuo settore professionale è in contrasto con il Nodo Nord. Fare il passo successivo con un progetto o un piano potrebbe richiedere collaborazione. Sei limitato in ciò che puoi ottenere da solo. Avrai bisogno di persone esperte e laboriose nel tuo angolo che ti aiutino a fare quello che vuoi fare. Supera la tua riluttanza a lavorare con gli altri. Inizia a creare le connessioni di cui hai bisogno.

Crescita personale/Spiritualità: sogni ricorrenti e scoppi di memoria hanno lavorato per catturare la tua attenzione. Ora che il comunicatore Mercurio è di stanza direttamente, puoi disimballare questi messaggi e integrarli nella tua consapevolezza cosciente. Scoprirai presto che affrontare cose che non vorresti vedere non è così scoraggiante come pensavi. Potresti avere una prospettiva diversa su uno scenario del passato, che può aiutarti a metterlo a tacere.