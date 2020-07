Oroscopo di oggi 3 luglio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 3 luglio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Sagittario Luna è ovviamente nulla oggi, quindi potresti pensare che i tuoi ingranaggi siano in folle e che la tua ambizione abbia preso una vacanza improvvisa. Non preoccuparti, è temporaneo, goditi il ​​ritmo lento finché dura. Chirone in Ariete è Urano semi-sestile in Toro, che fornisce intuizioni improvvise, idee creative e un forte desiderio di libertà. La luna è quasi piena stasera, quindi invita un Gemelli a sedersi sotto le stelle con te e condividi sogni reciproci di avventura.

Amore / amicizia: il sole governa la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è oggi Cerine trigono. Segui il tuo impulso a fare qualcosa di speciale per la tua amata. Tutti hanno bisogno di sapere che contano e che la loro persona speciale li tiene a cuore. Le azioni parlano più delle parole oggi.

Carriera / Finanza: presta attenzione alle idee, ai lampi di possibilità, alle intuizioni e alla consapevolezza che sorgono oggi. Se stai giocando con l'idea di una nuova carriera o di un cambiamento professionale, continua a lanciare quella palla e guardala da tutti i lati. Giove in congiunzione con Pallas nella tua decima casa di successo e Urano semi-sestile Chirone nella tua seconda casa di affari materiali indicano entrambi che lampi di brillantezza e intuizione sono influenze positive sulle tue finanze oggi.

Crescita personale / spiritualità: quando l'Universo pone un segnale di stop davanti a te, anziché eseguirlo, rallenta e fermati; guarda di nuovo la tua mappa e poi procedi consapevolmente.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna può rallentare e far deragliare alcuni dei tuoi piani. Urano in Toro nella tua prima casa di sé è Chirone semi-sestile, quindi fai attenzione a improvvisi lampi di intuizione e intuizione. La tua mente è piena di possibilità creative, prendi una penna e scrivile. Chiedi a un Gemelli la sua opinione sulle cose. Sarà diverso dal tuo, ma tra voi due colpirete l'unghia sulla testa.

Amore / amicizia: Cerere in Pesci di gran cuore attiva la tua undicesima casa di affari umanitari e di amicizia ed è il sole in Cancro. Il desiderio di amare e prendersi cura delle persone, anche al servizio dell'umanità, è forte sotto questo transito. Segui il tuo impulso a fare qualcosa di gentile e amorevole per gli altri. Anche le cose piccole e semplici fanno un'enorme differenza.

Carriera / Finanza: Mercurio quadrerà Giunone nella tua sesta casa di lavoro, quindi fai attenzione a una lingua acuta, la tua e altre. La comunicazione può essere difficile in questo transito, quindi scegli cosa dirai con attenzione, soprattutto quando parli con il tuo datore di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: sei equilibrato ma a volte un po 'schietto. Ammorbidisci la consegna e riceverai meglio ciò che hai da offrire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, la luna in Sagittario rallenta un po 'le cose in modo da poter rivedere e capire qualcosa prima di immergerti. Mentre potrebbe essere scomodo avere le tue ali (temporaneamente) tagliate, puoi usarle per vantaggio. La luna è quadrata Nettuno, che può indicare inganno o essere sfruttata. Dai un'occhiata intorno a te. Un Ariete potrebbe usare un po 'di incoraggiamento. Non devi aggiustare nulla, cerca solo un po 'di supporto emotivo.

Amore / amicizia: se ci sono problemi e difficoltà nelle tue relazioni importanti, la congiunzione tra Pallade e Plutone nella tua ottava casa di intimità e profonda connessione indica il potenziale per una potente guarigione. Tuttavia, è necessario affrontare direttamente i problemi principali. Contatta un terapista per la comprensione e il supporto di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: Cerere attiva la tua decima casa di carriera e di successo e oggi è il sole a trigono, attivando il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri e, in senso più ampio, di aiutare e servire l'umanità. Esplora i modi per farlo attraverso il tuo lavoro e la tua vita professionale. La differenza tra un lavoro e una vocazione è importante.

Crescita personale / spiritualità: raggiungi nel profondo la forza di cui hai bisogno per affrontare le cose della tua vita che richiedono attenzione. La trasformazione è in corso e il risultato è valsa la pena.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose e crea una pausa nella tua sesta casa di abitudini e cura di te stesso. Ami e ti prendi cura di te stesso con lo stesso impegno che ami e tieni agli altri? Ci sono abitudini che devi cambiare per far prosperare la tua salute e il tuo benessere? Questa è un'opportunità perfetta per auto-esaminare e apportare le modifiche necessarie. Invita uno Scorpione ad andare in palestra con te; possono condividere la loro routine di allenamento e aiutare a modificare il tuo.

Amore / Amicizia: Il sovrano della tua ottava casa di intimità e profonda connessione è Urano che attiva la tua undicesima casa di obiettivi a lungo termine. Lo stellio dei pianeti nel Capricorno nella tua settima casa di associazione continua a focalizzare un'enorme energia su quest'area della tua vita, e il semi-sestile tra Urano e Chirone ti fornisce spunti e comprensioni riguardo all'impegno e agli obiettivi di vita che condividi con il tuo partner.

Carriera / Finanza: Nettuno è la luna quadrata nella tua casa di lavoro e di occupazione, quindi tieni gli occhi aperti e mantieni le dita dei piedi. Questo transito può indicare un inganno, quindi prenditi il ​​tuo tempo, esamina le questioni finanziarie e commerciali in modo più approfondito, fidati del tuo intuito e presta attenzione alle bandiere rosse.

Crescita personale / spiritualità: va bene godersi la vita e le benedizioni che ti circondano. Anche nei momenti difficili, la gratitudine nutre la felicità e crea ancora di più per cui essere grati.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose oggi, così puoi esaminare la tua vita e assicurarti di includere abbastanza divertimento nelle tue faccende quotidiane. Il gioco e il divertimento sono essenziali per la felicità. Non lasciamo questo bisogno alle spalle quando passiamo all'età adulta. Se non ricordi l'ultima volta che hai fatto una bella risata, oggi è il giorno di cambiarlo. Invita un Sagittario a unirsi a te in un parco giochi. Ti aiuteranno a ricordare quanto è divertente scatenarsi e giocare come un bambino.

Amore / amicizia: Nettuno in Pesci mette in risalto l'intimità e le risorse condivise nel tuo diagramma ed è quadrata con la luna, aumentando la tua sensibilità e ammorbidendo il tuo cuore. Indica anche che l'inganno potrebbe essere a portata di mano. Se sei incline all'inganno, pulisci le cose. Se qualcun altro viene ingannato, affronta le cose a testa alta, altrimenti la fiducia viene distrutta ed è difficile recuperarla.

Carriera / Finanza: Urano attiva la tua decima casa di carriera e di successo ed è semi-sestile Chirone. Presta attenzione a quelle improvvise intuizioni, possibilità e pensieri creativi che fluiscono oggi nella tua mente. Potresti essere in grado di paragonarli a progressi professionali.

Crescita personale / spiritualità: fai una pausa per un momento e rifletti su tutte le benedizioni che ti circondano e che riempiono la tua vita. Ringrazia e sottolinea la tua buona fortuna.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose abbastanza da poter prestare molta attenzione alla tua casa e famiglia e valutare come stanno andando le cose in questa zona della tua vita. Ci sono cose o persone che hai trascurato? Ci sono progetti e attività che richiedono la tua attenzione? Fai un elenco e prendi le cose una alla volta. Sei saggio e capace; rimani organizzato, hai questo. Chiedi a un Capricorno informazioni e supporto. Sanno come ti senti e sanno anche cosa fare.

Amore / amicizia: Cerere in Pesci attiva la tua settima casa di associazione ed è il sole trigono nella tua undicesima casa di amicizia. Il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri, di inondare di attenzione i tuoi cari, è ulteriormente approfondito da questo transito. Segui quegli impulsi e lascia che le tue azioni mostrino alle persone vicine a te quanto significano per te.

Carriera / Finanza: Mercurio raduna Giunone nella tua seconda casa di affari materiali, creando una lingua tagliente e parole scortesi. Fai attenzione a come parli agli altri perché le parole possono davvero ferire. Lascia passare il calore del momento prima di parlare e tutto andrà bene.

Crescita personale / spiritualità: la tua etica del lavoro è ammirevole, ma devi ricordare di prenderti il ​​tempo libero necessario per ricostituire la tua energia ed entusiasmo. Se il tuo pozzo si asciuga, l'intero villaggio ne soffrirà.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: Il tuo pianeta dominante, Venere, attiva la tua nona casa di apprendimento superiore e avventura ed è di fronte alla luna in Sagittario nella tua terza casa di conoscenza e comunicazione. Questo è un grande giorno per aggiornare i profili online, iscriversi a una nuova lezione o seminario o recuperare la corrispondenza che hai rimandato. Vedi se un Ariete vorrebbe portare quella classe con te. È sempre più divertente quando puoi condividere qualcosa di significativo con un amico.

Amore / Amicizia: Venere governa la tua ottava casa di intimità e profonda connessione ed è di fronte alla luna, sottolineando il tuo desiderio di amore e affetto. Piuttosto che concentrarti su ciò che vuoi, ma potresti non avere, concentrati invece sul dare l'amore che desideri. Non ti limitare all'amore romantico; estendere l'amore agli amici, alla famiglia, ai vicini, agli animali domestici, ecc. Non c'è davvero alcun limite. L'amore che dai ti ritornerà dieci volte.

Carriera / Finanza: Mercurio, il sole e Vesta attivano la tua decima casa di carriera e la congiunzione tra Vesta e il sole sottolinea la tua forte identità e scopo. Sei inarrestabile quando sei in contatto con la tua chiamata, quindi sogna in grande e segui la tua passione.

Crescita personale / spiritualità: sai cosa devi fare e hai il coraggio e la forza per farlo. Fai il primo passo e tutto il resto andrà a posto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: Il vuoto, ovviamente, Sagittario Luna rallenta le cose e ti dà la possibilità di esaminare i tuoi valori fondamentali più profondi per vedere se la vita che stai vivendo li riflette, o se hai perso la tua strada. Il sole attiva la tua nona casa di espansione e apprendimento superiore ed è il trigono Cerere. Il desiderio di amare e prendersi cura degli altri è importante; segui quell'impulso ed esprimi il tuo affetto. Le persone hanno bisogno di sapere che contano e che le apprezzi. Chiedi a un Pesci suggerimenti sulla storia d'amore; saranno entusiasti di condividere e trarrai beneficio dall'ammorbidire il tuo approccio alla passione.

Amore / amicizia: Romantic Neptune mette in risalto l'amore e il romanticismo nella tua carta ed è oggi quadrata la luna nel Sagittario. Mentre questo transito aumenta la tua sensibilità e ti rende più tenero, può anche indicare un inganno. Tieni gli occhi aperti e non scartare nulla di sfuggente. Invece, guarda più da vicino e ascolta il tuo intestino.

Carriera / Finanza: Chirone attiva la tua sesta casa di lavoro e occupazione ed è Urano semi-sestile. Intuizioni improvvise, lampi di intuizione, nuove idee e nuove possibilità sono tutte indicate da questo transito. Presta attenzione, modifica il tuo pensiero e preparati per un cambiamento positivo. Saprai quando è il momento giusto per fare la tua mossa.

Crescita personale / spiritualità: riduci le tue spese e concentrati su attività semplici che portano gioia senza spese importanti. È tempo di sviluppare nuove abitudini finanziarie.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: autoriflessione, esame personale e profonda contemplazione sono tutti inviti fatti dal vuoto, naturalmente, Sagittario Luna nella tua prima casa di sé. A volte sei così attivo e impegnato che rallenti abbastanza da esaminare la tua vita, le tue scelte e se vivi autenticamente non succede. Oggi hai la possibilità di correggerlo. Discuti le cose con un Toro, ti risponderanno onestamente e ti aiuteranno a scavare ancora più a fondo se lo desideri.

Amore / amicizia: il sole in Cancro illumina la tua ottava casa di intimità e connessione ed è il trigono Cerere in Pesci, creando un desiderio di amare e prendersi cura degli altri. Segui quell'impulso e fai sapere alla tua amata quanto significano per te per le tue azioni. Ti avvicinerà e approfondirà il tuo impegno reciproco. Le parole a volte sono vuote, le azioni no.

Carriera / Finanza: Urano attiva il lavoro e l'occupazione nella tua carta ed è oggi semi-sestile Chirone. Intuizioni, percezioni, idee e intuizioni improvvise sono probabili, quindi presta attenzione quando si presentano. Anche se ami quello che fai e sei soddisfatto del tuo lavoro, l'ispirazione creativa lo migliorerà!

Crescita personale / spiritualità: approfitta dell'opportunità che ti viene offerta. C'è più vantaggio di quanto sia immediatamente evidente. Anche se il cambiamento sembra spaventoso, continua ad andare avanti. Presto sarai contento di aver superato la paura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La Sagittario Luna è ovviamente nulla, rallentando le cose e splendendo una luce lunare sugli affari mistici e sul tuo subconscio. Mentre la praticità e il mondo materiale sono il tuo baliato, hai un lato più sensibile. Dedica un po 'di tempo oggi alla meditazione o alla profonda contemplazione. Offrirà risultati sorprendenti e vale la pena investire tempo in questioni "poco pratiche". Chiedi a un Cancro la sua tecnica di meditazione preferita, potresti scoprire che ti piace.

Amore / amicizia: il sole in Cancro brilla nella tua settima casa di associazione ed è il trigono Cerere in Pesci. Tuffati in quell'impulso di amare e prendersi cura degli altri. Esplora e gioca con idee che si concentrano sull'esprimere quanto tieni alle persone a cui sei vicino, quindi dimostralo attraverso le tue azioni.

Carriera / Finanza: La Sagittario Luna è quadrata Nettuno, quindi non affrettarti in decisioni importanti. L'inganno è possibile sotto questo transito, quindi prenditi il ​​tempo per esaminare attentamente qualsiasi lavoro di ufficio sulla tua scrivania, nonché i motivi di coloro con cui stai facendo affari. Non c'è fretta, quindi fai la tua dovuta diligenza.

Crescita personale / spiritualità: anche se non lo ammetti spesso, sei molto intuitivo e il tuo successo è alimentato da questo lato nascosto di te. Devi prestare attenzione ai tuoi sentimenti intestinali. Non lasciarti ingannare dalle apparenze.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La Sagittario Luna è ovviamente nulla nella tua undicesima casa di amicizia ed è quadrata Nettuno in Pesci. Oggi hai un cuore tenero e idealista, con un desiderio più profondo di aiutare gli altri. Poiché l'undicesima casa governa anche gli affari umanitari, è il momento ideale per considerare le diverse cause che vorresti difendere, le organizzazioni a cui vuoi appartenere e la differenza che puoi fare con la tua partecipazione. Chiedi a una Vergine qual è la loro forma di servizio preferita. Possono darti alcuni suggerimenti e aiutarti a trovare la direzione giusta per te.

Amore / Amicizia: Agape è un'antica parola greca che, sebbene usata raramente oggi, è ancora vera per te, specialmente per quanto riguarda l'Acquario con una più ampia comprensione dell'amore. Agape è l'amore universale che trascende le circostanze. Va oltre il romanticismo e l'emozione ordinaria e include il voler il meglio per tutti, per tutta l'umanità. Questo è un campo fertile e sperimenterai un raccolto ricco concentrandoti qui.

Carriera / Finanza: Nettuno attiva la tua seconda casa degli affari materiali ed è al settimo cielo, quindi stai attento a prendere importanti decisioni finanziarie. Guarda attentamente tutto ciò che attraversa la tua scrivania in quanto l'inganno è una possibilità sotto questo transito.

Crescita personale / spiritualità: non mollare. Fai un respiro profondo e continua. Sappi che la lotta costruisce forza e concede alla determinazione. Riposa, prenditi un giorno libero e raggruppati.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 LUGLIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: Nettuno attiva la tua prima casa di sé e piazza il vuoto naturalmente della luna nel Sagittario oggi. Potresti pensare di sfrecciare tra le sabbie mobili invece di nuotare in modo agevole tra le onde come al solito. Potresti essere più emotivamente sensibile e psichico. Non c'è vergogna nel prendere spazio se ne hai bisogno; gli introversi sanno qualcosa o due su come gestire l'energia. La luna piena quasi stasera supplica solo la tua compagnia. Invita un Capricorno a unirti a te, hanno davvero bisogno di decomprimersi.

Amore / Amicizia: il sole in Cancro attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo ed è il trigono Cerere nella tua prima casa. Il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri è doppiamente forte e la tua amata certamente suscita i benefici del tuo grande cuore; tuttavia, non limiti le tue espressioni d'amore solo alle tue relazioni personali. Sei un vero umanitario e il mondo è migliore per questo.

Carriera / Finanza: il vuoto, ovviamente, Sagittarius Moon illumina la tua decima casa di carriera. Non chiudere gli occhi o voltare le spalle a qualcuno di cui non ti fidi. Onora la tua intuizione e tieni gli occhi ben aperti; l'inganno e persino il tradimento sono possibili sotto questo transito.

Crescita personale / Spiritualità: se ti senti in colpa quando pensi male di qualcuno, riformulalo e capisci che la tua intuizione ti sta dando informazioni importanti e utili. Da quel punto di vista, un "grazie" è in ordine.