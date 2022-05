Oroscopo di oggi 3 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 3 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 3 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: concedersi un'indulgenza sarà gratificante. La Luna del Toro che si allinea con Venere e Giove può ispirarti a soddisfare un desiderio segreto. Sarai loquace e socievole quando la luna incontrerà Mercurio. Ti divertirai a conversare con un Gemelli.

Amore/Amicizia: Con Venere che entra nel tuo segno, presterai maggiore attenzione al tuo aspetto. Fino al 28 maggio, questa corroborante influenza ti ispirerà a rinfrescare il tuo look. Aggiornare il tuo guardaroba o provare un nuovo taglio di capelli o colore saranno ottimi modi per scrollarsi di dosso la stasi invernale. Può elevare il tuo fattore attrattore e renderti più attraente per le parti interessate. Nessuno può vedere il tuo cuore e la tua mente dall'altra parte della stanza. È il tuo look che cattura per primo l'attenzione.

Carriera/Finanza: l'impulso di concedersi il lusso può essere difficile resistere poiché l'indulgente Venere si scontra con l'irregolare Urano nella tua casa di beni. La spesa potrebbe essere il tuo modo per calmarti e darti l'attenzione di cui hai bisogno. Può fornire un conforto temporaneo, sebbene sia un misero sostituto dell'amore. Aggrappati alle ricevute e non acquistare nulla contrassegnato come vendita finale. Un acquisto d'impulso potrebbe essere qualcosa di cui ti pentirai nei giorni a venire.

Crescita personale/Spiritualità: potresti essere passivo-aggressivo mentre il tuo sovrano, Marte, nel tuo regno dietro le quinte si scontra con il signore supremo Plutone. Non accetterai di buon grado l'essere comandato. Tuttavia, dovrai guardare i tuoi passi con un genitore, un capo o una figura autoritaria.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: quando la luna si scontra con il testardo Marte, potresti scoprire che non puoi sempre ottenere ciò che desideri. Più grande è il no, più spingerai per avere le cose a modo tuo. È un modo garantito per creare difficoltà, specialmente con un Gemelli.

Amore/Amicizia: Con l'ostile Marte in contrasto con il guaritore ferito Chirone, un'amicizia potrebbe essere irta di tensione. I sentimenti delicati potrebbero essere feriti a causa del comportamento egoistico di qualcuno. Sii consapevole dei segnali che gli altri inviano. Ti diranno se hai oltrepassato un limite. Se stai ricevendo un comportamento offensivo, cerca di non prenderlo a cuore. È meglio affrontare il problema quando ti senti meno influenzato da ciò che sta accadendo.

Carriera/Finanza: potresti trarre vantaggio dalla generosità di un amico o conoscente influente poiché Giove di buon auspicio nel tuo social network si allinea con il potente Plutone. Ad alcune persone piace quando riconosci la loro esperienza e chiedi loro di condividere la loro saggezza. Un po' di rispetto farà molto per conquistarli alla tua squadra. I consigli e l'assistenza che ricevi potrebbero essere fondamentali per raggiungere un obiettivo a lungo termine. Chiedi quello che ti serve.

Crescita personale/Spiritualità: ti divertirai a escogitare un piano in segreto mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo regno dietro le quinte si allinea con lo stratega Pallade nel tuo segno. Potrebbe coinvolgere la tua vita amorosa o uno sforzo creativo. Mantieni la riservatezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la luna nel tuo segno che si scontra con il guerriero Marte potrebbe innescare un conflitto. È facile mettere le mutande in una torsione e rispondere senza pensare, ma non servirà ai tuoi interessi. Se lo perdi, potresti dover fare ammenda con un Ariete.

Amore/Amicizia: quando nessuno sa dove andare e cosa fare, sarai pronto a fornire un itinerario. La farfalla sociale Venere che si allinea con lo stratega Pallade nel tuo regno dietro le quinte suggerisce che probabilmente hai un piano nella manica. Sai cosa amano i tuoi amici e tendi a tenerti aggiornato sugli eventi interessanti che accadono in città. Quindi, dovrebbe essere facile creare un'agenda eccitante.

Carriera/Finanza: potrebbe sembrare che non ci sia niente che tu non possa fare poiché Giove speranzoso nel tuo settore professionale si allinea con il potente Plutone. Con il sostegno di una figura influente, potrebbero aprirsi porte che in precedenza ti erano state chiuse. È il momento perfetto per cercare il supporto di qualcuno che può dare una mano con i tuoi sforzi. Una piccola spinta potrebbe permetterti di fare un grande salto. Potresti anche beneficiare di sovvenzioni, prestiti e il sostegno di una potente istituzione.

Crescita personale/Spiritualità: non pagherà per diventare troppo forte mentre il guerriero Marte è in contrasto con il guaritore ferito Chirone. I tipi sensibili potrebbero trovarti troppo aggressivo. Presta attenzione ai segnali inviati e modifica di conseguenza il tuo comportamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 3 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: tutti sono nervosi e facilmente turbati quando la Luna Gemelli si scontra con l'aggressivo Marte. Qualcosa o qualcuno potrebbe entrarti sotto la pelle prima ancora che te ne accorga. L'Ariete nella tua cerchia è più sensibile del solito. È meglio evitare di spuntarli.

Amore/Amicizia: ogni attività o evento di cui sentirai parlare sembrerà troppo eccitante per lasciarti sfuggire mentre il Sole del Toro nel tuo settore sociale è in contrasto con l'entusiasmo di Giove. Purtroppo, c'è solo così tanto denaro disponibile per finanziare il tuo divertimento, e ci sono solo così tante ore al giorno. Quindi, dovrai essere realistico su cosa puoi impegnarti e restringere le tue opzioni.

Carriera/Finanza: Vivrai bene con le persone influenti poiché l'entusiasmo di Giove si allinea con il potente Plutone nella tua casa di connessione uno contro uno. La tua sicurezza in te stesso e la tua energia positiva li faranno sentire come se fossi uno spirito affine. Di conseguenza, potresti avere accesso a supporto e opportunità generalmente al di fuori della tua portata. È un ottimo giorno per la collaborazione. Con il giusto alleato, puoi realizzare qualcosa di davvero impressionante. Se vuoi entrare in contatto con un attore importante, questo è il momento.

Crescita personale/Spiritualità: potresti trovarti sulla difensiva mentre il potente Marte si scontra con il guaritore ferito Chirone. Non lasciare che un piccolo disaccordo provochi un grande tracollo. Non tutti i problemi valgono la pena di litigare. Sapere quando lasciare andare le cose.