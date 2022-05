Oroscopo di oggi 30 maggio 2022: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 30 maggio 2022: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 30 maggio 2022: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le vibrazioni della Luna Nuova possono cambiare il modo in cui guardi il mondo intorno a te e il modo in cui ti relazioni con le persone nel tuo ambiente circostante. Lascia che il passato sia passato e cogli l'opportunità di ricominciare. Fai come un Gemelli: sii sempre curioso e impegnato.

Amore/Amicizia: qualcuno potrebbe dire qualcosa che ti stuzzica quando la luna e il sole si scontrano con Eris reattiva nel tuo segno. Non devi apparire a ogni incontro a cui sei invitato. Se è una lieve irritazione, lasciala passare. Anche se è un'offesa più grave, non dovresti peggiorare le cose perdendo la pazienza. Se ha ancora bisogno di essere affrontato in un giorno o due, dichiara con calma il tuo caso.

Carriera/Finanza: la presenza della Luna Nuova nei curiosi Gemelli e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi promette una nuova prospettiva. Inizia a pensare a quali progetti vuoi lanciare e con quali piani vuoi andare avanti quando le stazioni Mercurio si dirigeranno verso la fine della settimana. Questo è un ottimo momento per prepararsi a nuove attività che coinvolgono la scrittura, l'apprendimento, il parlare in pubblico e la condivisione di informazioni. Potrai anche eccellere nel networking, quindi connettiti con le persone che devi conoscere.

Crescita personale/Spiritualità: mettere in atto un piano a lungo termine richiederà che tu impieghi la tua immaginazione. La visualizzazione può essere un potente strumento in quanto Saturno che definisce la realtà e il fantasioso Nettuno si allineano. Se puoi vederlo, puoi esserlo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questo è un ottimo momento per rivedere le tue finanze e rinnovare le tue strategie di risparmio per l'anno a venire. Ti sentirai rassicurato quando avrai chiarezza su dove stanno le cose. I Gemelli hanno spesso suggerimenti utili che possono aiutare con questioni di denaro.

Amore/Amicizia: il tuo partner potrebbe non capire la tua necessità di mantenere una forte connessione con i tuoi amici mentre la luna si scontra con Giunone nel tuo settore sociale. In alternativa, un amico potrebbe non capire perché le tue relazioni sentimentali hanno la precedenza. Tutte le tue relazioni più strette meritano cure e cure. Cerca di evitare che qualcuno si senta escluso,

Carriera/Finanza: sei tutto incentrato sulle vibrazioni planetarie che possono potenzialmente aumentare i tuoi profitti. La luna nuova nel commerciante di ruote Gemini e la tua zona guadagni forniscono il ripristino di cui hai bisogno. È un ottimo momento per agire in base a un piano che hai creato a porte chiuse. Muoviti mentre l'entusiasmo e la motivazione sono alti. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi agisci con un occhio al futuro.

Crescita personale/spiritualità: quando crei il futuro che desideri, non si tratta sempre di provare cose nuove e diverse. A volte, è più importante mantenere la rotta finché non ottieni ciò che ti sei prefissato di fare. Il costante allineamento di Saturno con il visionario Nettuno nella tua casa di piani a lungo termine ti incoraggia a continuare a muoverti verso i tuoi sogni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è un giorno gioioso con la luna nuova nel tuo segno. Prenditi un momento per reimpostare i tuoi obiettivi. I semi che pianti durante le prossime due settimane possono determinare cosa fiorirà nell'anno a venire, quindi scegli con saggezza. Lascia che un Ariete ti ispiri a fissare un obiettivo coraggioso.

Amore/Amicizia: potresti dare una svolta alle tue mutandine per un piccolo reato mentre il sole nel tuo segno si scontra con Eris scontento nel tuo settore sociale. Tutti nella tua cerchia di tanto in tanto ti spuntano fuori. Tuttavia, a meno che tu non voglia finire senza amici, faresti meglio a scegliere le tue battaglie con cura.

Carriera/Finanza: cerca un modo creativo per utilizzare le tue conoscenze e competenze. Con l'autorevole Saturno nella tua casa di istruzione superiore che contatta il fantasioso Nettuno nel tuo settore professionale, avrai un'idea di come i tuoi talenti possono essere applicati. Cerca una figura visionaria nella tua cerchia per avere una guida. Studiare la loro carriera e osservare le loro mosse può darti una scintilla di ispirazione e farti pensare ai tuoi doni in un modo nuovo.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova nel tuo segno è come un secondo compleanno. Cosa farai per onorare questa occasione speciale? Un coinvolgimento più profondo con la tua comunità potrebbe essere gratificante. Puoi ottenere molti risultati quando fai squadra con persone che condividono i tuoi interessi. L'atmosfera fresca che porti ispirerà gli altri a entrare in azione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MAGGIO 2022

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: La Luna Nuova nei Gemelli mentali ti invita a liberare la mente dalle sue preoccupazioni. Quel che sarà sarà. Il tempo trascorso a meditare, pregare o praticare altre attività contemplative può essere ristoratore. Potresti aver bisogno di una pausa dai tipi energici (come l'Ariete).

Amore/Amicizia: potresti percepire una mancanza di supporto, che potrebbe essere ciò che ti spinge a fidarti della tua intraprendenza. Scoprirai di essere libero di perseguire le tue visioni come negare l'allineamento di Saturno e Nettuno creativo. Questo potrebbe significare agire in base a un sogno caro senza l'influenza e l'interferenza degli altri.

Carriera/Finanza: puoi quasi sempre trovare qualcosa di cui preoccuparti nella tua carriera. Possono sorgere sentimenti negativi quando il sole e la luna si scontrano con Eris scontenta nel tuo settore professionale. Non abboccare. Non tutto ciò che ti colpisce merita una reazione o una risposta. Se necessario, prendi nota mentalmente di ciò che è successo, quindi passa alla cosa successiva.

Crescita personale/spiritualità: la luna nuova in Gemelli e la tua casa di riposo preme il pulsante di ripristino su riposo e relax. È il periodo dell'anno in cui la cura di sé dovrebbe diventare una priorità e non solo un'opzione. Il tuo motore interno ha meno carburante da bruciare, quindi è bene rallentare. Gli sforzi che fai per ringiovanire te stesso nelle prossime settimane possono determinare quanto sei a tuo agio durante l'anno a venire.